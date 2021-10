GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, alcuni dettagli sui trofei!

Nelle scorse ore sono stati divulgati alcuni dettagli sui trofei od obiettivi di GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, la trilogia che comprenderà tre grandi titoli di Rockstar

Se Rockstar sta dando l’impressione di essersi molto adagiata sugli allori e sui milioni e milioni di dollari di fatturato avuti grazie alle varie edizioni di GTA V (che arriverà anche su PS5 e Xbox Series X), l’azienda è recentemente riuscita a stupire i fan di vecchia data. Dopo numerosi rumor e voci di corridoio, è stata infatti annunciata la Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, che arriverà nel corso dell’anno su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e Nintendo Switch, e durante il 2022 su dispositivi mobile (iOS e Android). La raccolta includerà GTA III, GTA Vice City e GTA San Andreas, tre tra i capitoli più amati dai fan del franchise.

Il gioco arriverà anche in edizione fisica ad un prezzo decisamente non contenuto, considerando anche il fatto che i titoli originali saranno rimossi dai vari store online, mentre nelle scorse ore si è iniziato a parlare di collezionismo, seppur virtuale. Tramite il leak di un utente di GTA Forums, sono state svelate le tre liste trofei dei titoli appartenenti alla collection (per ora non confermate da Rockstar, ma molto probabile che siano esattamente quelle). E contengono dettagli parecchio interessanti!

I trofei di GTA: The Trilogy – The Definitive Edition sono molto… GTA

Ogni titolo della trilogia avrà una lista trofei di 40 statuette da sbloccare, molte delle quali sono ovviamente legate al completamento delle missioni di trama principale. I miscellanei, invece, contengono obiettivo come la carneficina di 100 membri delle gang il completamento di 20 salti unici in GTA III, o ascoltare tutte le stazioni radio musicali almeno una volta e causare danni alle proprietà per un totale di un milione di dollari in Vice City. Se volete invece rimanere più sul terra terra, potrete pensare di raggiungere il peso massimo ottenibile nel gioco per poi annegare in GTA San Andreas. Insomma, tutti compiti piuttosto tipici del franchise di GTA.

Vi porteremo le liste trofei complete della GTA: The Trilogy – The Definitive Edition nonappena saranno disponibili in italiano. Fateci sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!