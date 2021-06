Migliori obiettivi per Canon da acquistare | Giugno 2021

Spesso quando si acquisita una nuova fotocamera Canon si è indecisi su quali obiettivi utilizzare. Scopriamo assieme quali sono i migliori obiettivi per Canon da acquistare con un occhio puntato al rapporto qualità/prezzo

Se stai leggendo queste righe hai appena acquistato una nuova fotocamera Canon, oppure sei in procinto di acquistarne una. Sicuramente sei indeciso su quali possono essere i migliori obiettivi per Canon da abbinare al nuovo gioiellino. Magari vieni da un altro marchio e non sai proprio cosa offre il mondo degli obiettivi per Canon! Non ti preoccupare, in questa guida troverai tutte le risposte che cerchi!

La prima cosa che ti starai chiedendo, se sei alle prime armi è: ef-s, ef, ef-m, rf? Quale è l’attacco giusto per la mia Canon?

Gli obiettivi ef-m sono progettati per le mirrorless Canon. Questa serie è stata specificatamente ideata solo per questo tipo di macchine e NON è compatibile con le reflex Canon Full Frame e Aps-C!

Finita questa premessa, in questa guida cercheremo di spiegarvi quali sono le migliori soluzioni in base al costo, al tipo di corpo ed anche in base ai generi fotografici per una Canon! Ogni mese questa guida sarà aggiornata per includere le ultime novità.

Migliori obiettivi per Canon da acquistare per Mirrorless aps-C – Canon EF-M

Gli obiettivi per Mirrorless aps-C Canon non sono molti, pero quei pochi presenti a listino hanno tutti caratteristiche interessanti. Questi obiettivi puntano molto sulla leggerezza, e sulla qualità. Il 22 f/2 è fra gli obiettivi migliori in assoluto per la fotografia di reportage e di strada.

(in offerta su amazon.it) Canon Obiettivo Grandangolare EF-M 11-22 mm, f/4-5.6 IS STM, Compatibile con Canon EOS M, Stabilizzatore IS, Nero/Antracite Il Canon EF-M 11-22 f/4-5.6 IS STM è un ottimo obiettivo grandangolare che a detta di molto funziona cosi bene da non fa rimpiangere la resa delle più costose ottiche per FF!

(in offerta su amazon.it) Canon Obiettivo Grandangolare EF-M 22 mm, f/2.0 STM, Compatibile con Canon EOS M, Nero/Antracite Il Canon EF-M 22 f/2 è un pancake di ottima fattura: il compagno ideale per rendere la vostra mirrorless più piccola di una compatta ma con una qualità eccelsa! Si tratta del miglior obiettivo per la vostra mirrorless Canon.

Canon Obiettivo per EOS M con Stabilizzatore d'Immagine a 4 Stop e STM, EF-M 18-150 mm f/3.5-6.3 IS STM, Nero Il Canon EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM è un obiettivo un pò impegnativo che punta a trasformare la nostra mirrorless in una sorta di bridge super zoom. Qualità nella media, ma non eccelsa.

Migliori obiettivi per Canon da acquistare spendendo “poco” su aps-C – Canon EF-S

Canon offre un sistema con tantissimi obiettivi, tuttavia sono molto orientati al formato Full Frame. Gli obiettivi aps-C sono molti meno, pero fra questi ci sono alcune eccellenze ad un costo davvero irrisorio! Ci siamo tenuti sotto i 500€ per questa selezione.

(in offerta su amazon.it) Canon Obiettivo Ultragrandangolare con Zoom, EF-S 10-18 mm f/4.5-5.6 IS STM, Stabilizzatore d'immagine, Nero/Antracite Il Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM è il grandangolo più economico in commercio per aps-C. Ma il suo basso costo non deve trarre in inganno: è un obiettivo con un ottima resa che vi saprà accompagnare in tutte le escursioni, fra l’altro pesa davvero poco!

(in offerta su amazon.it) Tamron SP AF 17 - 50mm F/2.8 Di II VC Obiettivo Zoom per APS-C Canon Il Tamron SP 17-50mm F/2.8 XR Di II VC LD rappresenta un upgrade molto interessante rispetto all’obiettivo kit 18-55. Rispetto a quest’ultimo offre un diaframma f/2.8 costante che aiuta sia per quello che riguarda la gestione della profondità di campo, sia per quello che riguarda la gestione di situazioni con poca luce.

