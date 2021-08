Turtle Beach Recon Controller: pensato per Xbox!

Vincitore di molti “Best of E3” Award, il nuovo Recon Controller Turtle Beach per Xbox combina controlli rivoluzionari con le tecnologie audio di qualità superiore del brand

Turtle Beach Corporation azienda leader negli accessori da gaming, annuncia che da oggi i gamer Xbox potranno provare l’attesissimo Recon Controller. Il nuovissimo Recon Controller di Turtle Beach, progettato per Xbox, è stato protagonista dell’ultimo E3, dove importanti testate come CNN Underscored e Android Authority gli hanno assegnato il “Best of E3” Award, dato che unisce orgogliosamente precisi e responsivi controlli in-game alle incredibili tecnologie audio di Turtle Beach, inclusi Superhuman Hearing , Mic Monitoring, Signature Audio Presets, e tanto altro. Questa combinazione di potenti, innovativi controlli e feature audio integrate è il perfetto mix per migliorare le prestazioni dei giocatori su Xbox e su PC Windows 10 combatibili. Il Recon Controller di Turtle Beach per Xbox arriva in nero e bianco ad un prezzo consigliato di 59,99 €, ed è disponibile da oggi presso i rivenditori autorizzati e su www.turtlebeach.com. Juergen Stark, Chairman e CEO, Turtle Beach Corporation, afferma:

Con milioni di cuffie indossate dai giocatori su Xbox, il Recon Controller è il miglior accessorio complementare perché fornisce l’accesso alle esclusive tecnologie audio di Turtle Beach a qualsiasi cuffia cablata. Il Recon Controller è stato progettato con la stessa esperienza industriale che ha reso Turtle Beach il produttore di cuffie da gaming più venduto per oltre un decennio, e le sue caratteristiche e il suo design ineguagliabili lo aiuteranno a fare un ingresso sorprendente nel mercato dei controller per console. Sono orgoglioso di come il team di Turtle Beach abbia ancora una volta realizzato un prodotto incredibile, e sono entusiasta che i giocatori Xbox possano avere tra le mani il Recon Controller”.

Turtle Beach Recon Controller: il controller per Xbox

Progettato per Xbox, il nuovissimo Turtle Beach Recon Controller è il primo controller che abbina le innovazioni audio ad un controller di qualità superiore. I giocatori su Xbox Series X|S, Xbox One e PC Windows 10 saranno in grado di collegare qualsiasi cuffia cablata con un jack standard da 3,5 mm e trarre vantaggio dalle collaudate feature di Turtle Beach, tra cui Superhuman Hearing , Mic Monitoring, Signature Audio Presets e altro ancora. Inoltre, la modalità Pro-Aim Focus permette agli utenti di regolare la sensibilità dell’analogico per una maggiore precisione a lungo raggio, mentre è possibile salvare fino a quattro profili su ciascuno dei pulsanti di azione rapida posteriori. Senti il rinculo degli spari e il rombo dei motori dei veicoli attraverso un feedback di vibrazione di nuova generazione, grazie a motori doppi nelle impugnature e nei grilletti. Il Recon Controller permette ai giocatori di giocare più a lungo e rimanere più freschi grazie alla sua forma ergonomica e alle impugnature in gomma refrigerata.

Prezzo e disponibilità

Il Recon Controller sarà disponibile quest'estate per ad un prezzo consigliato di 59,99 €, ed è il compagno perfetto per qualsiasi cuffia da gaming cablata, come le nuove Recon 500 di Turtle Beach, o le Recon 70, tra le cuffie più vendute di sempre dell'azienda.