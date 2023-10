F1 GP Qatar: programma, orari diretta TV Sky e TV8

Il GP del Qatar è ormai alle porte e in questo articolo andremo a vedere il programma e gli orari della diretta TV su Sky e TV8 relativi alla F1

Il circuito di Lusail che vedrà la prossima tappa del mondiale, sebbene abbastanza recente nella F1, è stato inaugurato quasi venti anni fa, nel 2004. Questo tracciato è stato usato principalmente per le gare del motomondiale di MotoGP e Superbike e solo nel 2021 ha visto la sua prima gara di F1. Tuttavia, l’anno seguente la tappa non si è disputata poiché lo stato era concentrato sul mondiale che avrebbe ospitato a fine anno, dando quindi precedenza all’evento calcistico. Prima di vedere quale sarà il programma relativo al GP del Qatar della F1 e gli orari della diretta TV di Sky e TV8, facciamo il punto della situazione.

Questo fine settimana ritorna il grande spettacolo nello stato qatariota, a quasi due settimane dal GP del Giappone che ha consacrato la Red Bull campione del titolo costruttori nonostante la pessima prova di Pérez. Questa edizione di Suzuka ha decretato nuovamente un vincitore, dopo quanto avvenuto lo scorso anno. In quell’occasione il GP del Giappone aveva visto trionfare Max Verstappen come campione mondiale a seguito della penalità inflitta a Leclerc a gara ormai terminata.

In casa Red Bull si festeggia comunque aria di festa anche per questo fine settimana che potrebbe dare la vittoria matematica al pilota olandese per quanto riguarda il campionato piloti. Tuttavia, non sarà necessario aspettare domenica per avere il nuovo campione. La Sprint Race di sabato potrebbe già affermare il successo di Verstappen per il terzo anno consecutivo, regalando una striscia di vittorie del mondiale che a Red Bull manca dai tempi di Vettel con ben quattro titoli consecutivi.

Programma e orari diretta TV Sky e TV8 del GP di F1 in Qatar

Venerdì 6 ottobre : ore 15:30 unica sessione di prove libere ore 19:00 qualifiche valide per domenica (in differita su TV8 alle 22:00)

: Sabato 7 ottobre : ore 15:00 qualifiche Sprint (in differita su TV8 alle 19:30) ore 19:30 Sprint Race (in differita su TV8 alle 21:30)

: Domenica 8 ottobre : ore 19:00 gara (in differita su TV8 alle 22:00)

:

Potrete seguire tutto l’evento in diretta su Sky o su NOW, la piattaforma digitale della società. Non solo F1 però! Sky Italia detiene anche i diritti televisivi per seguire il motomondiale, tutto il grande calcio europeo, tre partite di Serie A ad ogni giornata, il meglio dell’NBA e tanto altro ancora, il tutto al costo di soli 14,99 € al mese. Se volete avere qualche informazione in più o se decidete di acquistare il pacchetto sportivo di NOW, potete consultare il seguente link.

Chi pensate che si aggiudicherà la gara di Lusail? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news riguardanti il mondo dei motori e l’universo tecnologico in generale, continuate a seguire tuttotek.it!