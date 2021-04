Migliori CPU economiche sotto i 200 euro | Aprile 2021

Il processore è il cuore di ogni PC ed è fondamentale sceglierlo con cura. Tuttavia molto spesso non è necessario spendere un patrimonio, va valutato l’uso che se ne vuole fare e anche il budget a disposizione. Ecco perché abbiamo pensato di aiutarvi con questa guida alle migliori CPU economiche sotto i 200 euro

Un componente nevralgico come la CPU merita particolare attenzione quando si configura un nuovo PC. Tuttavia non è la strategia corretta puntare su un processore potente trascurando tutto il resto: è sempre bene creare una configurazione equilibrata in tutti i suoi componenti in base al budget. Questa guida alle migliori CPU economiche sotto i 200 vi aiuterà nell’impresa.

Come scegliere una CPU

Prima di tutto un breve ripasso su come scegliere al meglio una CPU. Sicuramente la prima cosa che salta all’occhio sono il numero di core e le frequenze di clock; la prima domanda sorge spontanea: meglio avere frequenze elevate o molti core? Dipende molto dagli utilizzi. Molto spesso i giochi e tantissimi programmi di utilità non sono ben parallelizzati, quindi preferiscono frequenze elevate. In altri ambiti come il video editing o rendering 3D si preferisce avere molti core a disposizione. Da trascurare non è anche la quantità di cache: più memoria cache significa più velocità. Infine processo produttivo e TDP sono aspetti di cui si deve tener conto soprattutto per le esigenze energetiche.

Fascia sotto i 100 euro

Migliori CPU economiche sotto i 200 euro | Intel Core i3-9100F

Architettura: Coffee Lake (14 nm)

Coffee Lake (14 nm) Socket: LGA 1151

LGA 1151 Cores/Threads: 4/4

4/4 Base/Boost Frequency: 3.6 / 4.2 GHz

3.6 / 4.2 GHz TDP : 65 W

: 65 W iGPU: No

Partiamo subito con questo processore i3-9100F, si tratta di un modello di fascia bassa di nuova generazione, ma non fatevi ingannare: si tratta di una CPU molto potente con un rapporto prestazioni prezzo davvero elevato. Intel ha deciso di risparmiare eliminando la GPU integrata ed ha tirato fuori una CPU che può essere utilizzata sia nell’uso quotidiano, produttività, ma anche giochi non troppo complessi (accoppiato con una buona scheda grafica ovviamente).

Migliori CPU economiche sotto i 200 euro | Intel Core i3-10100F

Architettura : Comet Lake (14 nm)

: Comet Lake (14 nm) Socket : LGA 1200

: LGA 1200 Cores/Threads : 4/8

: 4/8 Base/Boost Frequency: 3.6 / 4.3 GHz

3.6 / 4.3 GHz TDP : 65 W

: 65 W iGPU: No

La versione aggiornata del modello sopracitato. Il prezzo oscilla spesso sotto i 100 euro e per un processore del genere sono davvero pochi. Abbiamo infatti 4 core fisici e 8 thread, uniti a frequenze che possono spingersi fino a 4.3 GHz. Ovviamente va integrata con una GPU discreta dato che in questo modello non è inclusa Per un PC gaming entry level è davvero ottimo!

Migliori CPU economiche sotto i 200 euro | Intel Pentium Gold G5400

Architettura: Coffee Lake (14 nm)

Coffee Lake (14 nm) Socket: LGA 1151

LGA 1151 Cores/Threads: 2/4

2/4 Base/Boost Frequency: 3.7 / ~ GHz

3.7 / ~ GHz TDP: 58 W

58 W iGPU: UHD Graphics 610

Passiamo dall’economico al super economico: in questo caso abbiamo solamente 2 core fisici e guadagnamo una grafica integrata. Questo Pentium come tutta la sua famiglia non è dedicato al gaming, nè all’uso intenso. Si tratta di una CPU da utilizzare tutti i giorni per navigare nel web, guardare video, scaricare materiale dal web, lavorare in cloud magari.

