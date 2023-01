Migliori generatori di immagini con Intelligenza Artificiale IA | Gennaio 2023

Ecco i migliori siti di generatori di immagini con Intelligenza Artificiale abili a realizzare dal nulla spettacolari rappresentazioni

L’intelligenza artificiale al giorno d’oggi è davvero in quasi ogni sfaccettatura della nostra società. Tutto ha avuto inizio dall’automazione di attività banali che poi, con la sempre crescente tecnologia, ha messo piedi in davvero ogni ambito industriale e non solo. Abbiamo già tantissimi esempi di Intelligenza Artificiale negli strumenti di scrittura basati su IA. In questo articolo invece vogliamo capire in che modo l’intelligenza artificiale può essere applicata al mondo dell’arte. Di seguito infatti i migliori generatori di immagini con intelligenza artificiale.

Cosa sono? | Migliori generatori di immagini con Intelligenza Artificiale IA

Innanzitutto vediamo di capire di cosa si tratta. I tipi più comuni e noti di arte dell’IA ruotano sull’elaborazione di immagini, sul riconoscimento di aspetti cromatici, di trama e/o testo. Questi modelli sono allenati e riescono a modificare immagini esistenti o, addirittura, di crearne di nuove. Le tre principali tipologie di reti neurali utilizzate in questo ambito sono le seguenti:

Rete contraddittoria generale (GAN) : in questo caso vi sono due attori principali, il primo che genera delle immagini inedite a partire da un database noto; mentre il discriminante, munito di database contenente le immagini originali, tenta di smascherare l’altro per capire se l’immagine sottoposta è effettivamente originale o meno.

: in questo caso vi sono due attori principali, il primo che genera delle immagini inedite a partire da un database noto; mentre il discriminante, munito di contenente le immagini tenta di smascherare l’altro per capire se l’immagine sottoposta è effettivamente originale o meno. Rete neurale convoluzionale (CNN) : simile a strumenti come DeepDream di Google. Fondamentalmente emula per certi versi quello che anche il nostro cervello inconsapevolmente fa. Ovvero crea schermi, volti assolutamente nel buio più assoluto dando origine ad immagini psichedeliche.

: simile a strumenti come di Google. Fondamentalmente emula per certi versi quello che anche il nostro cervello inconsapevolmente fa. Ovvero crea schermi, volti assolutamente nel buio più assoluto dando origine ad immagini psichedeliche. Trasferimento di stile neurale (NST): si tratta della stilizzazione dell’immagine. Questo modello è in grado di trasformare un input nello stile di un’altra fotografia. Potremmo per esempio dare come stile una foto con tecnica dell’acquarello e dare come input una nostra fotografia scattata di recente.

Migliori generatori di immagini con Intelligenza Artificiale

Di seguito, dopo averne provati veramente tanti, siamo qui a consigliarvi quelli che riteniamo essere i migliori dal punto di vista dell’esperienza d’uso e del risultato finale.

NightCafe

Noto per avere algoritmi e opzioni molto avanzate rispetto ad altri competitors, si tratta comunque di uno dei capisaldi nella categoria. Questo servizio è basato sui crediti ma è comunque provvisto di un ottimo servizio gratuito e di diversi metodi per guadagnare in maniera rapida crediti.

Per accedere a NightCafe clicca qui.

DALL-E 2

Sviluppato abbastanza recentemente da OpenAI, è in grado di realizzare in veramente pochi click delle immagini veramente molto accurate. Ha veramente un grande potenziale in grado anche di realizzare idee innovative per business e nuove aziende.

Il punto di forza sta forse nello strumento pennello che consente di aggungere ombreggiature, luci e diverse sfumature all’immagine. Vanta inoltre un’interfaccia molto intuitiva nonché una personalizzazione su più livelli (stile Photoshop)

Per accendere a DALL-E 2 clicca qui.

Starry AI

Nella lista non può non rientrate Starry AI, altro valido sito tra i generatori di immagini con Intelligenza Artificiale. Si tratta di uno strumento preciso e accessibile tramite account gratuito (è possibile poi accedere tramite Google o Apple per velocizzare l’accesso).

Si tratta sempre di uno strumento in cui è necessario selezionare l’IA da utilizzare e digitare in lingua inglese la frase da convertire in immagine. Starry AI è disponibile anche come app Android e iOS. Si hanno a disposizione cinque crediti utilizzabili per la realizzazione delle immagini, mentre dall’app mobile è possibile realizzare un massimo di due immagini al giorno.

Per accedere a Starry AI clicca qui.

Craiyon

Si tratta di un generatore totalmente gratuito e senza limiti basato su DALL-E mini e sulla medesima AI utilizzata anche dal celeberrimo ChatGPT. Si tratta forse del miglior sito per generare immagini dal solo testo.

Utilizzarlo è veramente semplice perché basta come sempre digitare in lingua inglese una descrizione della foto che vogliamo generare e cliccare su Draw. Il processo durerà circa due minuti e vi porrà all’attenzione diverse versioni in modo da poter scaricare quella a voi più congeniale.

Per accedere a Craiyon clicca qui.

Big Sleep

Si tratta di un altro generatore di immagini AI che crea da zero fantastiche realizzazioni. Come in altri generatori è uno dei più semplici da utilizzare e bastano pochi passaggi per realizzare un’immagine. Ovviamente teniamo a dire che richiede un minimo di abilità informatica per installare il generatore sul proprio PC.

È un servizio basato su Python (anche per questo è necessario avere un minimo di competenza) e utilizza una rete contraddittoria GAN, questo aiuta BigSleep ad ottenere col tempo immagini sempre più realistiche e credibili.

Per accedere a Big Sleep clicca qui.

Conclusioni | Migliori generatori di immagini con Intelligenza Artificiale IA

Prima di congedarvi teniamo a sottolineare che questi sono solo alcuni dei migliori servizi presenti attualmente su Internet. Ce ne sono diversi altri che, col tempo, potrebbero progredire fino a superare quelli elencati. Col passare del tempo sarà nostra cura aggiornare la guida mettendo sempre a disposizione le migliori soluzioni.

