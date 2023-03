Cooler Master Mobius 120 OC: presentata la nuova ventola dell’azienda

Cooler Master presenta la nuova ventola Mobius 120 OC, caratterizzata dalla tecnologia Overdrive che garantisce prestazioni senza precedenti

Da 30 anni Cooler Master è un leader mondiale Taiwanese nella progettazione e produzione di componenti per computer e periferiche ad alte prestazioni dedicate a un pubblico appassionato di hardware in cerca delle ultime novità tecnologiche. Oggi l’azienda mira a creare una comunità di individui che vogliono distinguersi dalla massa e abbracciare la propria creatività; da questo impegno nascono una serie di prodotti che si rivolgono a coloro che hanno le capacità, gli strumenti e la passione per cercare nuove personalizzazioni.

Disponibile tra pochissimo | Cooler Master Mobius 120 OC

L’azienda taiwanese è dunque lieta di lieta di annunciare il lancio ufficiale di Mobius 120 OC, una ventola progettata per soddisfare gli Enthusiast PC-builders e naturalmente i gamer. Dotata di funzionalità innovative, Mobius 120 OC non solo garantisce un funzionamento silenzioso, ma offre anche un completo controllo sulle sue prestazioni.

Mobius 120 OC offre le medesime caratteristiche che hanno reso celebre questa serie di ventole: un design a lama ad anello con pale interconnesse per una maggiore rigidità strutturale e un flusso d’aria direzionato. Per minimizzare ulteriormente le vibrazioni, la ventola è dotata di un design di montaggio angolare brevettato con piedini in gomma per garantire stabilità e silenziosità, raggiungendo una velocità di RPM di 3200 ±10%. Inoltre, per aumentare la durata della ventola e diminuire ulteriormente il livello di rumore, Cooler Master utilizza un design a doppio cuscinetto a sfera. Questa combinazione evidenzia l’attenzione dell’azienda nel raffinare ogni dettaglio per creare un prodotto finale di alta qualità.

La gamma di funzionalità offerte da Mobius 120 OC non si ferma qui: gli ingegneri di Cooler Master hanno implementato un interruttore toggle che permette all’utente di regolare la velocità della ventola in base alle proprie esigenze senza dover fare affidamento sul software o sul controllo BIOS. Infine, il centro del motore è realizzato in metallo per migliorare la stabilità e aumentare la durata della ventola. Inoltre, la ventola è coperta da una garanzia a vita, che testimonia la fiducia di Cooler Master in questo prodotto.

Disponibilità e prezzo | Cooler Master Mobius 120 OC

La ventola Mobius 120 OC sarà disponibile in commercio nel nostro paese a partire dalla fine del mese di marzo, al prezzo consigliato di 34 € IVA inclusa. Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla pagina del prodotto. Voi cosa ne pensate di questa nuova ventola? fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.