Netegear: presentato il nuovo Orbi serie 7

Netgear presenta il nuovo Orbi serie 7. Velocità più elevate e sicurezza senza pari, con un migliorato sistema mesh tri-band Wi-Fi 6

NETGEAR (qui per maggiori info), è un fornitore di prodotti tecnologici, innovativi e pluripremiati, progettati per semplificare e migliorare la vita delle persone. L’azienda ha presentato un nuovo device della linea Orbi. Orbi 760, riprende la rivoluzionaria serie Orbi 750. Presenta velocità più elevate, capacità di connessione per un maggior numero di dispositivi e offre un anno di NETGEAR Armor. Un abbonamento che permette di proteggere da virus e malware tutti i dispositivi connessi alla propria rete WiFi.

Dettagli sul nuovo Orbi serie 7 di Netgear

Il lavoro a distanza, lo shopping online, lo streaming, l’e-learning e tutto ciò che si gestisce da remoto è diventato più che una semplice attività legata al lockdown, ma parte integrante della vita moderna. Qualsiasi problema di connessione può influire sul lavoro, sull’istruzione, sui rapporti con amici e familiari, procurando stress non necessario. Un maggior numero di dispositivi domestici connessi significa anche maggiori opportunità per gli hacker di creare nuovi modi per insinuarsi nelle case e rubare dati personali. Rendendo essenziale la necessità di un WiFi efficiente e sicuro.



Il nuovo sistema WiFi mesh Orbi 760 Whole Home offre una copertura fino a 175mq, con una velocità WiFi fino a 5,4 Gbps e supporta fino a un massimo di 75 dispositivi funzionanti contemporaneamente. Per i laptop Windows, i telefoni e i tablet Android più recenti che supportano i canali a 160 MHz, offre una velocità doppia, rispetto alla serie Orbi 750 e aumenta la velocità dei dispositivi WiFi più vecchi fino al 25%.

Solo Orbi, con la sua architettura backhaul dedicata e brevettata negli Stati Uniti, offre una connettività domestica completa. Che combina un WiFi di qualità superiore con sicurezza e controllo multilivello, offrendo un’esperienza senza pari. Questa innovazione garantisce una velocità sempre ottimale nonostante il numero di dispositivi WiFi connessi alla rete domestica, senza zone morte indoor e outdoor.

Dichiarazioni in merito al nuovo Orbi serie 7 di Netgear

Di seguito sono riportate le prime dichiarazioni relative al nuovo orbi serie 7 di Netgear.

NETGEAR ha nuovamente stabilito lo standard per il WiFi domestico,

ha dichiarato David Henry, presidente e direttore generale della divisione Connected Home Products and Services di NETGEAR. Che ha poi continuato, affermando:

La vita moderna richiede un WiFi all’altezza delle nostre esigenze e la nostra nuova serie Orbi 760 è la testimonianza dei nostri 25 anni di innovazione e competenza. I clienti che cercano un WiFi sempre attivo non si accontenteranno di meno.

Specifiche tecniche

Velocità più elevate con WiFi 6 – WiFi 6 offre una velocità, una capacità e una larghezza di banda quattro volte superiori a WiFi 5. Le prestazioni sono migliori, indipendentemente dall’attività o dal tipo di dispositivo.

WiFi 6 offre una velocità, una capacità e una larghezza di banda quattro volte superiori a WiFi 5. Le prestazioni sono migliori, indipendentemente dall’attività o dal tipo di dispositivo. Prestazioni elevate anche quando si collegano più dispositivi – Velocità di picco costanti e prestazioni ottimali fino a 75 dispositivi su una superficie di 175mq con la connessione WiFi tri-band mesh router-satellite brevettata da Orbi.

Velocità di picco costanti e prestazioni ottimali fino a 75 dispositivi su una superficie di 175mq con la connessione WiFi tri-band mesh router-satellite brevettata da Orbi. WiFi senza interruzioni per più dispositivi – Addio alle connessioni lente. WiFi 6 rende la larghezza di banda condivisa molto più efficiente ed evita interruzioni di connessione.

per più dispositivi – Addio alle connessioni lente. WiFi 6 rende la larghezza di banda condivisa molto più efficiente ed evita interruzioni di connessione. Backhaul dedicato – Il backhaul dedicato brevettato di Orbi collega il router ai satelliti e offre connessioni affidabili su tutti i dispositivi, che mantengono la massima velocità anche quando se ne aggiungono altri.

– Il backhaul dedicato brevettato di Orbi collega il router ai satelliti e offre connessioni affidabili su tutti i dispositivi, che mantengono la massima velocità anche quando se ne aggiungono altri. Supporto per i canali WiFi a 160 MHz – Assicura che i più recenti telefoni Android e PC Windows funzionino alla massima velocità, fino al WiFi Gigabit.

– Assicura che i più recenti telefoni Android e PC Windows funzionino alla massima velocità, fino al WiFi Gigabit. Copertura espandibile – La copertura può essere facilmente ampliata premendo un pulsante con un satellite aggiuntivo Orbi RBS760 (venduto separatamente).

– La copertura può essere facilmente ampliata premendo un pulsante con un satellite aggiuntivo Orbi RBS760 (venduto separatamente). Smart Parental Control disponibile – Gestione facile del tempo trascorso online dai figli sui loro dispositivi connessi per promuovere abitudini sane su Internet ovunque si trovino con il pluripremiato Smart Parental Control di NETGEAR . Funzioni avanzate disponibili con l’abbonamento Premium.

disponibile – Gestione facile del tempo trascorso online dai figli sui loro dispositivi connessi per promuovere abitudini sane su Internet ovunque si trovino con il pluripremiato . Funzioni avanzate disponibili con l’abbonamento Premium. App Orbi – Configurazione facile del sistema WiFi, gestione della rete da remoto, messa in pausa di Internet su qualsiasi dispositivo, monitoraggio dell’utilizzo dei dati Internet e molto altro ancora.

Sicurezza e servizi integrati

Per una maggiore tranquillità, la serie Orbi 760 include un anno di NETGEAR Armor per proteggere la connessione domestica dalle minacce online. A differenza dei tradizionali prodotti antivirus per gli endpoint, Armor di NETGEAR è integrato nel router come soluzione di sicurezza completa per monitorare le attività da e verso Internet. Proteggendo computer, telecamere di sicurezza, baby monitor e altri dispositivi IoT, segnalando le minacce esterne ed eliminando la necessità di abbonamenti o software di sicurezza multipli. Inoltre, fornisce protezione e VPN in movimento per telefoni e computer portatili. Armor agisce come un “blocco pre e post” forte ed efficace per qualsiasi rete domestica.

Prezzi e disponibilità

Il sistema e i satelliti della serie Orbi 760 saranno presto disponibili sullo store ufficiale Netgear.

L’RBK763S: Router e 2 satelliti – confezione da 3 – € 699,99.

RBK762S: Router e 1 satellite – confezione da 2 – € 499,99.

Ed infine l’RBS760: 1 satellite – €249,99.

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi Orbi serie 7 di Netgear ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).