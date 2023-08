Migliori eBook Reader (migliori eReader) | Agosto 2023

Scopriamo, in questa guida all’acquisto, quali sono i migliori eBook Reader (migliori eReader) disponibili sul mercato in questo momento

In un mondo sempre più moderno, anche strumenti di cultura antichi come i libri stanno prendendo la strada della tecnologia; dite addio al solo libro di carta, ormai da alcuni anni gli eBook Reader (eReader) si stanno facendo strada tra le mani dei lettori! Nonostante ci sia ancora chi si schiera solo con il libro cartaceo (“Vi perdete il piacere della carta” è il mantra che ogni lettore digitale si sente ripetere quasi quotidianamente) il numero di persone che decidono di convertirsi all’eBook Reader (eReader) cresce di giorno in giorno; i motivi possono essere sintetizzati in tre parole: comodità, costo e praticità.

Perché acquistare un eBook Reader – Migliori eBook Reader (migliori eReader) da acquistare

Quali sono i principali motivi che spingono i consumatori a preferire la lettura su un dispositivo elettronico invece che su carta? Scopriamoli!

Una lettura più comoda – Migliori eBook Reader (migliori eReader)

Immaginate di scegliere come prossima lettura un libro a caso, facciamo “Via col Vento”: 882 pagine, un mattone immenso. Immaginate anche di avere una vita che vi costringe a prendere spesso i mezzi pubblici, in cui ammazzate il tempo leggendo; quanto può far bene alla vostra schiena il peso di un libro di 882 pagine? Con un eBook Reader (eReader) -dal peso infimo, circa 200g– potrete dire addio ai dolori di schiena inserendo al suo interno sia “Via col vento” sia moltissimi altri mattoni letterari. Altra comodità che il lettore offre è legata allo schermo, il tipo di display infatti presenta una luce diretta e un colore che vira più sul giallo che sul blu, evitando quindi di stancare gli occhi.

Salviamo il portafogli – Migliori eBook Reader (migliori eReader)

Un lettore non ha di certo un costo minimo, ma posso assicurarvi che un grande numero di e-books ha un costo di gran lunga inferiore a quello di un libro cartaceo! Su un libro digitale non c’è un peso economico come quello della rilegatura, quindi si andrà a pagare di meno. Alcuni store offrono inoltre la sezione libri gratuiti dove è possibile leggere estratti online e racconti emergenti senza pagare un centesimo, senza contare poi siti come Liber Liber in cui è possibile scaricare gratuitamente e legalmente un grande numero di classici.

Praticità al 100% – Migliori eBook Reader (migliori eReader)

Un commento che fanno molti lettori neofiti nell’ambito eBook Reader (eReader) è: “Da quando leggo in digitale finisco i libri molto più velocemente!” Nulla di cui stupirci, la grandezza dello schermo di un lettore è perfetta per gli occhi e permette quindi una lettura più svelta. Altra caratteristica molto pratica è la presenza di un grande numero di dizionari integrati, in questo modo potrete leggere in una lingua in cui necessitate di far pratica senza dovervi portare dietro anche il dizionario fisico.

Detto questo, quale eBook Reader (eReader) dovreste acquistare per un’ottima esperienza di lettura? I brand più acquistati in Italia sono Kindle, Kobo e Tolino, andiamo a vedere quindi le particolarità di ogni marca. Per ogni brand consiglierò alcuni eBook Reader (eReader) che secondo me possono essere un ottimo acquisto, decidendo quali modelli possono essere adatti sia ad un lettore semplice che ad uno con più pretese.

Migliori eBook Reader (migliori eReader) da acquistare

Scopriamo, dividendo la lista per marchio, quali sono i migliori eBook Reader (migliori eReader) da acquistare!

Kindle – Migliori eBook Reader (migliori eReader) da acquistare

Papà Amazon, ormai un po’ di anni fa, ha tirato fuori uno strumento innovativo per i lettori moderni e non: il Kindle, un piccolo aggeggio con cui poter leggere e portare con sé i libri che amiamo di più!

Formati

Ogni eBook Reader (eReader) legge differenti formati, nello specifico quelli supportati dal Kindle sono: MOBI, AZW, TXT e PDF; i primi due sono unicamente letti dai Kindle, questo porta quindi al poter acquistare e-books esclusivamente da Amazon. Le biblioteche hanno inoltre creato dei circuiti digitali in cui poter chiedere in prestito gli e-books come fossero normali libri, se però decidete di acquistare un Kindle non potrete usufruire del servizio in quanto questo lettore non supporta gli ePUB.

Schermo

Con una grandezza classica di 6 pollici, i Kindle presentano un display di tipo E-Ink che simula la carta e -grazie all’illuminazione diretta- fa in modo che anche una lettura con il completo buio attorno non diventi faticosa per gli occhi. La luminosità dello schermo è regolabile, potrete quindi decidere voi quanto intensa sarà la luce.