Tamron SP AF 60mm F/2.0 Di II Obiettivo Macro 1:1 per APS-C Canon Il Tamron SP 60mm f/2 Di II LD Macro è un obiettivo macro dedicato ad aps-C che offre un diaframma f/2. Questo lo rende interessante non solo per le macro ma anche per i ritratti. Si tratta di un acquisto a 360 gradi che riesce a coprire più utilizzi, per cui è molto consigliato a chi è ancora agli inizi e vuole sperimentare sia la macro sia il ritratto.

Canon Obiettivo Pancake EF-S 24 mm F/2.8 STM, per camere APS-C, Nero/Antracite Il Canon EF-S 24mm f/2.8 STM è l’obiettivo che tutti invidiano al sistema Canon aps-C. Compatto e leggero trasforma la vostra fotocamera in una soluzione molto discreta, ad esempio la Canon 100D e la Canon 200D offrono assieme a quest’ultima una soluzione perfetta per la street e per tenere la fotocamera sempre con noi.

Migliori obiettivi per Canon da acquistare per fotografia di paesaggio su aps-C – Canon EF-S

Uno dei limiti delle macchine aps-C nei tempi passati era rappresentato dalla mancanza di scelta fra i grandangolari e le ottiche dedicata al paesaggio. Per fortuna oggi questo problema è totalmente passato. La scelta è ampia, a seguire abbiamo scelto quelli che rappresentano le opzioni migliori da considerare fra gli obiettivi grandangolari e per il paesaggio per la vostra Canon!

(in offerta su amazon.it) Sigma Obiettivo 8-16mm F/4.5-5.6 DC HSM AF, attacco Canon Il Sigma 8-16mm f/4.5-5.6 DC HSM è l’unico grandangolo per aps-C ad offrire un angolo di campo cosi estremo. Si tratta di un obiettivo molto specialistico e molto interessante per chi ama le ampie vedute che 122 gradi di angolo di campo offrono!

Canon Obiettivo, EF-S 10-22 mm f/3.5-4.5 USM Il Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM è il miglior grandangolo che Canon offre per le sue macchine aps-C. Più luminoso del 10-18 e con una costruzione molto più solida, offre ottime prestazioni e risulta essere molto versatile.

Samyang Obiettivo 10mm LENS F 2.8 ED AS NCS CS per CANON Il Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS CS è l’obiettivo migliore in assoluto per fotografare le stelle su fotocamere aps-C. Non molta filtri, se non a lastra, ma si fa perdonare questo difetto con una resa eccelsa già a tutta apertura.

TOKINA AT-X 11-20mm Obiettivo f/2.8 PRO DX (Canon) Il Tokina AT-X 11-20mm f/2.8 PRO DX è l’ultima incarnazione del famoso 11-16. Ne guadagna in estensione e va a correggere il tallone di Achille della precedente versione: i flare. Ottimo come tuttofare grandangolare anche grazie al diaframma f/2.8 costante.

Canon Obiettivo EF-S 17-55 mm f/2.8 IS USM Il Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM è il miglior obiettivo Zoom che possiamo acquistare in questo range di focali su aps-C. Per cui se utilizzate queste focali nel paesaggio prendetelo seriamente in considerazione!

(in offerta su amazon.it) Tamron TA034E Obiettivo per Canon da 70-210 mm F/4.0 DI VC USD, Nero Il Tamron 70-210mm f/4 Di VC USD è uscito da poco ed è probabilmente la soluzione migliore per i paesaggi per aps-C. Offre la stabilizzazione, e costa meno delle controparti Canon con una resa che è alla pari. Consigliamo questo al posto del Canon non stabilizzato poiché la stabilizzazione sui sensori aps-C è estremamente utile nei tele obiettivi.

Migliori obiettivi per Canon da acquistare come tuttofare su aps-C – Canon EF-S

Un obiettivo tuttofare è spesso l’obiettivo più usato in assoluto. Proprio per questo motivo è importante scegliere quello adatto alle nostre esigenze. Di seguito abbiamo consigliato quelli che sono i migliori tuttofare per tipologia: luminoso, esteso, superzoom.

