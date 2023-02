Ubisoft: il colosso prepara la lineup per l’E3 2023

Ubisoft ha confermato nelle ultime ore la propria presenza all’E3 2023. Il gigante ha in serbo per la community una “forte lineup”

L’E3 non è più quello di una volta e, anche se quest’anno un paio di importanti publisher non parteciperanno all’evento, ci saranno comunque alcune aziende importanti che terranno le proprie conferenze. Una di queste sarà Ubisoft, come la società ha recentemente ribadito in una dichiarazione fornita a GamesIndustry, la stessa presenterà una lineup di titoli all’E3 2023. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Ubisoft: le dichiarazioni del portavoce in merito all’E3

Dopo aver chiarito le proprie precedenti dichiarazioni secondo cui Ubisoft sarà presente all’E3 2023 “se accadrà”, un portavoce della società francese ha affermato nelle ultime ore che la stessa società sarà effettivamente presente e presenterà una “forte lineup” di giochi, anche se i dettagli precisi su questo fronte, come ci si può aspettare, non sono ancora stati definiti:

L’E3 è un momento speciale per il nostro settore e siamo entusiasti di presentare la nostra forte lineup a Los Angeles a giugno. Stiamo ancora definendo i dettagli dei nostri piani e ci auguriamo di poterli condividere presto.

Ubisoft ha dalla sua una serie di titoli di richiamo pronti per il lancio nel prossimo futuro, tra i quali Assassin’s Creed Mirage, Skull and Bones, Avatar: Frontiers of Pandora e The Crew Motorfest; tutti presumibilmente presenti all’E3. Resta da vedere se il colosso intenda portare anche altri suoi giochi meno pronti al lancio, come il titolo a tema Star Wars di Massive Entertainment o i prossimi giochi di Assassin’s Creed Codename RED e Codename HEXE.