Memoria e connessione

Un Kindle propone in media 4GB di memoria interna (di cui 3GB totalmente utilizzabili), questa grandezza equivale a circa duemila libri. Il problema capienza non è però irrisolvibile, il dispositivo sarà infatti collegato al vostro account Amazon in cui tutti i vostri acquisti non andranno persi; se deciderete di eliminare un e-book all’eBook Reader (eReader) questo semplicemente rimarrà in memoria nel cloud del Kindle e potrà essere riscaricato successivamente.

La connessione al web del Kindle può essere di due tipi in base a quanto è vecchio il modello: WI-FI o WI-FI + 3G (facendo quindi riferimento all’operatore telefonico in vostro possesso).

Kindle: migliori eBook Reader (migliori eReader) da acquistare

I modelli che mi sento di consigliare sono il Kindle Paperwhite e il Kindle Oasis: il primo è semplice e intuitivo, adatto a chi è alle prime armi e non pretende troppo; il modello Oasis ha invece uno schermo più grande (7 pollici) ed è resistente all’acqua.

Il Paperwhite è un Amazon’s Choice e spesso viene messo in offerta a 99€, ha la connessione WI-FI ed è disponibile sia in bianco che in nero. Se siete neofiti senza troppe pretese e volete scegliere una garanzia come quella che offre Amazon, vi innamorerete di un modello così semplice e lineare.

Il Kindle Oasis è obiettivamente più “da battaglia” vista la sua resistenza all’acqua, un eBook Reader (eReader) perfetto se amate stare molto tempo fuori e leggere anche in situazioni… poco asciutte!

Segnaliamo inoltre l’uscita del nuovo medio-gamma Amazon KInde 2019, un eBook Reader semplice ma versatile di cui potete leggere la nostra recensione.

Nessun prodotto trovato.

Kobo – Migliori eBook Reader (migliori eReader) da acquistare

Kobo è la famiglia di eBook Reader (eReader) di casa Mondadori, un prodotto che ha vantato per molto tempo il primato di lettore digitale più economico. Ora anche i Kobo possono essere trovati a prezzi maggiori, ma vedendo le loro caratteristiche ne vale la pena.

Formati

In questo caso è supportato il formato ePUB insieme a PDF, JPEG, GIF, TXT, HTML e molto altro ancora! Questa grande varietà di formati permette quindi anche il prestito bibliotecario senza nessuna difficoltà. Anche il numero di store in cui poter comprare è più ampio, con Kobo potrete infatti acquistare da Kobo Store, Mondadori e in alcuni casi anche Libraccio.

Schermo

Il display Kobo varia dai 6 ai 7.8 pollici (quest’ultimo è una grandezza perfetta per i fumetti) e il display è di tipo E-Ink (quindi con uno schermo che ricorda le pagine di un libro permettendo una lettura confortevole sia al buio che con molta luce), anche se gli ultimi modelli presentano il modello E-Ink Carta, cioè pagine più chiare e scritte più nitide. L’illuminazione può essere di due tipi:

Comfort Light (illuminazione a luce blu con intensità regolabile)

(illuminazione a luce blu con intensità regolabile) Comfort Light PRO (questo tipo riduce l’esposizione alla luce blu facendo virare la pagina più verso il giallo, evitando quindi durante le letture notturne problemi agli occhi e sonno disturbato)

Memoria e connessione

La memoria del Kobo è sia interna che espandibile, questa si trova solo in alcuni modelli ed è utilissima in caso si decida di utilizzare l’eBook Reader (eReader) anche per leggere fumetti (di norma molto più pesanti degli altri libri).

La connessione è solo WI-FI.

Kobo: migliori eBook Reader (migliori eReader) da acquistare

I modelli che mi sento di consigliare per quanto riguarda il Kobo sono il Kobo Aura ONE e Kobo Clara HD.

Il Kobo Aura ONE è totalmente imperbeabile e presenta 8GB di memoria (6000 e-books), il tipo di illuminazione è Comfort Light PRO ed ha un peso irrisorio: 230g.

Ad un prezzo vantaggioso potreste invece accaparrarvi il Kono Clara HD, l’ultimo eBook Reader (eReader) rilasciato dal brand. Le pagine vengono sfogliate in modo fluido e sono sempre presenti gli 8GB di memoria interna, la Comfort Light PRO poi vi farà dire addio ai mal di testa.

Abbiamo testato questo E-reader e ne siamo rimasti affascinati: ecco la nostra recensione del Kobo Clara HD.

Tolino – Migliori eBook Reader (migliori eReader) da acquistare

Questo brand ha una particolarità: non appartiene a particolari store ma si appoggia a vari partner, in Italia per esempio il partner di Tolino è IBS.

Formati

Questo lettore supporta i formati ePUB, PDF e TXT, diventando quindi come il Kobo uno strumento in cui è possibile usufruire del prestito bibliotecario.