Canon Obiettivo EF-S 17-55 mm f/2.8 IS USM Il Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM è lo zoom migliore che possiate acquistare per la vostra Canon aps-C. Se cercate un obiettivo tuttofare che sia anche luminoso questa è la scelta per voi: non ve ne pentirete!

(in offerta su amazon.it) Sigma Obiettivo 17-70 mm-F/2.8-4 (C) DC MACRO OS HSM -AF,Attacco CANON Il Sigma 17-70mm f/2.8-4 DC OS HSM Macro C rappresenta un alternativa più estesa come focali rispetto al 17-55 Canon con una resa che è buona più lato tele che lato wide. Rappresenta un buon compromesso. Non fatevi ingannare dal 2.8: è solo a 17mm. lo potete ragionevolmente considerare uno zoom f/4.

Canon Obiettivo EF-S 18-135 mm f/3.5-5.6 IS STM, Nero Il Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM è il tuttofare di qualità più esteso presente a listino di Canon. Se necessitate di questa grande escursione di focali è la scelta per voi.

Migliori obiettivi per Canon da acquistare spendendo “poco” su Full Frame – Canon EF

Il costo del Full Frame si fa sentire molto sopratutto dal punto di vista degli obiettivi oltre che dei corpi macchina. Facendo un accurata selezione è possibile risparmiare molto avendo comunque materiale di qualità, a seguire la nostra selezione!

Tokina AT-X 17-35 F4 PRO FX Il Tokina AF 17-35mm f/4 AT-X Pro FX rappresenta il grandangolo più economico per FF che possiamo acquistare senza rinunciare alla comodità di un ottica zoom.

Canon Obiettivo, EF 40 mm f 2.8 STM, Nero Il Canon EF 40mm f/2.8 STM è l’equivalente del 24 pancake per aps-C, ha il pregio di costare poco e di trasformare la fotocamera in una compatta Full Frame!

Canon Obiettivo, EF 50 mm f/1.8 STM SLR, Nero Il Canon EF 50mm f/1.8 STM è l’ottica con il rapporto qualità prezzo più elevato di tutto il sistema Canon. A dispetto del costo irrisorio offre prestazioni eccellenti.

(in offerta su amazon.it) Tamron TA034E Obiettivo per Canon da 70-210 mm F/4.0 DI VC USD, Nero Il Tamron 70-210mm f/4 Di VC USD è il 70-210 mm stabilizzato più economico in commercio. Si tratta di un ottica eccellente che offre davvero tanto per un uso a 360 gradi!

Migliori obiettivi per Canon da acquistare per fotografia di paesaggio su Full Frame – Canon EF

Il mondo Canon offre una quantità immensa di obiettivi dedicati alle fotocamere Full Frame. Muoversi in questa giunga è davvero difficoltoso, a seguire abbiamo fatto un accurata selezione di quelle che sono le migliori opzioni orientate a questo genere.

Canon EF 11-24mm f/4L USM MILC/SRL Obiettivo ultra-ampio Il Canon EF 11-24mm f/4 L USM è una soluzione unica di Canon, offre un angolo di campo incredibile ed una resa eccellente su tutto il fotogramma. Si tratta del miglior Zoom wide che potete acquistare per la vostra macchina Canon con diaframma costante f/4.

Sigma HSM ART Obiettivo 12-24 mm-F/4.0-AF a DG HSM, Attacco Canon, Nero Il Sigma 12-24mm f/4 DG HSM Art è l’alternativa economica di sigma al Canon 11-24. Non è perfetto quanto il Canon ma costa meno della metà: un compromesso accettabile per un ottica comunque molto buona.

Samyang Obiettivo per Canon EF, Premium XP MF, Focus Manuale, tipo f2.4, Nero, 14 mm Il Samyang Premium 14mm f/2.4 è l’ottica grandangolare di samyang che si aggiorna in una versione più raffinata. Come il suo predecessore è molto adatto alla fotografia di paesaggio notturna, e lo preferiamo al Sigma 14 f/1.8 per il costo minore e per la resa in fotografia astronomia a largo campo decisamente superiore.

