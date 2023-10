Thor e Loki: la riunione è nei prossimi piani dei Marvel Studios

Thor e Loki si sono separati nel 2018 in Avengers Infinity War a causa della morte del Dio dell’Inganno per mano di Thanos, ma la Marvel sta progettando la loro riunione, “il sole brillerà nuovamente su di loro”

La seconda stagione di Loki arriverà su Disney+ il 6 ottobre, serie in cui vedremo il personaggio interpretato da Tom Hiddleston tentare di sistemare i problemi causati da Sylvie e salvare il multiverso fermando Kang. Durante un’intervista con Variety, il produttore Kevin Wright ha confermato che stanno lavorando affinché possiamo assistere al più presto a una riunione tra Loki e Thor, ovviamente con la variante della serie tv del Dio dell’Inganno.

La riunione tra Thor e Loki: “il sole brillerà nuovamente su di noi”

Kevin Wright ci assicura che la riunione tra Thor e Loki è uno dei piani principali del MCU e che potremo vederla presto. Le parole dello Jotnar pronunciate all’inizio di Avengers Infinity War, “il sole brillerà nuovamente su di noi”, non sono pronunciate a caso. La loro riunione infatti avverrà di sicuro, probabilmente in Thor 5 o in Avengers: The Kang Dynasty. un evento non molto lontano, ma siamo sicuri che quando avverrà, ci esalteremo tutti per questo momento che stiamo aspettando dal 2018. La morte di Loki ci ha spezzato il cuore e Thor merita un attimo di sollievo dopo tutte le sue perdite che hanno portato il Tonante alla depressione. Ci aspettiamo che questo momento sarà intenso e commovente, Chris Hemsworth ha infatti espresso il volere di riportare il suo personaggio alla serietà di un tempo. Wright ha risposto alla domanda riguardo il ritorno del dinamico duo.

Non voglio rivelare troppo, ma sì, Thor e Loki si riuniranno in uno dei prossimi progetti del MCU, il sole brillerà nuovamente su di loro, è la priorità della storia che stiamo raccontando nella serie. Loki sta affrontando tutto questo per cambiare, capire il punto di vista di suo fratello, lavorare sulla sua emotività. Questo è ciò su cui ci siamo posti di lavorare nelle prime due stagioni, per preparare Loki a ricongiungersi a Thor

Questo percorso che Loki sta affrontando, infatti, è un percorso di redenzione, in cui sta imparando cosa significa essere un eroe, cavalcando così l’onda delle serie a fumetti di Loki: Agent of Asgard. Vi ricordiamo che Loki tornerà nella seconda stagione il 6 ottobre su Disney+, nel cast torneranno Tom Hiddleston (Loki), Owen Wilson (Mobius), Sophia Di Martino (Sylvie), Gugu Mbata-Raw (Renslayer), Wunmi Mosaku (Hunter B-15), Tara Strong (Miss Minutes) e Jonathan Majors (Kang). Restate sintonizzati con noi su tuttotek per conoscere molto altro su film e serie tv.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.