PS Plus Essential: in arrivo tre giochi gratuiti?

Con la fine dell’estate si avvicina il freddo, ma anche i rumor come dimostrato dai tre possibili giochi gratuiti in arrivo per il servizio PS Plus Essential

Come già visto sul versante Nintendo, anche la “rivale” Sony non è esente da rumor riguardanti dei possibili giochi in arrivo. Ma cerchiamo di andare avanti con calma e vediamo quali sono i tre possibili titoli gratuiti per il servizio PS Plus Essential!

PS Plus Essential: diamo uno sguardo ai giochi

Di recente l’utente di Dealabs, tale billbil-kun, ha rivelato quali potrebbero essere i titoli in arrivo sul servizio di PS Plus Essential di settembre. Per tutto il prossimo mese e fino al 4 di ottobre sarà dunque possibile riscattare dei titoli mica male per le ultime console di casa Sony.

Prima di tutto ci sarà Need for Speed Heat della Electronic Arts e Granblue Fantasy Versus dell’Arc System Works ai quali si aggiungerà anche il simpatico e cartoonesco TOEM della Something We Made per un tris di titoli tutti da giocare!

Need for Speed è una saga che non ha certo bisogno di presentazioni, corse di macchine elaborate su tracciati cittadini e non per delle gare adrenaliniche. Da ricordare che questo capitolo, Heat, è ambientato a Palm City che ricorda molto Miami. Granblue Fantasy Versus, invece, è un picchiaduro in 2.5D che ricorda molte vecchie glorie del settore e TOEM, infine, è un titolo in bianco e nero che verte sulla risoluzione di puzzle ed enigmi vari. In tutto in uno squisito bianco e nero.

Comunque sia, mentre aspettiamo di capire se questi giochi gratis arriveranno o meno, che ne dite di ingannare l’attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!