Migliori CPU economiche sotto i 200 euro | AMD Athlon 200GE

Architettura: Zen (14 nm)

Zen (14 nm) Socket: AM4

AM4 Cores/Threads: 2/4

2/4 Base/Boost Frequency: 3.2 / ~ GHz

3.2 / ~ GHz TDP: 35 W

35 W iGPU: Radeon Vega 3

In sostanza si tratta dell’alterego AMD del sopracitato. Ancora più economico e forse anche un pochino meno prestante. D’altra parte abbiamo un TDP quasi dimezzato e la bolletta potrebbe ringraziare. Anche in questo caso niente gaming (solo semplici giochi online), ma va benissimo per in contenuti multimediali – anche se con il 4K potrebbe far un po’ di fatica – e l’office (occhio a non aprire troppi programmi insieme però). La piattaforma AM4 è molto duttile: potrete aggiornarlo in futuro eventualmente.

Migliori CPU economiche sotto i 200 euro | AMD Ryzen 3 3200G

Architettura: Zen+ (12 nm)

Zen+ (12 nm) Socket: AM4

AM4 Cores/Threads: 4/8

4/8 Base/Boost Frequency: 3.6 / 4.0 GHz

3.6 / 4.0 GHz TDP: 65 W

65 W iGPU: Radeon Vega 8

Alziamo un po’ l’asticella arrivando al limite dei 100, ma con una CPU di tutto rispetto, forse il top tra le milgiori CPU economiche sotto i 100 euro. Troviamo infatti ben 4 core e 8 thread con una frequenza di base abbastanza elevata. Questo Ryzen potrà sopportare sessioni di gaming senza troppe pretese: grazie alla grafica integrata si può giocare bene in HD e anche in FHD a patto di abbassare i dettagli, ma senza pretese. Anche in ambito produttività e office non ci saranno problemi, mettiamo però il veto ai creators: meglio passare alla prossima sezione.

Fascia sotto i 200 euro

Migliori CPU economiche sotto i 200 euro | AMD Ryzen 3 3300X

Architettura : Zen 2 (7 nm – 12 nm)

: Zen 2 (7 nm – 12 nm) Socket : AM4

: AM4 Cores/Threads : 4 / 8

: 4 / 8 Base/Boost Frequency : 3,8 / 4,3 GHz

: 3,8 / 4,3 GHz TDP : 65W (45W Eco Mode)

: 65W (45W Eco Mode) iGPU: no

Questo è un piccolo miracolo di AMD, accolto dal grande pubblico con grandissimo entusiasmo. Si tratta di un processore con 4 core e 8 thread, frequenza base a 3.8 GH e prodotto a 7 nm (i 12 nm vengono utilizzati per realizzare il blocco I/O) e il tutto con un consumo contenute di 65 W. Il prezzo di base di questo gioiellino sarebbe di 110 euro a cui bisogna aggiungere ovviamente l’IVA. Questa CPU riesce a battere facilmente soluzioni ben più costose come Intel i5 9400F. Grazie all’elevato numero di core/thread e alle frequenze questa CPU si può comportare bene in diversi dal gaming alla creatività. Consigliatissima per chi ha un budget limitato.

Migliori CPU economiche sotto i 200 euro | AMD Ryzen 5 2600X

Architettura: Zen+ (12 nm)

Zen+ (12 nm) Socket: AM4

AM4 Cores/Threads: 6/12

6/12 Base/Boost Frequency: 3.6 / 4.2 GHz

3.6 / 4.2 GHz TDP: 95 W

95 W iGPU: no

Passiamo ad una fascia di prezzo superiore e già qui possiamo trovare delle CPU davvero interessanti che possono soddisfare un qualsiasi utenti medio nella maggior parte dei casi. Ad esempio citiamo subito questo Ryzen 5 2600X che offre ben 6 core e 12 thread alla frequenza di 3,6 GHz. Questa CPU va molto bene per il gaming in FHD (ovviamente abbinata ad una GPU adeguata), anche con frame rate elevati e dettagli ultra. Grazie ai tanti core anche fare streaming in 1080p non dovrebbe essere troppo problematico. Ottimo per il foto editing e disegno CAD. Per il montaggio video in FHD nessun problema, se passate a 4K invece vi starà stretto (anche se con un po’ di pazienza si può fare qualcosa).

