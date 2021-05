Migliori schede madri economiche sotto 300 euro | Maggio 2021

Le migliori schede madri economiche? Seguiteci in questa guida dove cercheremo di parlarvi di ogni punto nevralgico da tenere in considerazione per valutare correttamente l’acquisto di questo componente

Molte volte ci si può perdere nella miriade di schede madri e chipset presenti in commercio, vediamo quindi quali sono le migliori schede madri economiche sotto i 300 euro. La filosofia dietro questa guida? Dai un pesce a un uomo e lo nutrirai per un giorno. Insegnagli a pescare e lo nutrirai per tutta la vita.

Migliori schede madri economiche sotto i 300 euro, i motivi dell’acquisto

Partiamo da un semplice concetto, a molti di voi non interessa (e probabilmente neanche serve) una scheda madre di fascia alta o molto alta, non solo per ragioni inerenti al prezzo ma anche per questioni di reali necessità. Questo perché per un regolare funzionamento, non solo basilare di un computer, basta una scheda di fascia inferiore, anche per utilizzi nella sfera del gaming.

La scheda madre è senz’ombra di dubbio il componente più importante della nostra macchina. A questo punto sarebbe forse errato pensare che il vero componente primario sia l’alimentatore o la CPU e così via, è pur vero che un computer è composto da un equilibrio di componenti legati tra loro, ma dobbiamo ricordare però, che dall’acquisto di quest’ultimo dipenderà la configurazione finale.

Vediamo insieme quali sono i punti da tenere in considerazione e poi i modelli consigliati e selezionati con un breve commento.

Migliori schede madri economiche: uno sguardo generale ai fattori da prendere in considerazione

Form Factor

Esistono diversi standard in commercio, la scelta del formato maggiore vi consentirà di conseguenza di avere maggiore espansione per i componenti, questo perché avrete maggiori connessioni da poter sfruttare. Differente invece, è la scelta per formati più piccoli, che offrono meno connessioni.

Come scegliere? In base alle vostre esigenze ed alla vostra configurazione. Avete bisogno di periferiche (schede audio, usb, wifi, ecc) di espansione PCI-E? Avete bisogno di una grande quantità di memoria disponibile, motivo per cui la vostra necessità è quella di avete 4 slot RAM? Volete installare due schede video? Dovreste allora preferire il formato ATX. Se avete invece intenzione di realizzare una configurazione SFF (Small form factor) allora il formato ridotto è la scelta perfetta. La vostra scelta dovrebbe in particolar modo dipendere anche da quella del case, e dalla configurazione che avere in progetto da realizzare.

Vediamo ora un breve recap di quelli che sono i principali Form Factor: ATX, il formato maggiormente diffuso, e anche il più grande, in grado quindi di offrire maggiori connettività. Per questo formato abbiamo delle dimensioni pari a 305x244mm. Micro ATX, rappresenta un formato intermedio, ha delle dimensioni di 244x244mm ed è una scelta equilibrata tra le altre due. Mini ITX, Il formato più piccolo, che offre anche meno connessioni per l’utente, le dimensioni sono di 170x170mm. Esistono anche differenti Form Factor, come EATX (Extended) 305×330, FlexATX 229×191, Nano-ITX 120×120 sono formati però poco diffusi per la maggior parte delle persone.

Porte I/O

Altro punto importante per la valutazione di questo componente sono sicuramente le porte input/output (abbreviato I/O). Questo parametro è fondamentale in quanto di fatto rappresentano le uscite principali che useremo maggiormente e quotidianamente. Un numero limitato di porte può di conseguenza limitarvi nell’istallazione di dispositivi esterni. Alcuni di voi potrebbero poi aver bisogno di un attacco ottico, oppure una porta tipo C.

Arrivati fin qui, non vi pare che machi qualcosa? Esatto, la CPU. La scelta della scheda madre va difatti eseguita di pari passo a quella del processore, poiché da questo ne conseguirà la scelta di un chipset piuttosto che un altro. Non solo questione di chipset, anche in base al tipo di fascia del processore, acquisteremo o meno una scheda madre, cercando sempre di mantenere un equilibrio tra i due.

Chipset

Da definizione, l’insieme di chip che si occupano di smistare e dirigere il traffico di informazioni, che passano attraverso il Bus di sistema, fra CPU, RAM e controller delle periferiche di input/output. Di per se, ci aiuta a capire tanto della nostra futura configurazione, infatti da questa scelta potrete accedere o meno a diverse funzionalità.

Facciamo un attimo il punto della situazione per brand. Nel mondo Intel abbiamo il chipset H destinato alla fascia bassa, il chipset B e Q destinati invece alla fascia media, abbiamo poi il chipset Z e X, destinati entrambi alla fascia alta. Nel mondo AMD abbiamo invece il chipset A di fascia bassa, e poi il chipset B di fascia media, ed X di fascia alta.

