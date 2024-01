Elon Musk crede nelle auto cinesi e nei loro costruttori

Parole forti quelle dell’imprenditore miliardario Elon Musk, che crede nelle auto cinesi e i loro costruttori. Infatti secondo un report di Teslarati, il cofondatore di Tesla l’avrebbe affermato durante una conferenza di commento dei risultati finanziari della casa di Palo Alto. Aveva risposto ad una domanda posta dall’analista Morgan Stanley, riguardo alle aziende automobilistiche cinesi e alla possibilità di una eventuale futura collaborazione. Musk crede molto nelle auto cinesi, ha sottolineato la loro competitività, in barba anche alla sua linea di auto elettriche Tesla, rivelando di essere disposto a dare una mano agli altri produttori di auto elettriche, soprattutto aprendo il network dei Supercharger e condividendo con loro le sue tecnologie per creare nuove auto elettriche.

Secondo il CEO di Tesla, i costruttori di auto sono i migliori e i più competitivi al mondo. Crede fermamente che avranno molto successo anche al di fuori della Cina, indipendentemente dai dazi e dalle barriere commerciali che verranno stabilite. Si è soffermato proprio su questi dazi, credendo che se non ci fossero barriere, i cinesi demolirebbero la maggior parte delle altre aziende automobilistiche. Questa sua ammirazione nei confronti dei costruttori di auto della Cina la esprime apertamente e ha anche approfittato per annunciare di essere disposto a lavorare con loro e a condividere le sue tecnologie.

Saremmo più che felici di dare accesso alla nostra rete di Supercharger alle aziende che producono auto elettriche, così come lo saremmo di concedere la licenza per l’uso delle tecnologie per le guida autonoma e per tutto quello che potrebbe servire a portare avanti la rivoluzione dell’energia sostenibile.