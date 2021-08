In questo albo l’autrice, Corinna Luyken, incoraggia i piccoli lettori ad ascoltare il proprio cuore: il nostro filtro sul mondo. Ecco la recensione di Il mio cuore

TITOLO: IL MIO CUORE. AUTORE: CORINNA LUYKEN. GENERE: ALBO ILLUSTRATO. CASA EDITRICE: FATATRAC. ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2019.

In questo piccolo capolavoro, dedicato alla vocina interiore che ci porta a conoscere la realtà, l’autrice racchiude una vera e propria ode all’amore e all’accettazione di se stessi. Andiamo, però, a leggere nei dettagli in questa recensione di Il mio cuore.

La trama | Recensione Il mio cuore: una guida emotiva per piccini

È la storia di tutti, la storia di un cuore che l’autrice/illustratrice, attraverso immagini e versi, metafore e colori porta alla luce. Un cuore che appare giallo e che muta di volta in volta, cresce, si arrabbia proprio come noi.

Il mio cuore | Recensione Il mio cuore: una guida emotiva per piccini

Il cuore come impara ad essere cuore? Cos’è un cuore? Può essere finestra ed aprirsi, una pozzanghera nella quale specchiarsi, può rimpicciolirsi ed ingrandirsi, spezzarsi e rimettersi in sesto.

L’autrice, attraverso numerose metafore, comunica al lettore in maniera disarmante. Quel cuore tanto difficile da comprendere va seguito, assecondato. Attraverso i disegni neri, colorati solo da quel giallo luce così prorompente, che è il cuore, Luyken mostra la vita racchiusa in quel singolo muscolo. Un muscolo vivo, appunto, ed in grado di lasciarsi impressionare da quel che accade. Un cuore mutevole che diventa un paio di stivali gialli bagnati dalle pozzanghere, una finestra panoramica, un piccolo petalo giallo da dover curare, una piantina.

È proprio questa la metafora più significativa del libro che, forse, racchiude tutto il suo essere: una piantina piantata, coltivata, raccolta, reimpiantata, indicativo del fatto che bisogna prendersi cura di quel piccolo cuoricino, la luce gialla in un fitto buio nero. Il cuore è soggetto alla vita, alle sue problematiche ma stabile e luminoso. E, proprio come una piantina, l’amore che è dentro di esso si moltiplicherà e darà i suoi frutti se riusciremo a non temere di donarlo.

Cuore chiuso o aperto | Recensione Il mio cuore: una guida emotiva per piccini

“Il mio cuore è una finestra. Può essere chiuso il mio cuore o completamente aperto. […] Certi giorni è spezzato, ma ciò che è spezzato si può riparare e un cuore chiuso si può sempre riaprire. […] Chiuso o aperto… dipende solo da me”.

L’autrice termina con queste parole il suo libro, invitando a prendere coscienza delle potenzialità del nostro cuore. Il cuore siamo noi, quelle emozioni siamo noi, quelle angosce siamo noi, quei problemi, quella tristezza, quella spensieratezza siamo noi. Dobbiamo prendercene cura.

Sta a noi decidere di aprire il nostro cuore, proprio come una finestra, ed annaffiarlo, proprio come una piantina affinché cresca e si moltiplichi. Il cuore fa parte di noi e la scelta è il margine della libertà.

Corinna Luyken

Corinna Luyken è un’autrice ed illustratrice molto nota, soprattutto per “The book of mistakes”, per il quale ha ricevuto molti premi. Vive ad Olympia, Washington, con suo marito, sua figlia e due gatti.