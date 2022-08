Nuova gamma 2022 TV Philips Ambilight

Due nuovi modelli OLED+ e un nuovo Mini-LED sono i fiori all’occhiello della gamma 2022 di TV Philips Ambilight

TP Vision, licenziataria dei marchi Philips TV & Sound (qui per maggiori info sull’azienda), mostra ancora una volta il suo impegno a favore di un’eccezionale qualità dell’immagine e del suono. L’azienda, infatti, cercherà di oltrepassare ancora una volta i confini delle immagini e delle prestazioni audio dei televisori con il lancio della nuova gamma di TV Ambilight.

Questa, è composta dai nuovi TV Philips OLED+937 e Philips OLED+907 equipaggiati con audio Bowers & Wilkins e il nuovo set Mini-LED. Di seguito, andremo a conoscere nei dettagli la nuova gamma 2022 dei TV Philips Ambilight.

Una panoramica della nuova gamma di TV Philips Ambilight

Partiamo dal TV OLED+937 di ultima generazione, disponibile nei formati 65″ e 77″. Il 65″ è il vincitore del premio EISA Home Theatre TV 2022. L’OLED+937 è dotato di elaborazione delle immagini Philips P5 AI Intelligent Dual Engine di 6 a generazione. Oltre ad una nuova versione del sistema audio Bowers & Wilkins con altoparlanti laterali dedicati e una potenza in uscita di 95W per creare un vero e proprio surround 5.1.2.

Il nuovo modello OLED+907 è disponibile con schermo da 48″, 55″ e 65″ e con un sistema audio frontale 3.1 Bowers & Wilkins integrato. I televisori OLED+ da 55″, 65″ e 77″ utilizzano il più recente pannello OLED EX per offrire una luminosità di picco fino a 1300 nit.

Infine, il set PML9507 Mini-LED è dotato di un pannello VA, ora disponibile nei formati 55″, 65″ e 75″, con un picco di luminosità di 1500 nit grazie a una retroilluminazione mini-LED.

Le novità

Ambilight Next Generation è la versione ulteriormente perfezionata della tecnologia di illuminazione degli ambienti. Versione più sofisticata della tecnologia di illuminazione dell’ambiente, progettata per adattarsi con maggiore precisione alle immagini sullo schermo. Con la nuova funzione Ambilight Aurora il TV diventa un’esperienza multimediale nell’ambiente grazie alla riproduzione di immagini/video preinstallati e all’illuminazione immersiva.

Tutti e tre i set sono dotati di una versione personalizzata del sistema operativo Android 11 TV. Inoltre, Philips TV continua a supportare tutti i principali formati HDR.

OLED+937 un tocco in più al premium

Come fiore all’occhiello della gamma di TV Ambilight, l’OLED+937 continuerà a definire le ultime frontiere della qualità dell’immagine e dell’audio dei TV. Migliorando in modo evidente entrambe le caratteristiche. Il risultato di questo impegno è già stato ufficialmente riconosciuto, in quanto, il TV OLED+937 da 65 ha vinto il premio Home Theatre agli EISA Awards 2022. L’OLED+937 da 65″ unisce in modo unico una versione avanzata della potente tecnologia AI Dual Engine di Philips, visibile attraverso il pannello OLED EX di ultima generazione, con il suo speciale dissipatore di calore, per consentire al set di offrire un sorprendente picco di luminosità fino ad un massimo di 1300 nit.

Oltre all’AI, la versione 2022 del processore dell’immagine P5 AI Intelligent Dual Engine offre ora una funzione HDR avanzata che ottimizza in modo unico le prestazioni HDR, mappando i contenuti in base ai toni, immagine per immagine, invece di calcolare la media dei valori scena per scena.

Nuovi sistemi Bowers & Wilkins e Philips Ambilight Next Generation

Anche il sistema audio Bowers & Wilkins è stato migliorato e, per la prima volta, è dotato di driver laterali dedicati a destra e a sinistra per creare una vera configurazione 5.1.2 con una potenza in uscita aumentata a 95 W. Ciò. può garantire un suono accurato e coinvolgente che si diffonde in tutto l’ambiente. L’OLED+937 è anche uno dei primi televisori dotati della tecnologia Philips Ambilight Next Generation. Questa, anziché dividere in gruppi i LED montati sul retro, consente ora il controllo individuale di ciascun LED per offrire una gamma di colori più ampia e una corrispondenza più precisa con l’immagine sullo schermo.

Il risultato è una performance Ambilight ancora più coinvolgente, che dà un’impressione ancora migliore dell’immagine che si estende oltre i confini dello schermo. Aurora, la nuova funzione di riempimento dello schermo, combina una galleria di immagini e video precaricati, visualizzati insieme ad Ambilight. Ciò crea un attraente spettacolo artistico multimediale di sfondo nel soggiorno. L’OLED+937 offre un’esperienza di gaming eccellente grazie alla compatibilità con G-sync e Free-sync Premium, alla barra dedicata delle impostazioni di gioco sullo schermo e alla nuova funzione VRR Shadow Enhancer. Quest’ultima, progettata per ottimizzare le prestazioni di gioco in base alla frequenza di aggiornamento del pannello.

Nuovo design

La sensazione dell’elevata qualità del TV, si estende anche al design europeo dell’OLED+937, con il nuovo pannello OLED EX che offre una cornice più sottile per garantire un trasferimento ininterrotto alla cornice metallica minimale del set e una migliore connessione con l’aura colorata di Ambilight.