Canon Obiettivo, EF 16-35 mm f/2.8L III USM, Nero Il Canon EF 16-35mm f/2.8 L III USM ha rappresentato l’inizio della serie di ottimi zoom wide in casa Canon. Si tratta dello zoom grandangolare più versatile in assoluto anche grazie al suo diaframma f/2.8 costante.

Canon Obiettivo EF 16-35 mm f/4L IS USM SLR, paraluce EW‐82 incluso, Nero Il Canon EF 16-35mm f/4L IS USM è il fratello minore del 2.8 di pari focali. Come il 2.8 si comportante benissimo a tutti i diaframma e la sua stabilizzazione è un plus non da poco in alcune situazioni particolari.

Canon TS-E 17mm 1:4,0L Obiettivo Il Canon TS-E 17mm f/4 L è un ottica di nicchia con caratteristiche uniche, adatta sia al paesaggio, sia alle foto di architettura, rappresenta l’unica ottica estremamente grandangolare basculante e tiltabile. Questo consente di realizzare fotografie uniche che con un ottica non TS sarebbe impossibile realizzare.

(in offerta su amazon.it) Canon Obiettivo con Zoom, EF 24-70 mm, f/4L IS USM SLR, Nero Il Canon EF 24-70mm f/4 L IS USM rappresenta lo zoom migliore su queste focali da usare nei paesaggi dove il diaframma di utilizzo è spesso f/8. Inoltre è leggero e stabilizzato: roba non da poco.

Canon Obiettivo, EF 50 mm f/1.8 STM SLR, Nero Il Canon EF 50mm f/1.8 STM rappresenta un abbinamento perfetto con 16-35 e 70-200 nella fotografia di paesaggio: piccolo e leggero a diaframmi chiuse offre una risolvenze fuori dal comune.

Canon Teleobiettivo zoom EF 70/200mm f/4L USM Il Canon EF 70-200mm f/4.0 L USM lo consigliamo per la paesaggistica su FF poiché su questo formato l’assenza di stabilizzazione non è poi cosi importante come lo è invece su aps-C. Si tratta di un serie L che offre qualità su ogni fronte: colori e risolvenza sono davvero al top.

Migliori obiettivi per Canon da acquistare come tuttofare su Full Frame – Canon EF

I tuttofare su Full Frame sono un po più limitati come estensione rispetto a quelli per aps-C. Noi abbiamo selezionato i tre modelli migliori, escludendo quelli di produttori terzi a causa di qualche perplessità nella messa a fuoco: il tuttofare è l’obiettivo in genere più utilizzato e avere problemi di messa a fuoco su quest’ultimo sarebbe un tantino frustrante.

(in offerta su amazon.it) Canon Obiettivo con Zoom, EF 24-70 mm, f/4L IS USM SLR, Nero Il Canon EF 24-70mm f/4 L IS USM è il tuttofare perfetto per la nostra Canon Full Frame: compatto e leggero offre prestazioni ottime utile alla stabilizzazione di immagine.

(in offerta su amazon.it) Canon Obiettivo, EF 24-105 mm f/4L IS II USM, Nero, Bulk Il Canon EF 24-105mm f/4 L IS USM II nasce per sopperire alla necessita di una maggiore estensione dello zoom rispetto al 24-70. la qualità di questo zoom è molto buona ma non arriva al livello del fratellino che si ferma a 70mm. Da scegliere qualora i mm in più siano una priorità.

Canon Obiettivo EF 24-70 mm, 1:2.8L II USM, Nero Il Canon EF 24-70mm f/2.8 L USM II rappresenta lo zoom tuttofare professionale per eccellenza. Ottimo su tutta l’estensione a qualunque diaframma è la scelta migliore che possiamo fare se il peso non è un problema.

Migliori obiettivi per Canon da acquistare per il ritratto – Canon EF

Nel Ritratto Canon ha davvero tantissime opzioni. Passiamo da “Dream Lens” ad obiettivi dalla resa moderna, quella che segue è una soluzione dei migliori obiettivi dedicati a questo genere fotografico. Ricordate di scegliere in base al vostro gusto: obiettivi della stessa focale hanno davvero poco da spartire, ed i dati più importanti rilevateli sul campo e non su grafici strettamente tecnici.

