F1 2024 GP Arabia Saudita: dove vedere l’evento

Dal 6 marzo impossibile perdersi il secondo appuntamento di F1 2024 GP Arabia Saudita, scopriamo dove vedere l’evento ed altre curiosità

Dal mercoledì 6 marzo al sabato 9 marzo, NOW TV e non solo ti offrono in diretta esclusiva il secondo round della stagione 2024 di Formula 1: il Gran Premio dell’Arabia Saudita sul circuito di Jeddah.

Il secondo evento dell’anno seguirà il tradizionale programma del weekend, con un’eccezione: tutti gli appuntamenti sono stati spostati di un giorno, come avvenuto in Bahrain. Le qualifiche si terranno venerdì anziché sabato, mentre la gara è prevista per il pomeriggio di sabato, anziché la domenica. Questa decisione è stata presa dalla FIA e dal Circus della F1 per rispettare il periodo del Ramadam che inizia il 10 marzo, il digiuno sacro per i musulmani. Giovedì saranno condotte due sessioni di prove libere, la Free Practice I (FP1, ore 14:30) e la FP2 (ore 18:00). Venerdì, dopo la FP3 (ore 14:30), si passerà subito alle qualifiche, che determineranno l’ordine di partenza per la gara di sabato, programmata per le 18:00, ora italiana.

Le emozionanti qualifiche di Jeddah saranno trasmesse in chiaro e in differita su TV8, a partire dalle ore 22:00. Sabato 9 marzo, non perderti l’azione in diretta della gara, esclusiva su NOW TV a partire dalle 18:00 (e in differita alle 21:00 su TV8). Carlo Vanzini e Marc Gené guideranno la telecronaca, con Roberto Chinchero negli intervalli nei box e Mara Sangiorgio come pit reporter.

Dove vedere l’evento? | F1 2024 GP Arabia Saudita

Mercoledì 6 marzo

Ore 15.30: conferenza stampa piloti

Ore 19.00: Paddock Live Pit Walk

Giovedì 7 marzo

Ore 10.50: F2 – Prove Libere

Ore 12.00: F1 Academy – prove libere

Ore 14.15: Paddock Live

Ore 14.30: F1 – prove libere 1

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 15.55: F2 – Qualifiche

Ore 17.45: Paddock Live

Ore 18: F1 – prove libere 2

Ore 19.00: Paddock Live

Ore 19.25: F1 Academy – qualifiche

Ore 20.15: Paddock Live Show

Ore 20.45: conferenza stampa Team Principal (differita)

Venerdì 8 marzo

Ore 13.05: F1 Academy – First Race

Ore 14.00: F2 Chasing the dream

Ore 14.15: Paddock Live

Ore 14.30: F1 – prove libere 3

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16.05: F2 – sprint race

Ore 17.15: Warm Up

Ore 17.30: Paddock Live

Ore 18.00: F1 – qualifiche | Ore 22.00 in differita su TV8

Ore 19.15: Paddock Live

Ore 19.45: Paddock Live Show

Sabato 9 marzo

Ore 13.00: F1 Academy – Second Race

Ore 14.20: F2 – Feature Race

Ore 16.30: Paddock Live

Ore 18.00: F1 – gara | Ore 21.00 in differita su TV8

Ore 20.00: Paddock Live

Ore 20.30: Debriefing

Ore 22.00: Race Anatomy

Migliorare l’esperienza di visione