Migliori CPU economiche sotto i 200 euro | Intel Core i3-9100

Architettura: Coffee Lake (14 nm)

Coffee Lake (14 nm) Socket: LGA 1151

LGA 1151 Cores/Threads: 4/4

4/4 Base/Boost Frequency: 3.6 / 4,2 GHz

3.6 / 4,2 GHz TDP: 65 W

65 W iGPU: UHD Graphics 630

Si tratta della versione con grafica integrata del sopracitato Intel Core i3-9100F. Questa versione con UHD 630 non si rivolge ai videogiocatori, nè ai creator che necessitano di un grafica dedicata (e quindi meglio andare sulla versione F). A chi è rivolto? Se volete una configurazione semplice ed economica da utilizzare come PC domestico per lo streaming, le mail o la suite office va molto bene. O anche per il lavoro o il gaming in cloud.

Migliori CPU economiche sotto i 200 euro | Intel Core i3-10100

Architettura : Comet Lake (14 nm)

: Comet Lake (14 nm) Socket : LGA 1200

: LGA 1200 Cores/Threads : 4/8

: 4/8 Base/Boost Frequency : 3.6 / 4,3 GHz

: 3.6 / 4,3 GHz TDP : 65 W

: 65 W iGPU: UHD Graphics 630

Ci sono voluti anni, ma finalmente vediamo anche nella linea i3 il multi-threading con ben 4 core fisici e 8 core logici. Le frequenze sono parecchio elevate, abbastanza da pareggiare i conti con le CPU top di gamma di qualche anno fa. Anche per il gaming non troppo spinto o editing fotografico – ma anche video se non avete grosse pretese – questa CPU potrà darvi grandi soddisfazioni con una spesa minima. Chiaramente corredato di una buona scheda video.

Migliori CPU economiche sotto i 200 euro | AMD Ryzen 7 2700

Architettura: Zen+ (12 nm)

Zen+ (12 nm) Socket: AM4

AM4 Cores/Threads: 8/16

8/16 Base/Boost Frequency: 3.2 / 4.1 GHz

3.2 / 4.1 GHz TDP: 65 W

65 W iGPU: no

Di norma non conviene acquistare una CPU della generazione uscente, ma grazie alla piattaforma AM4 che è molto duttile e anche allo stupendo lavoro fatto da AMD con alcuni suoi processori, davvero questo Ryzen 7 2700 merita un posto in questa guida. Abbiamo 8 core e 16 thread a 3.2 GHz con un consumo TDP di appena 65 W. Non lo consigliamo per il gaming (ci sono alternative migliori con meno core e frequenze superiori in questa lista), ma potrebbe essere un ottimo prodotto per la produttività (grazie all’enorme numero di core potrete aprire un sacco di programmi e schede senza perdere fluidità), per la creatività con foto e video editing e per il rendering 3D. Ovviamente dipende dalle esigenze che avete, ma se modellate o montate per passione – ad esempio se possedete una stampante 3D o un canale YouTube – va più che bene. C’è anche la versione AMD Ryzen 7 2700X che citiamo tra le migliori CPU economiche sotto i 200: grazie alle frequenze di clock superiori da un piccolo boost in più.

Migliori CPU economiche sotto i 200 euro | AMD Ryzen 5 3600

Architettura: Zen 2 (7 nm)

Zen 2 (7 nm) Socket: AM4

AM4 Cores/Threads: 6/12

6/12 Base/Boost Frequency: 3.6 / 4.2 GHz

3.6 / 4.2 GHz TDP: 65 W

65 W iGPU: no

Un signor processore che grazie al nuovo processo produttivo può spingere sulle frequenze, guadagnando quel che basta per diventare un’ottima CPU per il gaming. Per il gioco in 1080p non avrete alcun problema e anche la produttività non sarà un problema grazie all’abbondanza di core. La creazione di contenuti come il montaggio video e lo streaming sempre in FHD non saranno un problema per questa CPU. Una CPU perfetta per una postazione all purpose di fascia medio-alta. Anche in questo caso segnaliamo la versione AMD Ryzen 5 3600X che guadagna qualcosina (circa un 5-10% a seconda delle applicazioni) grazie al clock superiore.