Quali sono però le funzioni che avrete o meno con la scelta del chipset? Primo fra tutti la possibilità di effettuare dell’overclock, se avete intenzione di abbinare alla vostra scheda madre una CPU serie K (parliamo in questo caso di Intel) sicuramente dovreste scegliere una scheda madre basata su chipset Z o X. Spostandoci sul fronte AMD le cose non cambiano molto, se volete effettuare O.C. dovrete per forza maggiore scegliere il chipset B o X.

Nel mondo AMD abbiamo i seguenti chipset, in ordine di uscita: B350, B450 che ci permetteranno di effettuare overclock, i chipset X370, X470, X570 che ci permetteranno anch’essi di effettuare overclock con tutti i processori lo supportano ovviamente (socket AM4) esclusi quindi i processori Athlon GE. Non potrete effettuare overclock con chipset A320. Nel mondo Intel cambiano le cose, potrete effettuare overcock con i processori serie K, con tutte le schede madri della serie Z, es: Z170, Z270 ( socket LGA 1151 rev 1) quindi con processori skylake e kabylake, Z370, Z390 (socket LGA 1151 rev 2) e quindi con processori coffelake e coffelake-s.

Non potrete effettuare overclock con i seguenti chipset: H170,H270,B150, B250, e H110 per i processori skylake e kabylake ( socket LGA 1151 rev 1), e con chipset H370, B360, B365, H310 con procesori coffelake e coffelake-S (socket LGA 1151 rev 2).

Socket e compatibilità

Ancora una volta facciamo riferimento alla letteratura, “è una parte fondamentale del computer che accoglie la CPU”. Ci riferiamo all’alloggio fisico della CPU, esistono più socket in base alla CPU in questione e, come avrete capito ad ogni socket corrispondono diversi chipset.

AMD utilizza per le proprie CPU lo stesso socket, ovvero AM4, quindi CPU basati sulla famiglia ZEN, ZEN+, ZEN2. In ogni caso basterà andare sul sito del produttore per controllare la compatibilità di quel determinato processore e i relativi aggiornamenti BIOS, qualora c’è ne fosse bisogno. Scelta differente rispetto a quella effettuata da Intel, che come abbiamo visto sopra, produce diversi socket per diverse generazioni di CPU.

Fasi di alimentazione

Argomento cardine, se non fondamentale per la scelta di una scheda madre è sicuramente la sezione di alimentazione, ovvero il comparto VRM. Come spieghiamo sempre, si tratta di un elemento molto importante per la valutazione di una moterboard, è anche vero però, che parliamo di un argomento lunghissimo che meriterebbe un articolo dedicato, fateci sapere se siete interessati. Siamo molto critici in questo, come dimostriamo nelle nostre recensioni, per cui i modelli consigliati selezionati a dovere per la fascia di prezzo.

Nella nostra guida quindi, terremo ovviamente anche conto di questo aspetto prima di consigliarvi qualsiasi cosa.

Migliori schede madri economiche | AMD

Fascia dei 300 euro – Migliori schede madri economiche AMD

Gigabyte X570 AORUS ELITE

Questa scheda madre vanta un ottima dotazione, partendo alle fasi di alimentazione che vede una configurazione 12+2 con doubled dei VRM, con un ottima dissipazione, poi effettivamente 7 fasi reali. Questa scheda sarà in grado di gestire tranquillamente CPU con 8 o più Core con un ottimo overclock.

Presente un doppio slot PCIe 4.0 M.2, supporto alla connessione USB Type-C del pannello frontale. La scheda comprende un totale di sei porte SATA, e un buon numero di porte USB, comprese le porte USB 3.1 Gen 2 sul retro e il pannello frontale. Tuttavia, non ha una porta USB Type-C sul retro IO.

ASUS TUF Gaming X570-Plus

Una scheda madre anche questa per sfruttare al meglio il chipset X570 per la tecnologia PCI-Express 4.0. Una dotazione di 12+2 fasi, per la precisione si tratta di un VRM 4×3 +2, ma gestita bene con poco surriscladamento a carico della zona.

Il pannello I/O della Asus TUF Gaming X570-PLUS Wi-Fi offre 4 USB 3.2 Gen1, tre USB 3.2 Gen2 (due tipo A e una tipo C), un’uscita video HDMI, una DisplayPort, una porta LAN. Troviamo poi due alloggiamenti per unità M.2.

Asrock X470 Taichi Ultimate

Particolarità primaria? Potrete accedere ad una connessione 10 Gb/s, di aquantia ad un prezzo sicuramente molto basso rispetto ad altre concorrenti.

Ottima per effettuare overclock, e supportare al meglio i processori più impegnativi.

Fascia dei 300 euro per Mini ITX – Migliori schede madri economiche AMD

ROG Strix X570-I Gaming

Piccole e potente, è un ottima offerta in termini di potenza e prestazioni con un buon comparto VRM.

