Prime Video: disponibile Ikos, il documentario contro il bullismo omofobico

Il catalogo del servizio streaming di Amazon Prime Video si aggiorna periodicamente, con tante nuove uscite fra film e serie TV di grande spessore. Spesso, le opere cinematografiche portano sulle spalle anche un grande peso sociale, specialmente quando ci si riferisce ai documentari. Ed è proprio questo il caso di Ikos, documentario sul bullismo omofobico di Giuseppe Sciarra arrivato recentemente sulla piattaforma streaming di Amazon. Il documentario fa parte della seconda stagione di “The Ticket Show”, un’iniziativa voluta dal produttore e attore Giulio Neglia che raccoglie una serie tra i migliori cortometraggi in circolazione degli ultimi anni. Ve ne abbiamo già parlato circa due anni fa, al momento della sua uscita: tutte le informazioni le trovate cliccando qui.

La sinossi, fornita tramite comunicato stampa, è la seguente:

Anni 90. Un paese di duemila anime del sud Italia, una famiglia come tante, quella del Professor Sciarra e quattro figli: tre femmine e un maschio, quest’ultimo il piccolo di casa, Giuseppe Sciarra. Giuseppe è un bambino dolce, delicato, sensibile. Fuori contesto in una realtà dove prevale la violenza e la delinquenza, proprio per questo motivo verrà bersagliato dai suoi coetanei e bullizzato con l’accusa di essere gay.