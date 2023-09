Ferrari: svelata la data d’uscita nei cinema italiani della pellicola di Mann

Leone Film Group, Rai Cinema e 01 Distribution hanno annunciato, tramite comunicato stampa, la data d’uscita nei cinema italiani di Ferrari, l’ultima acclamatissima pellicola targata Michael Mann: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Accolto da una lunga standing ovation alla 80ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Ferrari, il nuovo attesissimo film del quattro volte candidato all’Oscar Michael Mann, arriva nei cinema italiani il 14 dicembre 2023. Il candidato all’Oscar Adam Driver è Enzo Ferrari; accanto a lui il Premio Oscar Penélope Cruz nel ruolo della moglie Laura, Shailene Woodley in quello di Lina Lardi, Patrick Dempsey e Jack O’Connell nei panni rispettivamente dei piloti Piero Taruffi e Peter Collins. Nel cast anche Sarah Gadon (Linda Christian) e Gabriel Leone, che interpreta il giovane e ambizioso pilota Fon De Portago.

Ferrari arriva finalmente al cinema: svelata la data d’uscita nelle sale italiane!

Scritto da Troy Kennedy Martin (The Italian Job) e dallo stesso Mann, il film è basato sul romanzo di Brock Yates “Enzo Ferrari: The Man and The Machine” ed è stato girato in Italia, principalmente a Modena. Ferrari è la storia di una leggenda che ha costruito un mito senza tempo, diventando un’icona mondiale, ma soprattutto una vera e propria esperienza cinematografica, coinvolgente e spettacolare, che racconta l’affascinante quanto spietato mondo delle corse automobilistiche degli anni Cinquanta.

Dopo essere stato in concorso a Venezia ed essersi mostrato con numerosi trailer, Ferrari è dunque finalmente pronto a sbarcare nei cinema italiani per la gioia di tutti coloro che vorranno goderselo dai titoli di testa a quelli di coda. E noi saremo sicuramente fra questi!

Prodotto da STX Entertainment, Ferrari è un’esclusiva per l’Italia Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema e la data d’uscita prevista al cinema è fissata per il 14 dicembre 2023 con 01 Distribution. Fateci sapere se andrete a vederlo in sala qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

