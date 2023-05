Dell: presentati i nuovi UltraSharp 32 6K e UltraSharp 38 Curved USB-C Hub Monitor

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi monitor UltraSharp 32 6K e UltraSharp 38 Curved USB-C Hub di casa Dell ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

Il nuovo Dell UltraSharp 38 Curved USB-C Hub Monitor presenta numerose opzioni di connettività; dalla connessione ininterrotta alla rete Ethernet alle porte di accesso rapido per il collegamento fino una serie di altri dispositivi esterni. Queste caratteristiche rendono il display capace di semplificare di molto la produttività. Con le funzioni KVM, Picture-by-Picture e Picture-in-Picture integrate è invece possibile controllare e visualizzare 2 pc contemporaneamente, e da un’unica tastiera e mouse . Entrambi i monitor presentano ComfortView Plus, che riduce le emissioni nocive di luce blu mantenendo l’accuratezza dei colori.

Oggi Dell Technologies annuncia la disponibilità del suo nuovo monitor. Dell UltraSharp 32 6K (U3224KBA) , il primo monitor 6K al mondo con tecnologia IPS Black, che offre un contrasto più elevato e neri più profondi. Ricco di funzionalità avanzate, questo display combina dettagli, nitidezza e precisione dei colori con la straordinaria risoluzione 6K. Presenta la VESA DisplayHDR 600 , la webcam 4K HDR integrata e connettività ThunderboltTM 4 con un’erogazione di potenza fino a 140W. È pensato, in particolare, per i professionisti attenti ai dettagli come grafici, ingegneri e data scientist.

