Mustang Entertainment: le novità home video di ottobre

Mustang Entertainment presenta le novità home video per il mese di ottobre, con tanti titoli per tutti i gusti, dai thriller alle commedie.

Mustang Entertainment per il mese di ottobre presenta le nuove uscite in home video, un ottimo modo per godersi il primo mese autunnale davanti ad un buon film. Scopriamo insieme i titoli principali, con date d’uscita e sinossi.

Mustang Entertainment: le uscite in home video per il mese di ottobre

Disponibili dal 12 ottobre

Due, il thriller dei sentimenti di Filippo Meneghetti candidato ai Golden Globe 2021 come miglior film straniero, che racconta, tra suspense, dramma ed ironia, un’inedita storia d’amore tra due donne mature (in Dvd e On Demand ed. CG/Teodora). XIV Festa del Cinema di Roma. Festival di Toronto. Candidato ai Golden Globe 2021 come Miglior Film straniero.

Sulla Infinitezza, una riflessione sulla vita umana in tutta la sua bellezza e crudeltà, splendore e banalità, dal pluripremiato regista di “You the Living” e “Un piccione seduto sul ramo…” Roy Andersson (in Dvd e On Demand ed. CG Wanted). Leone d’Argento, Miglior regia al 76° Festival di Venezia.

Genitori Vs Influencer, con Fabio Volo, Ginevra Francesconi e Giulia De Lellis, protagonisti della commedia in cui un padre si trova a dover affrontare il misterioso mondo dei social network tanto amato dalla figlia adolescente: GENITORI VS INFLUENCER di Michela Andreozzi (in Dvd ed. CG/Vision).

Boys di Davide Ferrario: un gruppo di amici, legati da anni dall’ironia e dall’amore per la musica, si trova ad affrontare una nuova sfida che li porterà a fare un viaggio nel passato per vivere un nuovo presente (in Dvd e On Demand ed. CG/Fenix). Con Neri Marcorè, Marco Paolini, Giovanni Storti e Giorgio Tirabassi.

Futura di Lamberto Sanfelice (in Dvd ed. CG/Adler): la doppia vita di Louis, sedotto dal jazz e travolto dalle perdizioni della notte. La musica lo salverà?

Disponibili dal 21 ottobre

Con il due volte candidato al Premio Oscar John Malkovich, Josh Hartnett, Bérénice Marlohe (“007-Skyfall”) e il protagonista di “2001 Odissea nello spazio” Keir Dullea Valley of the Gods è il nuovo film del visionario regista de “I colori della passione”, Lech Majewski (in Dvd, Blu Ray e On Demand ed. CG Entertainment).

Est – Dittatura last minute, di Antonio Pisu è un viaggio avventuroso di tre ragazzi romagnoli in un paese ancora sotto la dittatura sovietica. Una commedia on the road tratta da una storia vera (in Dvd e On Demand ed. CG/Genoma).

Governance – Il prezzo del potere di Michael Zampini, un thriller cinico, duro, che non fa sconti a nessuno, che parla di vendetta dopo aver perso tutto. (in Dvd e Blu Ray CG/Adler).

Sitiches – Un legame privato: dalla sceneggiatrice di Dio è donna e si chiama Petrunya e diretto da Miroslav Terzic, la storia vera di una donna disposta a tutto pur di scoprire la verità sul figlio scomparso alla nascita (in Dvd e On Demand ed. CG/Trent Film).

Family Romance segna il ritorno alla regia del maestro Werner Herzog con un film sulle relazioni umane, sull’influenza dei social network e sul rapporto tra realtà e finzione (in Dvd. Ed. Mustang/I Wonder).

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.