Schermo

Tolino offre ai suoi clienti uno schermo antiriflesso, con un’illuminazione integrata e regolabile. Lo schermo è di tipo E-Ink da 300 dpi, garantendo un effetto fluido e veloce quando si cambiano le pagine. questo eBook Reader (eReader) presenta inoltre la tecnologia Anti Ghosting, che elimina ombre e tracce della pagina precedente quando si sfoglia l’e-book. Ma la caratteristica più innovativa è sicuramente la tecnologia Smart Light, ovvero una luminosità che passa dalla luce blu alla luce gialla in base all’orario della giornata: partendo da una luce blu di mattina, arriviamo alla gialla quando si fa buio!

Memoria e connessione

Il prodotto più innovativo del brand (ovvero il Tolino Vision 4 HD) propone fino a 8GB di memoria di cui 6 pienamente utilizzabili; è inoltre disponibile il Tolino Cloud con ben 5 GB a disposizione, la sua funzione è come quella degli account Amazon e Kobo e permette di avere più e-books senza riempire la memoria in modo eccessivo.

La connessione con il web è di tipo WI-FI.

Tolino: migliori eBook Reader (migliori eReader) da acquistare

Il modello che consiglio per questo brand è il già citato Tolino Vision 4 HD, disponibile sia con 4GB che con 8GB. Questo modello presenta la tecnologia Smart Light ed è resistente all’acqua.

PoketBook – Migliori eBook Reader (migliori eReader) da acquistare

PocketBook è chiaramente un marchio più di nicchia nel panorama degli eBook Reader rispetto ai nomi che avete letto sopra, ma questo non significa che i suoi prodotti non siano validi tanto quanto, se non più, quelli dei giocatori principali!

Formati

Ogni eBook Reader (eReader) legge differenti formati, nello specifico quelli supportati dai PocketBook sono: PDF, PDF(DRM), EPUB, EPUB(DRM), DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI, ACSM. Abbiamo poi il supporto ai formati audio MP3 ed M4B per i modelli compatibili con gli audiolibri. Come avrete già immaginato dallo sterminato numero di formati supportati, il sistema PocketBook è estremamente aperto e versatile. PocketBook possiede inoltre il suo store ufficiale (bookland.com), ma questo è a nostro parere ancora non troppo fornito rispetto agli altri store del circuito di lettura digitale; l’ampiezza dei formati letti compensa però uno store ancora leggermente scarno.

Schermo

La maggior parte dei modelli PocketBook presentano un display da 6” di tipo E-Ink che simula la carta e -grazie all’illuminazione diretta- fa in modo che anche una lettura con il completo buio attorno non diventi faticosa per gli occhi. La luminosità dello schermo è regolabile, potrete quindi decidere voi quanto intensa sarà la luce.

Memoria e connessione

I PocketBook propongono in media 8GB di memoria interna (di cui circa 6,5GB totalmente utilizzabili), questa grandezza equivale a migliaia di libri. Bisogna inoltre considerare che molti dei modelli proposti possiedono la possibilità di ampliare la memoria tramite una scheda microSD. Il modello di punta Touch HD 3, pur non avendo lo slot microSD, ha di base 16GB e l’integrazione coi seguenti servizi cloud: Dropbox PocketBook, Send-to-PocketBook e PocketBook Cloud.

La connessione al web dei PocketBook avviene tramite WI-FI. Alcuni modelli possiedono inoltre la connessione Bluetooth per il supporto agli auricolari senza fili.

PoketBook: migliori eBook Reader (migliori eReader) da acquistare

Il modello che ci sentiamo di consigliare senza riserve è il PocketBook Touch HD 3. Si tratta del modello di punta, ma presenta comunque un costo contenuto rispetto ai modelli top della concorrenza. Questo eReader è bello, elegante, leggero, impermeabile, versatile e presenta un ottimo display.Non ci sentiamo però di consigliare questo eBook Reader ad utenti alle prime armi, ma è un prodotto che soddisfa sicuramente l’utente esperto e smanettone, che sa come muoversi e cerca una libertà maggiore.

Se volete conoscere a fondo la nostra opinione riguardo questo prodotto, ecco la nostra recensione di PocketBook Touch HD 3.

Migliori eBook Reader (migliori eReader) da acquistare

Questi sono quindi i modelli che vi consigliamo per avere un’esperienza di lettura confortevole, moderna e pratica con il vostro nuovo eBook Reader (eReader)! Non fatevi ingannare dalla tradizione, ogni lettore ha il diritto di leggere con il supporto che preferisce e gli e-books non sono edizioni di serie B.

Appuntamento al prossimo mese!

Ricordiamo che questa guida ai migliori eBook Reader (migliori eReader) da acquistare sarà aggiornata a cadenza mensile. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti su nuovi modelli e offerte.