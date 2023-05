EA Sports FC: in arrivo l’evento con l’annuncio ufficiale?

Stando agli ultimi rumor presto assisteremo all’annuncio ufficiale, tramite un evento reveal, di EA Sports FC, scopriamo la possibile data e tutti i dettagli in questa news

Stando alle ultime indiscrezioni, pare che EA abbia in programma un evento di reveal per il suo prossimo gioco di calcio EA Sports FC, in cui arriverà l’annuncio ufficiale e, con ogni probabilità, verrà mostrato un trailer gameplay. Secondo Tom Henderson, sebbene le date siano soggette a modifiche, le sue fonti indicano che questo evento avrà luogo il 12 o il 13 luglio, dunque a metà del mese. Nell’ambito del reveal, EA dovrebbe svelare diversi dettagli su EA Sports FC, tra cui la grafica della versione retail con la copertina, la presentazione dell’avvio dei preordini e altri dettagli.

EA Sports FC: annuncio ufficiale e presentazione prevista per luglio?

Seguito di FIFA 23, EA Sports FC sarà il primo gioco del franchise a essere pubblicato da quando la partnership di EA con l’organizzazione FIFA è terminata. Ad aprile è stato pubblicato un breve teaser per EA Sports FC, che ha rivelato il logo del gioco e il suo sito web ufficiale. In una recente conferenza stampa, EA ha rivelato che il suo ultimo gioco di calcio, FIFA 23, ha superato le vendite del suo predecessore in soli sei mesi. Il successo di FIFA 23 non dovrebbe comunque essere una sorpresa, dato che il gioco era già in procinto di diventare il titolo più venduto nella storia del franchise almeno da febbraio.

Quale sarà il futuro della serie con questo nuovo titolo? Il successo di quest’ultimo sarà lo stesso di sempre? Non ci resta che attendere settimane e mesi. Lasciateci un commento nell’apposita sezione per farci sapere che cosa ne pensate. Per ulteriori aggiornamenti continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it. Per acquistare, invece, videogames a prezzo scontato date un’occhiata al catalogo di Kinguin.