Acer: Predator Helios 300 SpatialLabs Edition

Acer porta la tecnologia 3D stereoscopica senza occhiali al mondo del gaming con la piattaforma SpatialLabs TrueGame, aggiungendo una nuova dimensione al gaming

Acer annuncia il laptop gaming Predator Helios 300 SpatialLabs Edition, che porta il 3D stereoscopico senza l’utilizzo di occhiali al mondo del gaming.

Con l’applicazione SpatialLabs TrueGame, supporterà oltre 50 giochi tra i più amati al momento del lancio e supporterà nuovi titoli via via che saranno presentati.

Ad affiancare il laptop 3D da gaming, Acer annuncia anche il laptop sottile da gaming Predator Triton 300 SE e i monitor da gaming Predator XB273K LV e Acer Nitro XV272U RV.

Jerry Kao, Co-COO di Acer Inc ha commentato:

Siamo entusiasti di aggiungere una nuova dimensione al gaming con Predator Helios 300 SpatialLabs Edition grazie alla tecnologia 3D stereoscopica senza occhiali applicata al gaming. Integrando la nostra tecnologia SpatialLabs nei Laptop Predator, contiamo di creare una categoria del tutto nuova di esperienze immersive in ambito gaming.

Predator Helios 300 SpatialLabs Edition

Un potente laptop che offre esperienze gaming 3D stereoscopiche senza occhiali. Con l’applicazione SpatialLabs TrueGame, i i gamer possono giocare in modalità 3D con i titoli supportati, dando nuova vita alle scene di gioco.

Le stanze appaiono più spaziose, gli oggetti sembrano reali e le avventure diventano più appassionanti, il tutto in tempo reale e senza la necessità di occhiali speciali.

SpatialLabs TrueGame è una nuova applicazione che consente ai gamer di godersi i loro titoli preferiti in tutto il loro splendore. Ciò è possibile perché i giochi sono per lo più creati in tre dimensioni: gli sviluppatori includono informazioni sulla profondità in ogni scena e oggetto che costruiscono.

SpatialLabs sfrutta queste informazioni, già esistenti, per presentare i giochi in formato 3D stereoscopico. Un profilo dedicato preconfigurato sarà disponibile per ognuno tra gli oltre 50 titoli moderni e classici disponibili al lancio del dispositivo, in modo da offrire ai gamer un’esperienza ancora più immersiva con i loro giochi preferiti, mentre saranno costantemente aggiunti nuovi profili per i titoli che saranno presentati in futuro.

Esperienza SpatialLabs

L’esperienza SpatialLabs viene creata combinando una soluzione di tracciamento dello sguardo, un display 3D stereoscopico e tecnologie di rendering in tempo reale.

Il display di Predator Helios 300 SpatialLabs Edition è costituito da un pannello UHD 2D da 15,6 pollici e da un pannello lenticolare a cristalli liquidi che insieme vanno a formare un modulo che può essere commutato dalla visualizzazione 2D al 3D stereoscopico.

Queste emozionanti esperienze 3D in tempo reale sono rese possibili dai processori fino a Intel Core i9 di dodicesima generazione, dalle GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX 3080, dai 32 GB di memoria DDR5-4800 e dallo storage RAID 0 PCIe NVMe di quarta generazione.

Un sistema di raffreddamento a doppia ventola con una ventola AeroBlade 3D di quinta generazione aiuta a mantenere le prestazioni del sistema, ulteriormente supportato dalla pasta termica e dalla tecnologia CoolBoost di Acer.

Con Windows 11, il laptop è dotato di Killer DoubleShot Pro e connettività Wi-Fi 6E (E2600+1675i) oltre a numerose porte, tra cui una porta HDMI 2.1 per il collegamento a monitor esterni, una porta Thunderbolt 4 e due Porte USB 3.2 Gen2.

Predator Triton 300 SE

La linea di laptop da gaming sottili Predator Triton 300 SE è stata aggiornata (PT314-52s) con i più recenti processori Intel Core di dodicesima generazione, GU NVIDIA GeForce serie RTX 30 Laptop e pannelli OLED con rapporto d’aspetto 16:10.

Un nuovo modello da 16 pollici (PT316-51s) è stato aggiunto alla gamma con pannelli WQXGA fino a 240 Hz e NVIDIA G-SYNC e NVIDIA Advanced Optimus, che consente agli utenti di passare dinamicamente dalla grafica integrata alla grafica dedicata senza dover riavviare il dispositivo.

Dotato di ventole AeroBlade 3D di quinta generazione progettate su misura, tecnologia Vortex Flow di indirizzamento del flusso d’aria e pasta termica, Predator Triton 300 SE si mantiene fresco anche al massimo delle prestazioni.

Entrambi i modelli da 14 e 16 pollici supportano una connettività wireless incredibilmente veloce con Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675i, mentre il 16 pollici aggiunge un controller Ethernet Intel Killer E2600 per le connessioni cablate. Vi sono numerose porte con opzioni Thunderbolt 4, HDMI 2.1 e USB 3.2 Type A Gen 2.

Monitor da gaming: Predator XB273K LV

Il monitor da gaming Predator XB273K LV è pensato per quei giocatori che cercano un’esperienza di gaming avanzata. Il monitor AMD FreeSync Premium è dotato di un pannello IPS UHD da 27 pollici (3840 x 2160).

Agile-Splendor IPS con refresh rate di 160 Hz e un tempo di risposta di 0,5 ms (G to G), che gli consentono di restituire immagini fluide e senza strappi anche quando passano sullo schermo oggetti in rapido movimento. Supporta HDMI 2.1, ha un’elevata precisione del colore con un Delta E < 1 ed è certificato VESA DisplayHDR 600 e TÜV Rheinland Eyesafe.

Monitor da gaming: Acer Nitro XV272U RV

Il monitor da gaming Acer Nitro XV272U RV da 27 pollici presenta una risoluzione WQHD (2560 x 1440), un refresh rate di 170 Hz (overclocked), un tempo di risposta di 1 ms (G to G) e un pannello a bassa riflettanza per una maggiore leggibilità.

È certificato VESA DisplayHDR 400 e il suo pannello IPS Agile-Splendor supporta il 95% della gamma di colori DCI-P3 con un Delta E < 1. Acer Nitro XV272U RV supporta la tecnologia AMD FreeSync Premium ed è anche TÜV Rheinland Certificato Eyesafe.

Prezzi e disponibilità

Predator Helios 300 SpatialLabs Edition (PH315-55s) sarà disponibile a partire da Q4. Predator Triton 300 SE da 14 pollici (PT314-52s) sarà disponibile a settembre a partire da euro 1.899.

Predator Triton 300 SE da 16 pollici (PT316-51s) sarà disponibile a settembre a partire da euro 2.099. Predator XB273K LV sarà disponibile nel terzo trimestre a partire da euro 949.

Acer Nitro XV272U RV sarà disponibile nel terzo trimestre a partire da euro 399.

