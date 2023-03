Blackmagic Design: prezzi ridotti per i Cloud Store

Blackmagic Design riduce il prezzo dei modelli Blackmagic Cloud Store. Condividere file multimediali in tutto il mondo in pochi minuti è ancora più facile

Blackmagic Design ha ridotto il prezzo della linea di archiviazione in rete Blackmagic Cloud Store. Blackmagic Cloud Store Mini 8TB ora è disponibile a 2.355 $, Blackmagic Cloud Store 20TB a 7.595 $ e Blackmagic Cloud Store 80TB a 22.995 $.

Dettagli sui prezzi dei Blackmagic Cloud Sore

Queste riduzioni fino a 7.000 $ sono state rese possibili dai prezzi favorevoli dei componenti della memoria flash ad alta velocità. I nuovi prezzi contribuiscono a rendere i dispositivi di archiviazione in rete ad alta prestazione ancora più accessibili a chiunque voglia distribuire a livello globale file multimediali di grandi dimensioni in pochi minuti. Blackmagic Cloud Store e Cloud Store Mini sono dischi di rete altamente veloci e capienti progettati per i grandi file multimediali usati nei film di Hollywood. Grazie a una memoria flash avanzata ammettono numerosi utenti contemporaneamente. Sfruttando il sync in tempo reale con Dropbox e Google Drive, i file si possono distribuire a più unità in tutto il mondo e aprire subito a livello locale, anche con le connessioni a internet più economiche. I modelli Blackmagic Cloud Store sono ora disponibili a partire da 2.355 $ dai rivenditori Blackmagic Design in tutto il mondo.

Funzionalità

I modelli Blackmagic Cloud Store permettono di condividere file multimediali in tutto il mondo, eliminando l’alto costo della collaborazione con editor e coloriste di talento in remoto. Blackmagic Cloud Store è un archivio che sincronizza e condivide i file con Dropbox e Google Drive. È in grado anche di condividere in pochi minuti intere timeline basate sui proxy. La memoria core interna è così veloce da saturare le porte 10G Ethernet alla loro velocità teorica massima, anche quando sono connessi più utenti. L’accesso ai file è a latenza bassissima e la risposta immediata. È dunque perfetto per condividere file multimediali con altri editor, coloriste, ingegneri del suono e artiste VFX.

Blackmagic Cloud Store Mini

Offre 8TB di memoria flash per salvare grandi quantità di file. Fantastico per le produzioni televisive, è piccolo e portatile e allo stesso tempo super capiente per numerosi file video. Le schede di memoria flash M.2 garantiscono la massima affidabilità, velocità di accesso e zero latenza. Organizzate in un gruppo RAID 0 parallelo, sono molto più veloci di una scheda singola e stanno al passo con la velocità della connessione 10G Ethernet. Quando in futuro saranno disponibili schede M.2 più capienti, basterà sostituire le schede di memoria flash con quelle nuove. La longevità è garantita.

Blackmagic Cloud Store: modelli

Disponibile nei modelli da 20 TB, 80 TB e 320 TB, Blackmagic Cloud Store offre lo spazio necessario per archiviare file aziendali e contenuti video. Ormai il video è lo standard di condivisione delle informazioni, e con queste soluzioni ad alta capienza è possibile salvare tutto il materiale in un solo posto nella propria rete. Le schede di memoria flash M.2 garantiscono la massima affidabilità, velocità di accesso e zero latenza. Organizzate in gruppi RAID 5 paralleli, sono molto più veloci di una scheda singola. Offrono velocità fulminee e tolleranza ai guasti. Se rileva una scheda difettosa, Cloud Store va immediatamente in modalità di sola lettura ma continua a permettere l’accesso ai file.

Alte velocità

Grazie alle connessioni ad alta velocità 10G Ethernet, i modelli Blackmagic Cloud Store sono velocissimi. La memoria core interna è progettata per saturare tutte le porte 10G Ethernet alla loro velocità teorica massima, persino quando sono connessi più utenti. È così veloce che i computer fanno fatica a stargli al passo. L’accesso ai file è inoltre a latenza zero, per una risposta sensazionale. Questo è possibile grazie all’elaborazione parallela utilizzata dalla memoria core. Anche alla massima velocità, Blackmagic Cloud Store è super silenzioso e le ventole di raffreddamento impercettibili, persino durante il montaggio dei grandi file RAW 12K del cinema digitale. Inoltre è così veloce da consentire un montaggio multicamera dei file pesanti delle cineprese digitali davvero fluido.

Dropbox e Google Drive

Basta configurare una cache locale dei file in Dropbox e Google Drive. Così facendo si può lavorare molto più velocemente perché i file sono disponibili all’istante e non bisogna scaricarli da internet. Blackmagic Cloud Store è sempre attivo per rimanere in sync. Per ottimizzare lo spazio sul computer è sufficiente spostare la cache di Dropbox o Google Drive su Blackmagic Cloud Store, e chiunque potrà condividere i file nella propria rete. È persino possibile sincronizzare i Blackmagic Cloud Store tramite Dropbox e Google Drive per permettere a utenti in posti diversi di collaborare a latenza zero, perché ognuno avrà a disposizione una copia locale dei file. Dropbox e Google Drive sono anche fantastiche soluzioni di backup.

Dopo aver presentato questi modelli, abbiamo continuato a lavorare per ottimizzare i nostri processi di manifattura e quindi ridurre i costi di realizzazione della linea Blackmagic Cloud Store,

ha dichiarato Grant Petty, AD di Blackmagic Design.

Le riduzioni di 640 $ per Blackmagic Cloud Store Mini 8TB, di 2.000 $ per Blackmagic Cloud Store 20TB e di 7.000 $ per Blackmagic Cloud Store 80TB rendono i dispositivi di archiviazione in rete ancora più accessibili a chiunque voglia distribuire velocemente a livello globale file multimediali di grandi dimensioni, come quelli di Hollywood!.

Caratteristiche di Blackmagic Cloud Store

Design elegante da desktop o rack con raffreddamento silenzioso.

* Blackmagic Cloud Store 20TB e 80TB con memoria flash RAID 5 ad alta prestazione.

* Blackmagic Cloud Store Mini 8TB con memoria RAID 0 ad alta prestazione.

* Sincronizzazione con Dropbox e Google Drive.

* Uscita HDMI di monitoraggio con informazioni di archiviazione in tempo reale.

* Porte 10G Ethernet veloci sui modelli Blackmagic Cloud Store con switch integrato.

* Ethernet tramite USB-C per la connessione ai computer.

* Senza abbonamento, senza licenza, senza tracciamento dei dati dell’utente.

* Utilità inclusa per Mac e Windows.

Disponibilità e prezzi dei Blackmagic Cloud Store

I modelli Blackmagic Cloud Store sono disponibili ora a partire da 2.355 $ (imposte e tasse locali escluse) dai rivenditori Blackmagic Design in tutto il mondo.

E voi? Cosa ne pensate di questi Blackmagic Cloud Store ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).