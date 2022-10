TCL presenta i CPE 5G al Broadband World Forum 2022

L‘azienda TCL ha presentato quest’oggi i suoi nuovissimi prodotti CPE 5G all’evento Broadband World Forum 2022

TCL Electronics (qui per maggiori info) è un’azienda di elettronica di consumo in rapida crescita e attore leader nell’industria globale dei TV. Fondata nel 1981, opera ad oggi in oltre 160 mercati a livello globale. Nel secondo trimestre del 2020 secondo OMDIA, TCL si è classificata al secondo posto nella classifica mondiale TV per quota di mercato. TCL è specializzata nella ricerca e sviluppo, e nella produzione di prodotti di elettronica di consumo che spaziano tra TV, audio ed elettrodomestici intelligenti. L’azienda quest’oggi, ha presentato al Broadband World Forum una nuova gamma di dispositivi CPE 5G.

Dettagli sui nuovi dispositivi CPE 5G presentati da TCL

TCL è un’azienda pioniera nella tecnologia dei display e nelle esperienze smart e di qualità a prezzi accessibili. Ha presentato al Broadband World Forum una nuova gamma di dispositivi CPE, tra cui tre router 5G di ultima generazione. TCL terrà anche il discorso programmatico nella giornata conclusiva della fiera, il 20 Ottobre.

TCL si impegna a fornire agli utenti servizi di connessione a banda larga mobile sicuri, ad alta velocità, affidabili e senza interruzioni. In qualità di fornitore leader di banda larga a livello globale, TCL collabora con oltre 150 operatori in tutto il mondo. Ciò, per soddisfare le esigenze di rete per la casa, le aziende, la telefonia mobile e il machine-to-machine (M2M).

Dichiarazione in merito ai nuovi prodotti CPE 5G di TCL

Di seguito sono riportate le prime dichiarazioni in merito ai nuovi prodotti presentati da TCL al Broadband World Forum.

La nostra visione è quella di creare connessioni fluide e senza interruzioni per tutti,

ha commentato Sharon Xiao, General Manager della divisione Smart Connected Device di TCL Communication. Che ha continuato poi, affermando che:

Entro il 2027, si prevede che gli abbonamenti 5G raggiungeranno i 4,4 miliardi. La partnership a lungo termine di TCL con gli operatori di primo livello ci consente di offrire prodotti di alta qualità per la banda larga mobile (MBB). Oltre che all’accesso wireless fisso (FWA) 5G a clienti e consumatori e di trasformare la nostra visione in realtà.

I CPE 5G ultraveloci di TCL offrono una connettività senza compromessi

TCL LINKHUB 5G HH512 offre una connettività 5G ultraveloce, con velocità di download fino a 3,47Gbps a sub-6GHz e connettività Wi-Fi 6 dual-band fino a 5,4Gbps. TCL LINKHUB 5G HH512 supporta fino a 192 connessioni per garantire esperienze di home entertainment, connessioni IoT, videoconferenze e apprendimento da remoto senza compromessi. Il suo design elegante si integra perfettamente negli spazi

circostanti per completare qualsiasi ambiente domestico o d’ufficio.

Anche un altro nuovo CPE 5G, TCL LINKHUB 5G HH512L, è dotato di connettività 5G ultraveloce, con velocità fino a 3,47Gbps e supporto delle modalità di rete NSA e SA. Compatibile con la più avanzata tecnologia Wi-Fi 6E, offre velocità wireless fino a 3,6 Gbps e garantisce minori interferenze di segnale e latenza per operatori, clienti e utenti finali.

Il Wi-Fi mobile TCL 4.11Gbps 5G accelera la rete mobile

Supporto del 5G sub-6Ghz e mmWave e alla velocità di downlink fino a 4,11Gbps del Wi-Fi 6E a doppia banda per un massimo di 32 connessioni. TCL LINKZONE 5G MW513 offre prestazioni stabili per tutti gli scenari di lavoro e attività. Il dispositivo, elegante e tascabile, vanta anche un’autonomia di 12 ore.

Il CPE 4G avanzato arricchisce le vostre opzioni

Il CPE TCL LINKHUB HH132 4G CAT13/12 offre una connettività Internet veloce. Con downlink fino a 600 Mbps e uplink fino a 150 Mbps, per un massimo di 64 dispositivi in un design pulito e sofisticato. Il router è ideale per lo streaming live e il podcasting ed è ottimizzato per case e piccoli uffici. D’altro canto, il CPE TCL LINKHUB HH40L 4G CAT4 supporta fino a 150 Mbps in downlink e 50 Mbps in uplink. Inoltre offre 32 connessioni Wi-Fi e una batteria di backup con un’autonomia di due ore di lavoro e otto ore in standby, più adatta alle normali esigenze della rete domestica.

TCL implementa una logistica responsabile e un design rispettoso dell’ambiente per i suoi prodotti, aiutando i clienti a raggiungere uno stile di vita sostenibile. TCL si impegna infatti a fornire ai clienti prodotti ecologici attraverso una rigorosa selezione dei materiali, il riutilizzo e il riciclo degli stessi, oltre alla garanzia di trasparenza della catena di fornitura e buone condizioni di lavoro. Per il sesto anno consecutivo, TCL Communication ha ricevuto un rating d’argento dall’EcoVadis Business Sustainability Ratings nel 2022, aggiungendosi alla lunga lista di riconoscimenti per la responsabilità aziendale. Inoltre, TCL rafforza il suo impegno ecologico con il lancio di #TCLGreen, un’iniziativa globale per amplificare il significato degli sforzi di sostenibilità.

Disponibilità

TCL LINKHUB 5G HH512: disponibile ora in EMEA

Il TCL LINKHUB 5G HH512L: disponibile in EMEA nel 4° trimestre 2022

TCL LINKZONE 5G MW513: disponibile in Nord America nel 4° trimestre 2022

Il TCL LINKHUB HH132 4G CAT13/12 CPE: disponibile in EMEA nel 4° trimestre 2022

TCL LINKHUB HH40L 4G CAT4 CPE: disponibile ora in Medio Oriente e Africa.

