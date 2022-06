“Pronte & in Stock” di NVIDIA: nella settimana più temuta dai maturandi

Questa settimana è interamente dedicata alle GPU GeForce RTX Serie 30, ecco le novità a prezzi convenienti per celebrare la fine delle prove scritte, scopriamo insieme le offerte “Pronte & in Stock” di Nvidia

Maturità 2022, dopo 2 anni caratterizzati unicamente dalle prove orali, i maturandi tornano sui banchi di scuola per affrontare le tanto temute prove scritte, iniziate questo mercoledì. NVIDIA prosegue la scia promozionale con le nuove offerte della campagna “Pronte & in Stock“, dedicandosi interamente alle potenti GPU GeForce RTX Serie 30: il meglio delle schede grafiche/video a prezzi vantaggiosi.

Continua l’incredibile lista dei potenti laptop RTX, dove gamer, studenti e creator possono trovare pane per i loro denti. In attesa degli orali, ultimo tassello del lungo percorso di una delle tappe più importanti nella vita degli studenti, sicuramente le offerte NVIDIA potranno fare gola agli studenti per accompagnarli in quest’ultima sfida.

NVIDIA: ecco i prodotti in offerta di questa settimana

Di seguito tutti i prodotti della settimana, già disponibili all’acquisto:

Gigabyte GeForce RTX 3070 Ti OC Gaming: disponibile presso Next – al prezzo di € 799

disponibile presso Next – al prezzo di Asus Rog Strix GeForce RTX 3070 Ti OC LHR: disponibile presso Yeppon – al prezzo di € 849,99

disponibile presso Mediaworld – al prezzo di Inno3D GeForce RTX 3060 Ti Twin X2: disponibile presso AK Informatica – al prezzo di € 549

disponibile presso AK Informatica – al prezzo di MSI GeForce RTX 3070 Gaming Z: disponibile presso Ak Informatica– al prezzo di € 694,99

Per ulteriori offerte e maggiori informazioni è possibile visitare la pagina dedicata all'iniziativa.