Canon: iMAGE S è il nuovo partner nei sistemi di visione

Canon si affida a iMAGE S, leader a livello nazionale nella distribuzione di sistemi di visione, come partner italiano per il mercato industriale

Canon ha trovato un nuovo partner in iMAGE S, azienda di Mariano Comense nota per il suo alto profilo e le comprovate competenze tecnologiche, che la rendono punto di riferimento nel mercato della machine vision, dell’intelligenza artificiale, dell’industria 4.0 e del settore geospatial. Qusesta partnership è nata con l’obiettivo di supportare i costruttori di macchine e system integrator nella selezione e nell’integrazione del patrimonio ottico di Canon all’interno di applicazioni di visione industriale.

Canon: iMAGES è il nuovo partner nei sistemi di visione

iMAGE S nasce nel 1994 e da trent’anni offre ai propri clienti i migliori componenti e le tecnologie più innovative del settore. La mission dell’azienda trova fondamento nei principi della qualità, dell’avanguardia tecnologica e della collaborazione con partner d’eccellenza.

Sempre più in linea con la mission di supportare le aziende nel loro percorso di crescita attraverso un ecosistema integrato di soluzioni all’avanguardia, Canon continua ad ampliare i suoi orizzonti attraverso un investimento costante in Ricerca e Sviluppo, finalizzato a innovare il mondo dell’imaging. In questo contesto si inserisce il nuovo EOS Digital Software Development Kit (EDSDK), che consente di controllare le fotocamere Canon da remoto e di utilizzare lo stesso codice su tutte le fotocamere Canon compatibili, rendendolo lo strumento ideale per integrare, in ambito Industria 4.0, le tecnologie Photo e Video di Canon all’interno di progetti di Machine Vision.

Di seguito le dichiarazioni di Giuseppe D’Amelio, sottolinea Giuseppe D’Amelio, ITCG Country Director di Canon Italia: