SPC Gear LIX e LIX Plus Wireless: nuova presentazione

La connettività wireless a 2,4 GHz stabile e senza ritardi offre all’utente precisione e praticità senza precedenti senza limiti. Questa soluzione aiuta a mantenere in ordine la scrivania e migliora il comfort generale di utilizzo. Grazie allo scomparto magnetico nella parte inferiore del mouse, gli utenti non devono preoccuparsi di perdere il ricevitore wireless USB .

I nuovi SPC Gear LIX e LIX Plus Wireless leggeri e altamente precisi utilizzano la connettività wireless a 2,4 GHz che assicura una connessione stabile senza ritardi. La lunga durata della batteria e i tempi di ricarica rapidi consentono di utilizzare i mouse per lunghi periodi di tempo. La struttura a nido d’ape del mouse è ciò che rende la serie LIX così leggera , favorendo anche la traspirabilità della mano. I mouse sono stati dotati di componenti di alta classe che consentono agli utenti di ottenere un vantaggio sui loro avversari sul campo di battaglia virtuale. Inoltre, la retroilluminazione RGB indirizzabile fa sì che il mouse si distingua davvero dalla concorrenza.

Quest’oggi, 20 Maggio 2022, sono stati presentati dalla SPC Gear (clicca qui per ulteriori info), l’etichetta di gioco del produttore europeo SilentiumPC , due nuovi prodotti per gaming. Infatti, è con orgoglio che la SPC Gear, annuncia per la prima volta, SPC Gear LIX e LIX Plus Wireless, aggiungendo questi due mouse da gioco wireless al proprio portafoglio.