(in offerta su amazon.it) Sigma Obiettivo 24-35 mm-F/2 DG HSM -AF, Attacco Canon AF, Nero Il Sigma 24-35mm f/2.0 DG HSM Art è l’unico zoom f/2 per Full Frame ad essere mai stato prodotto. Si tratta di un obiettivo molto adatto al ritratto con il plus di coprire 3 focali importanti quali 24, 28 e 35.

Sigma Obiettivo, 24mm-F/1.4, (A) AF DG HSM, Attacco Canon, Nero Il Sigma 24mm f/1.4 DG HSM Art è un ottimo grandangolare utile nel ritratto grazie alla sua estrema apertura, è molto nitido è ha uno sfocato duro che può piacere o meno.

Canon Obiettivo EF 24 mm, f/1.4L II USM Il Canon EF 24mm f/1.4 L II USM è un obiettivo da avere per chi ama questa focale nel ritratto. Costa molto ma offre un diaframma estremo combinato ad un ottima resa anche nella zona fuori fuoco oltre che sull’incarnato.

Canon Obiettivo a Focale Fissa Ultrasonico Stabilizzato, EF 35 mm f/2 IS USM Il Canon EF 35mm f/2 IS USM è un ottimo obiettivo nel ritratto. Penalizzato forse dal suo diaframma f/2 e dalla resa non ottimale sull’incarnato (per alcuni è troppo tagliente) rappresenta comunque un ottimo compromesso.

Sigma Obiettivo 35mm-F/1.4-AF (A) DG HSM , Attacco CANON Il Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art è l’alternativa di sigma al più blasonato Canon, in stile sigma art offre una risolvenza fuori dal comune ma uno sfocato che per molti è troppo duro: questa è una caratteristica soggettiva da valutare sul campo.

Canon Obiettivo Grandangolare, EF 35 mm f/1.4L II USM, Nero/Antracite Il Canon EF 35mm f/1.4L USM II è il miglior 35mm che oggi potete acquistare per fare ritratti con la vostra Canon. Offre uno sfocato ottimo unito a tanta risolvenza grazie ad alcuni materiali particolari usati nei vetri di cui è composto: una scelta costosa ma fenomenale sopratutto su 5DsR.

Canon Obiettivo, EF 50 mm f/1.8 STM SLR, Nero Il Canon EF 50mm f/1.8 STM è un ottima opzione anche nel ritratto. Bisogna però tenere conto di uno sfocato particolarmente duro.. Ottimo a diaframmi chiusi in studio, un po meno all’aperto.. ma visto quello che costa sono tutti difetti perdonabili.

Sigma Obiettivo, 50 mm-F/1.4 (A)-AF DG HSM, ART, Nero Il Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art è un obiettivo molto risolvente con una resa particolare. Consigliato a chi ama un timbro ultra sharp nel ritratto, sconsigliato invece a chi cerca un incarnato soft.

Canon Obiettivo, EF 50 mm 1.2L USM, Diametro filtro: 72 mm Il Canon EF 50mm f/1.2 L USM è un obiettivo molto controverso: c’è chi lo ama e chi lo odia. Ha uno sfocato particolare e una resa molto soft nell’incarnato. QUeste due caratteristiche lo rendono una “dream lens” adatta a ritratti sognanti e non solo.

Canon EF 85mm f/1,8 USM Obiettivo Il Canon EF 85mm f/1.8 USM è un obiettivo economico ma dalla buona resa. Il suo principale difetto? qualche aberrazione cromatica di troppo alle aperture più ampie.

Sigma HSM ART Obiettivo 85 mm-F/1.4-AF a DG HSM, Attacco Canon, Nero Fra i migliori obiettivi per Canon, il Sigma 85mm f/1.4 DG HSM Art è un obiettivo praticamente dalla resa perfetta e clinica: nulla sfugge a quello che è messo a fuoco con questo vetro! il solo difetto? il peso, davvero tanto per un 85!

Tamron Obiettivo per Canon, 85mm F/1.8 VC, Nero Il Tamron SP 85mm f/1.8 Di VC USD è un obiettivo che punta tanto sulla stabilizzazione: un obiettivo che darà ottimi ritratti anche in situazioni di luci basse. Consigliato se siete interessati alla stabilizzazione ma non arrivate al costo del Canon.

