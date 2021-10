Fujifilm presenta Link Wide: la stampante portatile instax

FUJIFILM annuncia la tanto attesa stampante per smartphone instax Link Wide l’ultima nata della line-up di dispositivi di stampa istantanea instax

Link Wide si pone ccanto alla popolare instax mini Link, lanciata nel 2019 e segna una novità assoluta per la categoria di stampanti per smartphone e fotocamere del marchio, in quanto è la prima che stampa immagini su pellicola istantanea instax WIDE.

Link WIDE, dal design elegante pensato per la portabilità e la velocità, è leggera e constente di trasferire un’immagine e avviare la stampa in circa 12 secondi. Inoltre, supporta la stampa continua ed è in grado di generare circa 100 stampe istantanee instax per singola carica della batteria, consentendo una versatilità di utilizzo mai vista prima.

FUJIFILM instax Link WIDE crea stampe istantanee ampie e di alta qualità dalla galleria fotografica di uno smartphone tramite l’app gratuita instax Link WIDE, collegandosi alla stampante tramite Bluetooth. L’app offre agli utenti una varietà di funzioni e opzioni divertenti e creative e il Bluetooth permette un trasferimento rapido e senza interruzioni dal telefono alla stampante Link WIDE. Oltre alla compatibilità con lo smartphone, Link WIDE è anche compatibile con la fotocamera digitale mirrorless FUJIFILM X-S10, grazie alla quale gli utenti possono inviare le proprie immagini direttamente dalla fotocamera alla stampante Link WIDE.

Link Wide: una stampante per tante esigenze, personali e professionali

Lo chassis di Link WIDE, estremamente elegante e piacevole al tatto si presenta in due colorazioni: Ash White e Mocha grey. Grazie al supporto di cui è dotata può anche essere esibita in casa come oggetto di design. Oppure, grazie alla sua leggerezza e la pratica cinghia da polso è possibile portarla con sé, per stampare gli istanti in formato WIDE, ovunque ci si trovi.

Per chi opera nei settori legati agli eventi, alle celebrazioni, al turismo o all’hospitality, nella stampante Link WIDE potrà trovare uno strumento efficace e ideale per offrire un servizio di valore aggiunto ai visitatori e clienti del proprio evento o progetto di lavoro.

La velocità di stampa, la possibilità di stampare fino a 10 copie in continuità e 100 stampe con una carica, unita alla portabilità e alla pratica batteria ricaricabile, sono aspetti molto utili per chi ne vuole fare un utilizzo business.

A queste si uniscono le numerose applicazione e possibilità che si aprono grazie all’estrema versatilità dell’app che consente di editare le foto, nella dimensione, filtri colore, luci e saturazione, e soprattutto grazie alle funzioni quali i Template applicabili e la possibilità di aggiungere QR code che rendono davvero unica l’esperienza d’uso.

Fujifilm Link Wide: tutte le caratteristiche principali

●App dedicata Link WIDE progettata per un’operatività intuitiva e completa: l’app Link WIDE è stata progettata per la massima facilità d’uso e per fornire agli utenti un’incredibile varietà di utili opzioni di stampa delle immagini.

L’app fornisce strumenti di modifica tra cui ritaglio, diversi filtri, funzionalità di collage, aggiunta di testo all’immagine stampata, nonché adesivi in-app e modelli di cornici. In sostanza, tutto quello che serve per poter dare sfogo alla propria creatività, ottenere il massimo dalle stampe istantanee e consentire un incredibile numero di utilizzi diversi di queste stampe.

● Modalità colore Rich. Link WIDE offre due modalità di stampa, così da scegliere le tonalità da conferire alle proprie immagini: instax Rich è la modalità che accentua i colori profondi e caldi, rendendo più vivaci le proprie stampe, mentre instax Natural enfatizza i toni intrinseci dell’immagine.

● Stampa Collage. La modalità Collage consente di mettere insieme tutti i momenti preferiti in una sola stampa, per raccontare ancora meglio la propria storia. L’App suggerisce diverse possibilità di collage tra le quali scegliere.

● Numerosi Template editabili: Link WIDE offre numerosi template modificabili con cui è possibile giocare per trovare la propria ispirazione, apportando modifiche o aggiungendo parole. Matrimoni, compleanni o lauree, ogni momento speciale può essere festeggiato e ricordato nel modo migliore.

● Modalità Sticker. Con Link WIDE si possono rendere originali e uniche le proprie foto grazie ai 1.600 sticker disponibili nell’applicazione da inserire sulle foto. Per rendere unica la stampa, basterà scegliere lo sticker che esprime l’emozione che si vuole infondere allo scatto scelto, posizionarlo sulla foto e stamparlo.

● Sketch, Edit & print: una modalità che apre le porte alla creatività grazie alla possibilità di importare sulla foto i propri schizzi o testi scritto a mano. Tramite app sarà possibile aggiungere questi disegni scegliendone dimensione, posizione e colore.

● Stampa da video: estremamente interessante questa funzione che consente di selezionare un frame del video scelto per poterlo poi stampare, con una stampa semplice oppure corredandola con template, scritte o sticker a proprio piacimento.

● Modalità QR Code: già vista con la Instax LiPlay, questa modalità caratterizza in modo particolare questa stampante, grazie ad essa è possibile aggiungere alla foto un codice QR da scansionare con uno Smartphone, che da la possibilità di:

Registrare un suono

Linkare a un sito web

Taggare la posizione di una località

Registrare un messaggio nascosto

E quindi possibile, ad esempio, realizzare la foto di un piatto e associare il collegamento diretto alla sua ricetta, oppure suggerire un appuntamento in luogo comunicando la posizione esatta, accompagnare il ricordo ad un suono o messaggio vocale al quale lo vogliamo associare o ancora far arrivare insieme alla foto una messaggio speciale e segreto.

Ad accompagnare il lancio di Link WIDE c’è anche la nuova pellicola istantanea instax WIDE Black, un nuovo contrasto rispetto al tradizionale look bordato di bianco. L’elegante bordo nero offre un contrasto accattivante con le immagini stampate. La pellicola istantanea instax WIDE Black sarà disponibile in un’unica confezione da 10.

Link Wide: Prezzo e disponibilità

La stampante per smartphone instax Link WIDE è disponibile in due colori, Ash White e Mocha Grey, e sarà in vendita da fine ottobre 2021 al prezzo suggerito al pubblico di € 149,99 iva inclusa.

La pellicola istantanea instax WIDE Black sarà disponibile per l’acquisto alla fine di ottobre 2021 al prezzo al dettaglio suggerito dal produttore di € 12,99.