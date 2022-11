GALAX introduce la sua Custom per eccellenza, una RTX 3060 Ti in variante HOF Pro con PCB binaco ed 1.8 GHz per il GPU clock

GALAX, non ha di certo bisogno di presentazioni, quantomeno per gli utenti maggiormente “Underground”, è difatti meno nota al settore consumer mainstream, per il semplice fatto che il loro è un mercato di nicchia.

GALAX produce e sviluppa componenti estremi, destinati ad utilizzo Overclock, con e senza (LN2) azoto liquido, i loro prodotti sono difatti molto utilizzati in diverse competizioni, proprio perché la loro mission è quella di sviluppare per un determinato Chip la versione più spinta ed estrema possibile.

All’interno del team si occupano difatti di testare diversi Chip trovare i più “fortunati”, e effettuare differenti test di resistenza a voltaggi e frequenze elevate. Questo è uno dei motivi per il quale producono “pochi” prodotti rispetto ad altri brand.

Oggi vi parliamo del loro nuovo mid-range, la 3060 Ti HOF Pro, nella sua versione più prestante.

GALAX lancia la RTX 3060 Ti HOF Pro: una GPU estrema

Con l’introduzione della nuova scheda grafica GeForce RTX 3060 Ti, GALAX ha deciso di lanciare un modello Hall of Fame Pro di fascia media. L’ultima GPU di classe “X”-60 a rientrare nella serie HOF con 6GB è stata non a caso la GTX 1060 6GB rilasciata 6 anni fa, ed oggi viene riproposta nella versione Pro richiamando gli stilemi degli anni passati, che portarono ottimi risultati competitivi in ambito OC agli overclocker di casa GALAX. La vedete nell’immagine sotto riportata.

Tornando al nuovo modello, la serie HOF è l’ammiraglia delle GPU di GALAX, e come da tradizione troviamo un PCB completamente personalizzato di bianco dotato di doppi connettori di alimentazione a 8 pin. Presenta una GPU GA104 con 4864 core CUDA con clock spinto a 1,8 GHz. Ciò significa un overclock dell’8%. Questa frequenza non è molto comune tra le GPU RTX 3060 Ti, infatti rappresenta il 10% massimo in termini di overclock di fabbrica. Una base di partenza che già così stando rappresenta appunto un modello più potente del 10% rispetto alla media, ma è possibile incrementare manualmente i valori di Overclock, sempre se si posseggono le adeguate conoscenze per svolgere questa pratica.

Questo particolare modello è basato sull’ultima variante dotata di GDDR6X. Ciò significa un aggiornamento della velocità effettiva della memoria da 15 Gbps a 19 Gbps. Inoltre, il TDP non di riferimento raggiunge i 265 W (il valore predefinito è di 200 W). Una delle caratteristiche più interessanti di questa scheda è l’indicatore LED per i connettori di alimentazione.

Questo assicura che la connessione sia stabilita correttamente prima dell’uso della scheda. Una simile caratteristica sarebbe un’ottima aggiunta anche alla nuova serie RTX 40.

Al momento purtroppo, sembra alquanto difficile che questa GPU venga venduta al di fuori dell’Asia. Ma non sarà difficile reperirla su altri Store che affacciano al mercato Europeo. Almeno per ora questa è la situazione di mercato. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.