Canon Italia EF 85mm Obiettivo, Nero Il Canon EF 85mm f/1.4 L IS USM è l’ultimo nato fra gli obiettivi da ritratto Canon, porta con se la stabilizzazione ed un autofocus più veloce: non una “dream lens” ma un obietto sfruttabile a 360 gradi anche sulle big mpx.

Canon EF 85mm f/1.2L II USM Nero Il Canon EF 85mm f/1.2 L II USM è un obiettivo leggendario: sfocato sognante e resa nell’incarnato molto buona. Le foto che regala a tutta apertura sono semplicemente uniche.

Canon EF 100mm 1:2,0 II USM Obiettivo Il Canon EF 100mm f/2.0 USM è un obiettivo ingiustamente sottovalutato fra le ottiche Canon. Ha un ottima resa ed un ottima risolvenza, funziona bene anche sulle big mpx: gli manca solo l’anello rosso.

Sigma 240954 Obiettivo 135mm-F/1.8-AF (A) DG HSM, Attacco Canon, Nero Il Sigma 135mm f/1.8 DG HSM Art è un obiettivo unico nel suo genere, l’apertura 1.8 (eguagliata solo da uno Zeiss per Sony A-mount fra gli obiettivi autofocus) lo rendono molto interessante nei ritratti a figura intera.

(in offerta su amazon.it) Canon EF 135-mm 1:2,0L USM Obiettivo Il Canon EF 135mm f/2.0 L USM è un classico del ritratto. Sente un po il peso degli anni, sopratutto per quello che riguarda il diaframma con le lamelle non arrotondate, ma regala ottimi ritratti.

Canon EF 200mm F2.8 L II USM Obiettivo Il Canon EF 200mm f/2.8 L II USM è un obiettivo che spesso sta nell’ombra del più grande e popolare 70-200 f/2.8 L nelle sue varie incarnazioni. Ha un carattere tutto suo, ed un peso davvero irrisorio, che lo rendono molto bello in tanti tipi di ritratti: la focale 200 però non è per tutti.

Canon Obiettivo EF 24-70 mm, 1:2.8L II USM, Nero Il Canon EF 24-70mm f/2.8 L USM II si guadagna un posto in questa classifica per la sua duttilità: ottimo anche a ta e con un estensione in taluni casi è davvero molto comoda.

Canon Obiettivo, EF 70-200 mm f/2.8L IS II USM Il Canon EF 70-200mm f/2.8 L IS II USM è un ottimo obiettivo per il ritratto: racchiude al suo interno tutte le focali del ritratto secondo i canoni classici. I suoi difetti? prezzo e peso.

Tamron SP AF 70 - 200mm F/2.8 Di VC USD Obiettivo Tele-zoom di Alta Luminosità per Canon Il Tamron SP 70-200mm f/2.8 Di VC USD G2 è un alternativa economica al 70-200 di casa Canon, ci va spesso molto vicino costando però molto meno.

Migliori obiettivi per Canon da acquistare per cerimonie/lavoro – Canon EF

Nell’ambito di cerimonie è importante sia l’affidabilità di un prodotto sia la sua flessibilità in diverse condizioni di utilizzo. Proprio per questo motivo consigliato la tripletta di Zoom f/2.8 di casa Canon. Certo le stesso cose si possono fare anche con obiettivi a focale fissa, ma la scelta delle focali è davvero molto personale, cosi personale da non poter tracciare una linea guida generale. Gli zoom f/2.8 invece sono una solida certezza: vanno bene per chiunque e sono sempre comodi e preformanti.

Canon Obiettivo, EF 16-35 mm f/2.8L III USM, Nero Il Canon EF 16-35mm f/2.8 L III USM è un obiettivo molto affidabile: il top se serve coprire queste focali.

Canon Obiettivo EF 24-70 mm, 1:2.8L II USM, Nero Il Canon EF 24-70mm f/2.8 L USM II è probabilmente il migliore fra gli zoom di questo range di focali. Non è stabilizzato ma si fa perdonare questo grazie alla sua estrema versatilità e qualità anche a 2.8.

Canon Obiettivo, EF 70-200 mm f/2.8L IS II USM Il Canon EF 70-200mm f/2.8 L IS II USM è lo zoom tele per eccellenza, sostituito da poco dalla versione III (in arrivo a breve) rappresenta una soluzione molto affidabile e sopratutto versatile.

