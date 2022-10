Chainsaw Man: il ritorno del Justice Devil | Jump Highlights

Il Justice Devil torna a perseguitare Asa in Chainsaw Man, avendo fatto un patto con la nuova amica Yuko, che ha deciso di uccidere tutti i bulli della scuola. Su Shonen Jump viene tagliato Super Smartphone di Tomisawa/Hidano

Yuko è una ragazza difficile da definire: l’attitudine allegra e amichevole che ha spinto Asa a salvarla, nasconde un senso della giustizia perverso. Per questo, la studentessa ha fatto un patto con il Justice Devil, per fare strage degli studenti della loro scuola. E in questo modo, il Diavolo torna a perseguitare Asa e Yoru.

La seconda parte di Chainsaw man continua a sorprende e sovvertire ogni aspettativa. Anche i personaggi apparentemente normali, presto rivelano comportamenti sopra le righe, e la morte cruenta è onnipresente in ogni capitolo. In poche parole, il manga si conferma un capolavoro.

Asa era convinta di aver trovato la prima, vera possibilità di amicizia con la compagna del Devil Hunter Club. Ma l’intervento del Justice Devil ha posto termine a questa flebile speranza. Il Diavolo possiede un potere di preveggenza perfetto: cosa ha in mente Asa per fermarlo? Lo scopriremo la prossima settimana, con il capitolo in simulcast su MangaPlus.

Non solo Chainsaw Man: altri Highlights di Shonen Jump

La vittima del mese di Shueisha stavolta è Super Smartphone, l’opera di esordio del duo Hiroki Tomisawa e Kentaro Hidano. Il titolo era in rapida discesa nella classifica di gradimento, eppure, a differenza di altri, si era presentato come promettente.

La vicenda di Q si è evoluta rapidamente, con l’entrata in campo di altri possessori del misterioso Super Smartphone e l’inizio di un gioco mentale dove, come abbiamo visto con Moura, si può anche morire. Gli ultimi capitoli hanno anche visto apparire dei misteriosi personaggi che sembrano alieni.

Tutto questo non sembra essere stato sufficiente per far continuare la serie su Shonen Jump. Tuttavia, la storia non termina qui: Super Smartphone proseguirà in una graphic novel dedicata.