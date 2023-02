ASUSTOR: presentata la nuova scheda di rete AS-T10G3

ASUSTOR presenta la nuova scheda di rete 10 GbE AS-T10G3 dotata di due slot M.2 per unità SSD NVMe

ASUSTOR, uno dei più importanti e innovativi produttori di NAS fondato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer Inc., annuncia la diponibilità della scheda di rete AS-T10G3. Ideale per portare la connettività 10GbE sui NAS rackmont ASUSTOR e sui Lockerstor Gen2. Questa nuova scheda di rete offre anche la possibilità di montare due unità SSD NVMe, sfruttabili sia come cache, sia per l’archiviazione dei dati.

Dettagli sulla nuova scheda di rete AS-T10G3 ASUSTOR

Pensata per i NAS rackmont ASUSTOR e per i modelli della serie Lockerstor Gen2. Questa scheda, oltre a offrire le performance della connettività 10 GbE, garantisce anche un altro importante plus, ossia quello di mettere a disposizione due slot M.2 per unità SSD NVMe. Queste possono venire utilizzati come cache dell’array RAID principale o come unità storage ad alta velocità. Basata sul controller Marvell AQC113 10GbE e dotata di una porta Ethernet con connettore RJ45. Queste scheda di rete permette di raggiungere velocità fino a 1171 MB/s in lettura e fino a 1119 MB/s in scrittura. La scheda AS-T10G3 assicura anche una piena compatibilità verso il basso offrendo la piena compatibilità con gli standard 5GbE, 2.5GbE, Gigabit e 100 MbE.

Massima affidabilità e grandi prestazioni

Per assicurare massima affidabilità e prestazioni in ogni situazione, la AS-T10G3 è stata dotata di un generoso dissipatore di calore in alluminio. Così è in grado di mantenere le unità SSD sempre alle temperature ottimali. Invece, per velocizzare e semplificare le operazioni montaggio, la scheda viene fornita con la staffa di espansione per i NAS Lockerstor Gen2 già preinstallata. Inoltre possiede un kit di staffe per le proposte rackmount firmate ASUSTOR.

Caratteristiche tecniche della nuova scheda di rete AS-T10G3 ASUSTOR

IEEE 802.3an. 10GBase-T Ethernet, IEEE 802.3ab 1GBASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet – IEEE 802.3bz NBASE-T, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, IEEE 802.3x flow control, IEEE 802.1Q Tagged VLAN support, IEEE 1588 v2 Precision Time Protocol (PTP, Precision Time Protocol)

Modalità di funzionamento della rete: full duplex

Interfaccia bus host: PCIe 3.0 x4

Interfaccia storage: NVMe

Specifiche supporto: 2280

Tipo e numero di interfacce: M-key, 2 slot

Tipologia staffe: Staffa specifica per Lockerstor preinstallata, staffe full-height e half-height incluse.

Temperatura di lavoro: 0 – 40°C – Temperatura di stoccaggio: -20 – 60°C

Umidità relativa: da 5% a 95% RH

Certificazioni: FCC, CE, UKCA, BSMI, VCCI, C-Tick, KCC

Caratteristiche supportate

Jumbo Frame 16 KB, IP, TCP, UDP checksum offload

Supporto 10/100/1000/2500/5000/10000 auto-negotiation

Requisiti software: ADM 4.2 o superiore

Requisiti hardware: Lockerstor 4 e 6 Gen2, Lockerstor 4RD, RS e 12RD, Lockerstor 12RD Pro e 16RD Pro

Garanzia: 2 anni

Dimensioni: 20,6 x 153,1 x 68,9 mm te: 10 Gbps

Maggiori informazioni sulla scheda AS-T10G3 sono disponibili al seguente link: https://www.asustor.com/product/AS_T10G3.

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova scheda di rete AS-T10G3 ASUSTOR ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!)