Gli altoparlanti continuano a essere integrati nel supporto dei televisori e presentano nel nuovo modello un tessuto Kvadrat Audiomix sia sulla parte superiore che su quella anteriore. Con la presenza di griglie per altoparlanti in metallo satinato appositamente perforate su ciascuna estremità. Il nuovo telecomando offre una retroilluminazione attivata dal movimento, una finitura silver di alta qualità e una più lussuosa sul retro che è rivestito in pelle Muirhead.

OLED+907 – Integrazione elegante di immagine e suono

Il nuovo OLED+907 migliora notevolmente il formato molto apprezzato del modello OLED+903, integrando in modo elegante un sistema audio Bowers & Wilkins all’interno della silhouette del set. L’eccezionale qualità dell’immagine è garantita anche dalla combinazione della potente tecnologia di elaborazione P5 AI di 6 a generazione con la versione Royal dell’ultimo pannello OLED EX. E ovviamente, dal dissipatore di calore integrato, che offre un’emissione luminosa con picco di 1300 nit sui modelli da 55″ e 65″. Il sistema immersivo a tre lati offre la performance di Ambilight Next Generation e la nuova funzione Aurora.

La qualità del suono è eccezionale anche grazie al sistema audio Bowers & Wilkins 3.1 da 80 W. Con sei altoparlanti montati anteriormente rivolti direttamente verso l’ascoltatore in una disposizione dedicata a sinistra, centro e destra (LCR), offrendo un quadro sonoro molto ampio con dialoghi cristallini. I bassi profondi e precisi sono forniti da un grande subwoofer montato posteriormente e supportato da quattro radiatori passivi.

Nuovo Design

Ideale per il gaming, l’OLED+907 è dotato della barra delle impostazioni di gioco di Philips TV ed è compatibile con Freesync Premium e G-Sync, oltre a offrire la riproduzione 4K 120VRR a piena risoluzione tramite la modalità monitor. Il design europeo premium comprende un supporto girevole in metallo a base piatta, montato al centro e rifinito in cromo satinato. Mentre, la discreta cassa acustica si estende per tutta la larghezza della parte inferiore del set ed è rifinita in tessuto Kvadrat Audiomix.

La cornice metallica minimalista del set gode di una connessione ininterrotta con l’immagine sullo schermo e l’esperienza Ambilight grazie alla cornice più sottile del nuovo pannello OLED EX.

PML9507 – Mini LED: massima qualità e massimo valore garantiti

Mentre l’OLED rimane la scelta per le prestazioni assolute al top della gamma di TV Ambilight, la tecnologia Mini LED ha ampliato l’offerta premium di TP Vision. Tutto ciò grazie alla combinazione di un’eccellente qualità dell’immagine e di un valore straordinario. Philips amplierà il numero di dimensioni degli schermi Mini-LED con l’introduzione di una versione da 55″, che si aggiunge ai modelli da 65″ e 75″.

La qualità dell’immagine è garantita dall’integrazione dell’elaborazione Philips P5 AI di 6 a generazione e da pannelli VA di alta qualità a 120 Hz con un impressionante picco luminoso di 1500 nit. La visione immersiva è garantita da una versione su quattro lati del nuovo sistema Ambilight Next Generation e dall’aggiunta della nuova funzione Aurora. Questa, consente di continuare l’esperienza di immersione nei contenuti della sala, una volta terminata la visione dello show principale.

Qualità audio di altissimo livello

La qualità del suono è altrettanto impressionante, grazie a un sistema integrato 2.1 da 70 W con due coppie di tweeter down-firing e due midrange. Oltre a un subwoofer separato a triplo anello e a due radiatori passivi montati nel proprio alloggiamento nella parte posteriore del set.

Il PML9507 ha anche la flessibilità di essere utilizzato come canale centrale dedicato in un sistema audio ampliato utilizzando diffusori satellitari compatibili e collegati tramite Play-Fi. Come, ad esempio, il nuovo Philips Fidelio FS1, per ampliare la scena sonora mentre il dialogo rimane ancorato ai personaggi sullo schermo.

Nuovo design

Il design europeo di alta qualità del set comprende una finitura color canna di fucile, una cornice metallica con una banda stretta lungo il bordo inferiore del set che si riduce a un involucro minimalista sugli altri tre bordi dello schermo. I piedini in metallo anodizzato antracite scuro con taglio a spazzola completano il design.

Ideale per il gaming, il PML9507 è dotato della barra delle impostazioni di gioco del TV Philips, della compatibilità Freesync Premium e della riproduzione 4K 120VRR a piena risoluzione tramite la modalità monitor del TV. Il PML9507 include anche il sofisticato ed elegante telecomando argentato attivato dal movimento con la lussuosa finitura posteriore in pelle Muirhead.

Disponibilità e prezzi dei nuovi TV Philips Ambilight

L’OLED+937 sarà disponibile a partire dal Q4 2022. OLED+937 da 65” sarà in commercio al prezzo di 3.499 euro, mentre l’OLED+937 da 77” al prezzo di 4.799 euro. L’OLED+907 sarà disponibile a partire dal Q4 2022. OLED+907 da 48” sarà in commercio al prezzo di 1.599 euro, l’OLED+907 da 55” al prezzo di 1.999 euro, mentre l’OLED+907 da 65” sarà disponibile al prezzo di 2.999 euro.

Per quanto riguarda i Philips PML9507, saranno disponibile a partire dal Q4 2022. Philips PML9507 da 55”sarà in commercio al prezzo di 1.599 euro. Il Philips PML9507 da 65”al prezzo di 2.199 euro, mentre il Philips PML9507 da 75” sarà disponibile al prezzo di 2.999 euro.

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova gamma 2022 TV Philips Ambilight ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).