Migliori obiettivi per Canon da acquistare per sport/avifauna – Canon EF

Canon offre uno svariato numero di super tele dedicati a questi generi fotografici. I costi sono molto alti e la scelta va fatta in funzione delle proprie esigenze, della location e del soggetto che andremo a fotografare. Proprio per questo motivo diventa difficoltoso tracciare una linea guida comune. I consigli a seguire riguardano le due ottiche che sono più ad ampio raggio fra i tele di casa Canon: ricordate però che la scelta deve essere in questo genere sopratutto molto legata a quello che dovete fotografare. Sconsigliamo l’uso di obiettivi di terze parti per evitare di incorrere in problemi di taratura della messa a fuoco ed incostanza di quest’ultima.

Canon Teleobiettivo, EF 100-400 mm f/4.5-5.6L IS II USM SLR, Nero/Bianco Il Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6 L IS USM II è il tuttofare delle foto naturalistiche. Costa relativamente poco rispetto ai fissi super tele ma offre un ottima resa. Autofocus molto rapido e sopratutto estremamente affidabile.

Canon EF 400 mm / 5.6 L USM - Obiettivo tele, 77 mm Il Canon EF 400mm f/5.6 L USM è la scelta di molti: piccolo e leggero si tratta di un obiettivo ottimo quando si parla di caccia fotografica vagante.

Migliori obiettivi per Canon da acquistare per reportage – Canon EF

Nel Reportage si può usare praticamente qualunque obiettivo. Basandoci sui canoni classici abbiamo però stilato una selezione degli obiettivi Canon più adatti a questo genere. Ricordate di scegliere quello che sentite più vostro ed evitate di seguire le masse: vi serve qualcosa che possa essere utile al vostro modo di fotografare e non a quello degli altri!

Canon Obiettivo EF 24 mm, f/1.4L II USM Il Canon EF 24mm f/1.4 L II USM è la sclelta da fare nel reportage qualora siate amanti dei 24mm. Non gli manca davvero nulla!

Canon Ef 28Mm F1.8 Usm Il Canon EF 28mm f/1.8 USM è un obiettivo un po controverso. Non fra i migliori di casa Canon ma con un carattere particolare e spesso complesso da gestire. Se amate i 28mm e pensate di poterlo domare è l’obiettivo giusto per voi.

Canon Obiettivo a Focale Fissa Ultrasonico Stabilizzato, EF 35 mm f/2 IS USM Il Canon EF 35mm f/2 IS USM è un obiettivo molto votato al reportage per via della sue ridotte dimensioni e per via della sua velocità di messa a fuoco. Inoltre essendo molto risolvente anche ritagliare è una valida opzione con questo obiettivo: sopratutto con una big mpx.

Canon Obiettivo, EF 50 mm f/1.8 STM SLR, Nero Il Canon EF 50mm f/1.8 STM è praticamente il miglior obiettivo per rapporto qualità prezzo. Si presta bene anche al reportage grazie alle sue ridotte dimensioni ed alla sua qualità di immagine.

Canon Obiettivo, EF 40 mm f 2.8 STM, Nero Il Canon EF 40mm f/2.8 STM è un obiettivo che rende la nostra reflex praticamente una compatta: nulla di meglio nel reportage ed anche nella street dove alcune volte essere invisibili è fondamentale!

Migliori obiettivi per Canon da acquistare per macro/still life – Canon EF

Il genere macro/still life è molto particolare e spesso incorre in esigenze diverse a seconda del tipo di soggetto che si va ad immortalare. Le tre opzioni a seguire rappresentano solo un punto di partenza per quello che è un genere molto vasto e complesso.

Tamron Obiettivo per Canon, 90mm F/2.8 VC, Nero Il Tamron SP 90mm f/2.8 Di VC USD Macro è l’opzione che Tamron mette a disposizione: stabilizzato ben costruito e preciso nella messa a fuoco è un macro che lavora bene anche in altri generi quali ritratto e paesaggio. Costa meno del Canon ed ha una focale più semplice da gestire in occasioni diverse dalla macro.