ASRock X570 Phantom Gaming ITX

Un’ottima alternativa è anche questo modello di ASRock.

Fascia dei 200 euro – Migliori schede madri economiche AMD

MSI MPG X570 Gaming Edge WiFi

Se volete sfruttare al massimo i ryzen di terza generazione e anche il PCI Express 4.0 potrete accedere a questa ottima scheda madre dal prezzo abbastanza contenuto, disponibili due slot M.2, due porte PCI-E x16, 6 porte sata, e ovviamente supporto all’overclock.

ASUS Prime X570-P

Presenti tre slot PCIe 4.0 x1, due slot M.2 PCIe 4.0 x4, sei porte SATA con supporto a configurazioni RAID 0, 1, 10.

Il pannello I/O offre quattro porte USB 3.1 Gen2 (tre tipo A e una tipo C), quattro porte USB 3.1 Gen1 tipo A e una HDMI e una DisplayPort. Con ottime prestazioni rapportate al prezzo per la sezione VRM e temperature.

Fascia dei 150 euro – Migliori schede madri economiche AMD

MSI B450 Tomahawk Max

Una scheda madre dall’ottimo rapporto qualità prezzo, che sa offrire buone prestazioni, anche con overlcock con CPU da 8 e più core, una scheda che sa mantenere un ottimo compromesso insomma. Il suo ottimo comparto VRM per il prezzo vi permetterà di mantenere buone temperature e frequenze stabili.

Gigabyte B450 Aorus Elite

Altro ottimo compromesso qualità prezzo lo troviamo con questo modello di Gigabyte.

Fascia dei 100 euro – Migliori schede madri economiche AMD

In questa fascia di prezzo la nostra scelta è ricaduta su questi due modelli, in quanto entrambe riescono ad offrire un giusto compromesso tra dotazione e prestazioni.

Migliori schede madri economiche | Intel

Fascia dei 300 euro – Migliori schede madri economiche Intel

Asus RoG Maximus XI Hero Wi-Fi

Questa scheda madre possiede tutto per permettervi un ottima configurazione da gaming accompagnati da CPU molto potenti. Troviamo due porte PCI-E X16, due slot M.2 e 6 porte sata. Si tratta di una scheda di fascia alta quindi il prezzo è ovviamente più alto e vi permetterà di effettuare dell’overclock.

Fascia dei 200 euro – Migliori schede madri economiche Intel

Gigabyte Z390 AORUS PRO

In questa fascia di prezzo abbiamo sicuramente questa come scheda consigliata, direi, parere personale, proprio come il fratello minore ELITE. Una dotazione davvero compreta, sicuramente un rapporto qualità prezzo molto elevto, il comparto VRM è di ottima qualità rapportato al prezzo e conserva sempre ottime temperature.

Gigabyte Z390 AORUS ELITE

Questa scheda madre si posiziona leggemente sotto, per risparmiare qualcosina potrete andare su questa scheda. Rappresenta un ottima scelta.

Asus ROG STRIX Z390-F GAMING

Questa scheda madre rappresenta un ottima scelta per avere buone prestazioni, le sue fasi di alimentazione sono molto buone, 4 slot ram, in questo caso che ci troviamo su un livello superiore, abbiamo 2 slot M.2 due slot PCI-E x16, 6 porte sata, una buona dotazione di porte, tra cui porte USB 3.1 Gen. Ottima scelta per overclock e gaming.

Fascia dei 150 euro – Migliori schede madri economiche Intel

Gigabyte Z390 UD

Una scheda madre che rappresenta un ottimo compromesso per il prezzo che vanta, parliamo comunque di un comparto VRM buono, uno slot M.2 e una porta PCI-E z16, ben 6 porte sata, e una porta gigabit ethernet. 4 slot ram

Fascia dei 100 euro – Migliori schede madri economiche Intel

Asus PRIME B360M-K

Una scelta molto economica, sicuramente con un comparto VRM relativo al presso, e sicuramente non adatta a processori particolarmente impegnativi, ma un ottima scelta per funzioni alquanto basilari come attività quotidiane, ufficio e perché no, anche un leggero gaming, possiede uno Slot M.2, ben 6 porte SATA, e uno slot PCI-E x16 e 4 slot ram

Asrock h370 pro 4

Una scheda madre anch’essa molto economica ma che riesce a mantenere un ottima qualità prezzo, rapportato a ciò che offre.

Migliori schede madri economiche sotto i 300 euro, appuntamento al prossimo mese!

Per questa guida all'acquisto è tutto, noi vi invitiamo a seguire la nostra sezione guide, dove abbiamo trattato e tratteremo molti alti altri componenti, fateci sapere sempre la vostra e, se avete dubbi non esitate a chiedere spiegazioni.