Migliori CPU economiche sotto i 200 euro | Intel Core i5-9400F

Architettura: Coffee Lake (14 nm)

Coffee Lake (14 nm) Socket: LGA 1151

LGA 1151 Cores/Threads: 6/6

6/6 Base/Boost Frequency: 2,9 / 4,1 GHz

2,9 / 4,1 GHz TDP: 65 W

65 W iGPU: no

Una CPU Intel di nuova generazione che tira fuori performance davvero interessanti. Consigliata per il gaming, anche di alto livello: in accoppiata con una buona GPU non ci sarà gioco che potrà fermarvi. Ma non solo: grazie ai 6 core fisici si può facilmente portare a termine task di produttività, video e foto editing, streaming. Una CPU che può essere utilizzata in tantissimi ambiti, con una predilezione per il gaming. L’aspetto più rilevante è sicuramente l’efficienza: dato che il clock varia tra 2,9 e 4,1 GHz, la CPU riesce ad adattarsi molto bene ai diversi carichi di lavoro.

Intel Core i5-9400F processore 2,9 GHz Box 9 MB Smart Cache Massimizza la velocità per applicazioni esigenti con la tecnologia Intel Turbo Boost, che accelera la velocità di clock del processore fino al 20% per adattarsi al tuo carico di lavoro. Così ti muoverai più velocemente durante il multitasking e otterrai più risultati in meno tempo

Migliori CPU economiche sotto i 200 euro | Intel Core i5 10400F

Architettura : Comet Lake (14 nm)

: Comet Lake (14 nm) Socket : LGA 1200

: LGA 1200 Cores/Threads : 6/12

: 6/12 Base/Boost Frequency : 2,9 / 4,3 GHz

: 2,9 / 4,3 GHz TDP : 65 W

: 65 W iGPU: no

Un potente core i5 che aggiunge al modello sopra anche il multi-threading e un leggerissimo boost nella frequenza di clock. Quindi consigliato ancor più per tutte le applicazioni già citate (gaming, produttività) e ancor più consigliato per chi vuole un PC per editing video abbastanza robusto grazie al multi-threading avanzato. Lavorare in FHD non sarà un problema e anche il 4K con un po’ più di pazienza. Ovviamente serve un’ottima GPU a corredo. Anche la versione i5 10400 oggi è abbordabile ad un prezzo sotto i 200 euro.

Migliori CPU economiche sotto i 200 euro | AMD Ryzen 5 3400G

Architettura: Zen+ (12 nm)

Zen+ (12 nm) Socket: AM4

AM4 Cores/Threads: 4/8

4/8 Base/Boost Frequency: 3.7 / 4.2 GHz

3.7 / 4.2 GHz TDP: 65 W

65 W iGPU: Radeon RX Vega 11

Con circa 200 euro potete acquistare questo AMD Ryzen 5 3400G, poi aggiungete una mother board, un paio di memorie e avete finito. Con circa 500 euro potete portare a casa un ottimo PC. La grafica integrata permette di giocare in FHD con dettagli medio-bassi e un frame rate accettabile. Se siete fan di MOBA, Battle Royale e MMORPG e non volete spendere un patrimonio questa APU fa al caso vostro. Per i gamer più esigenti invece meglio passare ad una configurazione CPU+GPU discreta. Anche per la produttività non è male, ma per carichi particolarmente pesanti che richiedono uso massivo della GPU (video editing e rendering 3D) non va bene.

Pronti all’acquisto?

Queste erano le migliori CPU economiche sotto i 200 euro che abbiamo selezionato per voi. Nella fascia dei 100 euro troviamo modelli molto basilari, ma già salendo sopra i 100 ci sono numerosi modelli validissimi anche per gli utenti più esigenti. Molti avrete notato non hanno GPU integrata, vi consigliamo quindi di dare un’occhiata anche alle migliori schede video economiche. Dalla sezione hardware è tutto! Continuate a seguirci nella nostra sezione hardware per altri consigli, news e recensioni!