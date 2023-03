Asus ROG Zephyrus M16: disponibile il nuovo laptop da gaming

Asus annuncia la disponibilità in Italia del nuovo laptop gaming ROG Zephyrus M16 (2023) con tegnologia e componentistica avanzata

ASUS Republic of Gamers (ROG), multinazionale di Taiwan, ha annunciato la disponibilità in Italia del suo laptop gaming ASUS ROG Zephyrus M16 (2023) GU604, presentato a gennaio in occasione dell’evento For Those Who Dare: Maxed Out, nell’ambito del CES 2023. ASUS ROG Zephyrus M16 accelera il gaming e il multitasking con un processore Intel Core i9-13900H di 13a generazione. Con una GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop e un MUX Switch dedicato, NVIDIA Advanced Optimus e il supporto G-SYNC, ogni gioco viene eseguito al massimo delle prestazioni senza tearing.

Qualche caratteristica tecnica | Asus ROG Zephyrus M16

Grazie a NVIDIA Advanced Optimus, il laptop può instradare automaticamente i fotogrammi dalla GPU discreta direttamente al display grazie a un MUX Switch, bypassando la grafica integrata. Questo percorso migliora le prestazioni del 5-10% rispetto alle macchine senza MUX Switch, assicurando agli utenti la migliore esperienza di gaming in assoluto, il tutto senza dover toccare un solo pulsante.

Per i gamer che esigono la massima chiarezza di movimento e di immagine, Zephyrus M16 offre un incredibile display Nebula HDR con una frequenza di aggiornamento di 240 Hz, una copertura DCI-P3 del 100% e una luminosità di picco di ben 1100 nit per un gameplay HDR mozzafiato. Il pannello Mini LED da 16 pollici e 16:10 offre neri incredibilmente profondi per contenuti che saltano fuori dallo schermo, con un realismo estremo. Nei modelli senza pannello Mini LED, la luminosità massima raggiunge i 500 nit, ma entrambi i pannelli condividono la risoluzione QHD e la frequenza di aggiornamento di 240Hz e tutti i modelli hanno un incredibile rapporto schermo/corpo del 92%.

Lo Zephyrus M16 è stato costruito da zero per i gamer e, ovviamente, per gli sviluppatori di giochi. È in grado di eseguire tutti i più recenti motori di gioco come Unity e Autodesk, consentendo a chiunque di liberare la propria creatività e di cimentarsi nella creazione di qualcosa di nuovo. Artisti digitali, streamer, video editor e chi si diletta con l’animazione e lo sviluppo di videogiochi, avranno dallo Zephyrus M16 tutta la potenza necessaria per portare le proprie creazioni al livello successivo.

Animazioni nitide e raffreddamento top | Asus ROG Zephyrus M16

ASUS ROG Zephyrus M16 si basa su anni di esperienza nel campo dell’Intelligent Cooling per spingere senza sosta i confini di ciò che un portatile ultraportatile è in grado di fare. La tecnologia Tri-Fan di ASUS e l’esclusivo dissipatore a tutta larghezza elevano questo laptop da un computer sottile e leggero a una vera e propria macchina da gaming. Il composto termico in metallo liquido Thermal Grizzly, l’esclusivo modulo termico Tri-Fan e la capacità di rimanere completamente silenzioso con la tecnologia di raffreddamento ambientale a 0dB fanno sì che lo Zephyrus M16 sia all’avanguardia.

Per la prima volta, ASUS ROG Zephyrus M16 sarà dotato di un display Anime Matrix. Con 18.710 fori lavorati di precisione sul coperchio della macchina, le animazioni sono più nitide e pulite che mai. Per i modelli che non dispongono dell’array di LED AniMe Matrix, le perforazioni sono coperte da una pellicola monocromatica che permette al coperchio di cambiare colore con la luce. Per il 2023 ASUS sta inoltre lanciando un nuovo colore nero opaco con finitura overfiring. Questa finitura, che contribuisce a completare il look stealth, è anche incredibilmente resistente alle impronte digitali. Con quattro pannelli laterali lucidi e una targhetta olografica, ASUS ROG Zephyrus M16 emana un senso di stile e di lusso che in genere non si trova nei portatili da gaming standard.

La portabilità non è stata sacrificata per la potenza di gioco da flagship. Con un peso inferiore a 2,1 kg e uno spessore di meno di 20 mm, questo laptop è un piacere da portare con sé. Grazie alla capiente batteria da 90Wh e il supporto alla ricarica rapida che permette di portare ASUS ROG Zephyrus M16 da 0 a 50% in soli 30 minuti, permettono di lavorare o giocare comodamente da qualsiasi luogo. Grazie al supporto completo del nuovo standard Wi-Fi 6E, si può usufruire di connessioni a banda larga anche in reti congestionate. Giochi, applicazioni e file di grandi dimensioni si caricano inoltre a velocità impressionante su un’unità SSD PCIe 4.0 ultraveloce.

Archiviazione e comparto audio

Fino a 2 TB di spazio di archiviazione permettono di avere numerose applicazioni creative e tonnellate di giochi, con memoria a parte per portfolii o album di foto. Un secondo slot per SSD M.2 supporta PCIe 4.0 e RAID 0, il che offre la flessibilità di aggiungere facilmente altro spazio di archiviazione per aumentare la capacità totale o di gestire un disco scratch separato per accelerare la creazione di contenuti. La memoria ultraveloce da 4800 MHz di Zephyrus M16 è in grado di operare in multitasking con estrema facilità e vanta una capacità massima di 32 GB, normalmente riservata alle workstation di fascia alta. Entrambe le memorie SO-DIMM sono facilmente accessibili per aggiornamenti futuri.

Streaming, registrazione e gaming sono ottimizzati dal sistema audio multiforme dello Zephyrus M16. Con la tecnologia Dolby Atmos, i doppi tweeter e i doppi woofer a cancellazione di forza offrono un’acustica meravigliosamente bilanciata, il tutto inserito in uno schema di altoparlanti riprogettato. Un array di microfoni 3D personalizzabile cattura l’audio in una varietà di scenari, mentre la cancellazione del rumore AI bidirezionale chiarisce il suono di chi parla sia in entrata che in uscita. Un’ampia gamma di porte I/O permette di rimanere connessi e produttivi ovunque ci si trovi. L’ultraversatile porta Thunderbolt 4 con DisplayPort 1.4 e Power Delivery 3.0 è affiancata da due porte USB 3.2 Type-A per mouse da gaming, gamepad e altri accessori. È possibile gestire monitor 4K ad alta frequenza di aggiornamento o fino a 8K 60Hz con una porta HDMI 2.1 dedicata. Lo slot microSD semplifica la ripresa, l’editing e l’elaborazione di immagini e video di grandi dimensioni ovunque.

ASUS ROG Zephyrus M16 è già disponibile su ASUS eshop al prezzo consigliato al pubblico di 4.499€.