Disponibile la nuova linea di prodotti Philips Sound

L‘eccezionale qualità delle prestazioni e la grande flessibilità rendono la nuova linea di prodotti Philips Sound la scelta più semplice

TP Vision presenta un’ampia linea di cuffie, soundbar e speaker Philips Sound (qui per maggiori info sull’azienda). Questa nuova gamma di prodotti, offre ora una più ampia scelta e prestazioni eccellenti pur garantendo la facilità d’uso. Prestazioni premium che offrono anche un semplice controllo e installazione tramite l’app Philips Sound.

I nuovi prodotti audio includono quattro nuove soundbar Philips e i nuovi speaker versatili Fidelio FS1. Inoltre, la gamma si arricchisce con tre nuovi modelli di cuffie, ciascuno rivolto a un pubblico specifico. Un nuovo modello sportivo a conduzione ossea, un modello a conduzione ossea per i bambini e le cuffie di alta qualità perfette da usare a casa, al lavoro, per il gioco e nel tempo libero.

Un ampia panoramica sui nuovi prodotti Philips Sound

Home Sound Made Easy: installazione semplice del sistema e creazione del sistema AV su tutte le gamme di TV e AV di Philips. Basata sulla connettività multi-room DTS Play-Fi a 24 bit/192 khz e sul controllo tramite l’app intuitiva Philips Sound.

L’esclusivo altoparlante Fidelio FS1 lanciato di recente si unisce alla soundbar FB1 (vincitore dell’EISA Award) e al subwoofer FW1, e può essere utilizzato come altoparlante mono a tre vie, o accoppiato in stereo o come altoparlante satellite Dolby Atmos. L’altoparlante FS1 può funzionare anche come estensione dei canali sinistro e destro se collegato a un TV Ambilight compatibile che funge da canale audio centrale.

Le luci LED integrate permettono allo speaker FSI di diffondere in tutta la stanza l’effetto immersivo di Ambilight. La nuova linea composta da quattro soundbar Philips, TAB8907/8507/7807 e 7207, offre tutte prestazioni e caratteristiche straordinarie per adattarsi a un’ampia gamma di opzioni AV.

Le cuffie open-ear a conduzione ossea A7607 sono il secondo modello sportivo realizzato con i suggerimenti degli atleti del Team Jumbo Visma. La tecnologia a conduzione ossea è stata estesa alle innovative cuffie per bambini K4607, in modo che i più piccoli rimangano attenti all’ambiente circostante, mentre imparano. Le cuffie H8507 di un’elevata qualità sono perfette per essere utilizzate per lavoro come anche per giocare, a casa o in viaggio.

Philips Fidelio: il TOP tra i nuovi prodotti Philips Sound

Il nuovo Fidelio Home Sound System ha già ottenuto il plauso della critica, sia dai cinefili che dagli amanti della musica, con il modello FB1 7.1.2 che ha recentemente vinto l’Integrated Soundbar Award di EISA 2022/23. Lo speaker FS1 si unisce alla soundbar FB1 e al subwoofer FW1 offrendo la stessa perfetta combinazione di design, materiali e prestazioni premium. Sempre con un’installazione semplice e la più completa flessibilità per la configurazione del sistema.

Le specifiche degli altoparlanti FS1 includono un tweeter da 1″, un driver angolato da 2,5″ montato in alto, un woofer da 3,5″, con due radiatori passivi, più illuminazione a LED per Ambilight. Il tutto all’interno della sua struttura compatta.

Molteplici possibilità d’utilizzo

In modo unico, l’FS1 può essere utilizzato come altoparlante a tre vie, sia come unità singola che in coppia stereo. Questo, grazie all’integrazione di un tweeter, un driver di gamma media e un driver dei bassi. Oppure, passando automaticamente in modalità a due vie, più un driver Dolby Atmos dedicato quando utilizzato come satellite del sistema AV.

L’altoparlante FS1 può essere utilizzato anche come estensione dei canali audio sinistro e destro se abbinato a un TV Ambilight compatibile che funge da canale centrale. Mantenendo sempre i dialoghi accurati ed estendendo notevolmente il campo sonoro.

Basato sulla pluripremiata tecnologia multiroom DTS Play-Fi, il sistema AV Fidelio offre molteplici varianti possibili della soundbar FB1, del subwoofer FW1 e del diffusore FS1. Fino a una combinazione che offre prestazioni 7.2.4. Il sistema rileva sempre automaticamente i

prodotti inclusi e ne ottimizza le prestazioni.

Disponibilità e prezzi

I prodotti Fidelio saranno disponibili a partire dal Q4 2022 ai seguenti prezzi consigliati al pubblico:

Soundbar FB1 : 899,99 euro;

: 899,99 euro; Speaker FSI : 329,99 euro;

: 329,99 euro; Subwoofer FW1: 549,99 euro.

Una soundbar adatta a tutti i contesti

La nuova gamma di soundbar di Philips Sound comprende quattro modelli dalla B7207 basata su 2.1 alla B8907 basata su 3.1.2, offrendo le più ampie opzioni possibili per migliorare l’audio del TV. Tutte le nuove soundbar offrono output ad elevata potenza, subwoofer wireless, la possibilità di montaggio a parete e includono per la prima volta un tweeter a fuoco laterale aggiunto ai canali destro e sinistro.

Le prime tre soundbar della gamma includono un canale centrale dedicato, per mantenere dialoghi nitidi e allo stesso tempo creare campo sonoro extra ampio. Inoltre, includono compatibilità Dolby Atmos e connettività HDMI eARC con pass through 4K.