Sigma 258101, Obiettivo 105 mm f/2.8 Macro (Ex DG OS HSM) para Canon, Nero Il Sigma 105mm f/2.8 Macro DG OS HSM è un buon obiettivo, tanto che sigma ancora non lo ha aggiornato con la versione Art. Molto dedicato alla macro si difende bene anche in altri generi.

(in offerta su amazon.it) Canon Obiettivo, EF 100 mm 2.8L, Macro IS USM Il Canon EF 100mm f/2.8 L Macro IS USM è semplicemente il top che potete acquistare per la vostra Canon! Ottimo in tutti i generi ed eccellente in macro e still life.

Migliori obiettivi per Canon da acquistare come tutto fare su Full Frame – Canon RF

I tuttofare su Full Frame sono un po più limitati come estensione rispetto a quelli per aps-C. Al momento abbiamo poche opzioni.

(in offerta su amazon.it) Canon - Obiettivo RF 24-105mm f/4L IS USM (lunghezze focali dello zoom 24-105mm, messa a fuoco minima 0,45m) nero Questo obiettivo è il solo tuttofare, abbastanza luminoso, al momento disponibile senza andare su pesi troppo elevati. Buono su tutto il rage di focali ma di certo non economico.

Migliori obiettivi per Canon da acquistare per fotografia di paesaggio su Full Frame – Canon RF

Il mondo Canon offre una quantità immensa di obiettivi dedicati alle fotocamere Full Frame, ma non su RF dove ancora le ottiche sono poche.

Samyang SA3602 Obiettivo MF, F2.8 CSC, 14 mm Samyang MF 14mm f/2.8 RF è un classico del suo genere: ora anche su mirroless Canon.

RF 15-35MM F2.8 L IS USM Canon RF 15-35mm f/2.8 L IS USM, unica scelta nativa lato wide al momento: eccelso ma costoso.

Migliori obiettivi per Canon da acquistare per il ritratto – Canon RF

Nel Ritratto Canon ha davvero tantissime opzioni su reflex, un po’ meno su RF. Ecco quello che è disponibile ad oggi.

(in offerta su amazon.it) Canon Obiettivo Rf 24-70Mm. F2.8 L Is Usm, Nero Canon RF 24-70mm f/2.8 L IS USM, classico tuttofare f/2.8. Eccelso come da tradizione, valido come lente tuttofare anche nel ritratto.

Migliori obiettivi per Canon da acquistare per cerimonie/lavoro – Canon RF

Nell’ambito di cerimonie è importante sia l’affidabilità di un prodotto sia la sua flessibilità in diverse condizioni di utilizzo. Proprio per questo motivo avremmo consigliato la tripletta di Zoom f/2.8 di casa Canon, tuttavia bisogna ancora attendere, al momento è disponibile solo il 15-35 (ma ancora non disponibile su amazon) e il 28.70 f/2. Le altre ottiche arriveranno nei prossimi mesi.

(in offerta su amazon.it) Canon Obiettivo Rf 24-70Mm. F2.8 L Is Usm, Nero Canon RF 24-70mm f/2.8 L IS USM, classico tuttofare f/2.8. Eccelso come da tradizione, la scelta naturale di ogni professionista.

Canon RF 2,8/70-200 L IS USM Il Canon RF 70-200mm f/2.8 L IS USM è un ottica buona, che eredita tutte le buone qualità della vecchia EF. Unico neo? Si estende all’aumentare di focale.

Migliori obiettivi per Canon da acquistare per reportage – Canon RF

Il genere macro/still life è molto particolare e spesso incorre in esigenze diverse a seconda del tipo di soggetto che si va ad immortalare. Abbiamo una sola lente dedicata al momento.

(in offerta su amazon.it) Canon RF 35mm F1.8 Macro IS STM MILC Obiettivi macro Nero Buono sotto ogni fronte il Canon RF 35mm f/1.8 Macro IS STM è un ottica leggera e con anche una buona funzionalità macro che potrà diventare la vostra compagna in questo genere.

Aspettando novità…

Se questa guida sui migliori obiettivi per Canon da acquistare ti è piaciuta, continua a seguirci su tuttotek.it per altri consigli. Inoltre se credi manchi qualche ottica ti invitiamo a suggerirla nei commenti, saremo ben felici di inserirla in questa guida!