Soundbar B8907 e B8507

ll modello di punta della nuova gamma di soundbar è il B8907, che offre un’impressionante potenza di 720 W. Possiede driver dedicati per l’elevazione Dolby Atmos per creare un suono immersivo davvero cinematografico. Mentre la connettività DTS Play-Fi consente di estendere le prestazioni 3.1.2 a un autentico 5.1.2 tramite l’aggiunta di diffusori posteriori compatibili con DTS Play-Fi.

La seconda novità della gamma è la soundbar B8507, complemento ideale del TV Philips “The One”, che segue un concetto simile. Tutte le funzioni e la connettività essenziali in combinazione con prestazioni sonore eccellenti e a un prezzo molto competitivo. La B8507 include la compatibilità con Dolby Atmos e DTS Play-Fi, oltre a una potenza di uscita di 600 Watt.

Soundbar B7807 e B7207

La terza novità delle Soundbar 3.1 è la B7807, sempre dotata di un canale centrale dedicato, tweeter laterali aggiuntivi, un subwoofer wireless da 8″. Compatibilità Dolby Atmos, controllo Philips Easylink e un’impressionante potenza di 620 Watt.

L’ultimo modello della nuova gamma è la B7207, basato su 2.1, che offre 520 Watt di potenza massima. Compatibilità Dolby Digital, connettività HDMI ARC e tweeter laterali aggiuntivi che lo rendono l’introduzione ideale a un suono televisivo notevolmente migliorato.

Disponibilità e prezzi delle soundbar

Le nuove soundbar saranno disponibili a partire dal Q4 2022. La B8907 sarà disponibile al prezzo di 649,99 euro, mentre la B8507 al prezzo di 499,99 euro. B7807 sarà disponibile al prezzo di 399,99 euro mentre la soundbar B7207 al prezzo di 299,99 euro.

Nuove cuffie per unirsi alla squadra

Le nuove open-ear sportive wireless a conduzione ossea A7607 sono già il secondo modello, dopo il modello TWS ibrido ANC già annunciato A7507 di prossimo lancio, a beneficiare della collaborazione di Philips Sound con il Team Jumbo Visma. Con un design finale ispirato alle intuizioni degli atleti della squadra di ciclismo e pattinaggio più importante del mondo. Il modello A760 è resistente alla polvere e all’acqua con grado di protezione IP66.

E’ il primo modello open-ear di Philips che include un microfono a conduzione ossea per eliminare virtualmente il vento e altri fastidiosi rumori di sottofondo. Rendendo le chiamate in movimento sempre cristalline. Il tempo di riproduzione è notevole: nove ore con un’ora extra disponibile dopo soli 15 minuti di ricarica tramite la porta di ricarica magnetica a prova di umidità. ll design open-ear offre sia eccellenti prestazioni musicali sia la sicurezza di poter ascoltare l’ambiente circostante. Mentre una striscia LED rossa integrata nella fascia del collo offre all’utente la sicurezza aggiuntiva di essere più visibile di notte.

Disponibilità e prezzi delle cuffie A7607

Le nuove cuffie A7607 saranno disponibili a partire dal Q4 2022. Saranno immesse sul mercato ad un prezzo consigliato al pubblico di 199,99 euro.

Anche per i bambini

Philips Sound è già un importante sostenitore delle cuffie a conduzione ossea open-ear e con il lancio del nuovo modello K4607 sta riconoscendo che la tecnologia è perfetta anche per le cuffie dedicate ai bambini. Il design completamente open-ear delle cuffie K4607 protegge le orecchie sensibili da volumi elevati. E contemporaneamente, consente ai bambini sia di ascoltare l’ambiente circostante che di conversare. Consentendo loro di continuare con l’ascolto, che può includere l’apprendimento a distanza grazie a un microfono integrato.

Il Bluetooth 5.2 garantisce un’eccellente connettività e assicura una buona qualità del suono e una buona durata della batteria con oltre cinque ore di riproduzione. Il design open-ear e la fascia da collo regolabile si combinano anche per offrire una vestibilità buona e sicura senza il solito rischio che le cuffie si perdano o cadano mentre i bambini si muovono. Un limitatore di volume e il controllo dell’app garantiscono un utilizzo sicuro con il monitoraggio remoto di come viene utilizzato il prodotto. Le cuffie K4607 saranno disponibili a partire dal Q4 2022. Il prezzo consigliato al pubblico è di 99,99 euro.

Ibrido: lavoro & relax

Le cuffie H8507 sono state progettate per le tante persone che sembrano essersi abituate a un nuovo modo ibrido di lavorare. Sia per i pendolari che per chi lavora da casa, e che desiderano che una cuffia sia perfetta per il lavoro come anche per il tempo libero. L’eccezionale qualità del suono, caldo, pieno e chiaro, è disponibile sia per le chiamate che per la musica o i film. Grazie ai driver da 40 mm realizzati su misura e al sistema Noise Cancelling Pro.

Il microfono ad asta rimovibile permette di farsi sentire con la massima chiarezza anche dagli altri. Un dongle Bluetooth precollegato consente di passare facilmente da un computer all’altro. Mentre il multipoint permette di connettersi contemporaneamente al computer e al telefono, per passare facilmente dalla musica alle chiamate senza doversi riconnettere. La durata della batteria è di ben 55 ore e una luce rossa opzionale consente a familiari o colleghi di sapere che si è impegnati in una chiamata.

Disponibilità e prezzi delle cuffie H8507

Le cuffie H8507 saranno disponibili a partire dal Q4 2022 al prezzo consigliato al pubblico di 229,99 euro.

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi prodotti Philips Sound ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).