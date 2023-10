MCU: top 10 dei migliori personaggi

L’MCU ha una storia lunga più di un decennio e abbiamo avuto modo di vedere molti film, ma quali sono i personaggi migliori? Scopriamolo insieme

Quello che abbiamo visto dal 2008 a oggi è una lunga epopea mitologica che racconta tante gesta di valorosi eroi, con le loro debolezze e umanità e i tanti disastri in cui sono intervenuti o loro stessi sono stati delle vittime. L’universo (o per meglio dire, multiverso) è vasto e ci sono tanti personaggi che sono stati protagonisti di questi eventi, che ci hanno accompagnati per più di un decennio. Andiamo ad analizzare punto per punto quelli che sono i migliori personaggi del MCU (escludendo quindi quelli al di fuori).

10. Nick Fury | MCU: top 10 migliori personaggi

Parlando in tema S.H.I.E.L.D, è impossibile non citare proprio lui, il creatore della squadra degli eroi più potenti della Terra, Nick Fury. Apparso per la prima volta in Iron Man, il personaggio ha da sempre avuto un ruolo chiave nel grande racconto mitologico Marvel, diventando un’icona della saga, sempre presente in quasi ogni film degli Avengers originali. Il capo dello S.H.I.E.L.D è letteralmente la guida degli eroi, colui che ha fatto sì che gli Avengers si unissero, rappresentato in maniera stoica e severa, ma con i suoi tocchi d’ironia e sarcasmo sempre capaci di strappare un sorriso, grazie anche all’interpretazione di Samuel L. Jackson.

Nick Fury ha perfino avuto una serie tv di cui è protagonista, Secret Invasion, che ci mostra Fury nel tentativo di sventare la minaccia interplanetaria dell’invasione Skrull. Nella serie il personaggio si è comportato bene, dando prova delle sue capacità da superspia, senza ricorrere all’aiuto degli Avengers. Questo dimostra quanto la mente di Fury sia geniale e impeccabile, in grado di gestire cose molto più grandi di lui. Un personaggio di tutto rispetto, che ci ha accompagnato per tanto tempo. La sua futura morte, quando e se accadrà, rappresenterà una grande perdita per l’MCU, come lo è stato per la dipartita di Tony Stark e Natasha Romanoff.

9. T’Challa | MCU: top 10 migliori personaggi

Comparso per la prima volta in Captain America: Civil War, T’Challa ha rappresentato un tassello importante per l’MCU, dovuto soprattutto alla compianta scomparsa dell’attore Chadwick Boseman nel 2020. T’Challa ha presentato un nuovo aspetto della saga, una terra inesplorata, che prima della sua prima apparizione non è mai stata mostrata: il Wakanda. Questo territorio africano pieno di ricchezze inimmaginabili rappresenta un aspetto del MCU da non sottovalutare, infatti è stata quasi la causa di una guerra mondiale, come visto in Black Panther: Wakanda Forever.

T’Challa è il volto del Wakanda, perfino dopo la sua morte. Nel primo Black Panther, infatti, il re ci regala grandi emozioni raccontando la sua storia, il come nascano le Pantere Nere e i vari conflitti in cui il Wakanda è stato coinvolto, che fossero questioni politiche o familiari, T’Challa è a capo di un’intera genesi, ricopre un ruolo molto arduo da caricare sulle spalle, ma lui ci è riuscito perfettamente, mostrando al mondo di essere un sovrano umile, generoso e sempre disposto a trovare un punto d’incontro per entrambe le parti, portando anche rispetto per i propri avversari, come con Killmonger. Un personaggio di tutto rispetto, a cui dobbiamo molto, soprattutto a Chadwick.

8. Natasha Romanoff | MCU: top 10 dei migliori personaggi

La donna più letale e affascinante del MCU, Black Widow, per gli amici Natasha Romanoff, entra nella categoria dei primi personaggi presenti dagli albori del franchise. Il personaggio interpretato da Scarlett Johansson, infatti, appare in Iron Man 2, terzo film del MCU. Da sempre fedele compagna degli Avengers, Natasha è la prova vivente che non bisogna essere un Dio, un supersoldato, o avere un superpotere per essere un eroe. Le imprese di Nat sono mastodontiche, ha tenuto testa a esseri potenti come Hulk o ingannando personaggi scaltri e furbi come Loki.

Il suo film standalone pone i propri omaggi e rispetti al personaggio, per onorare il sacrificio di Natasha su Vormir, quando lei e Clint Barton dovevano recuperare la gemma dell’anima per compiere la missione di cancellare gli effetti dello schiocco di Thanos e riportare tutti in vita. Un modo per ricordare la nostra eroina, per cui abbiamo versato lacrime a causa della sua triste morte avvenuta in Endgame. Ma non è solo un omaggio, Natasha infatti recluta nuovi e interessanti, prima fra tutti Yelena Belova, riapparsa in Hawkeye. Nat, infatti, dona l’eredità di Black Widow a sua sorella. Yelena sarà all’altezza di onorare il ricordo di Natasha? Lo scopriremo in futuro.

7. Clint Barton | MCU: top 10 migliori personaggi

Quello che si pensava essere l’Avenger meno considerato ora è invece uno dei più importanti. Clint Barton, meglio conosciuto come Hawkeye, è il miglior arciere del mondo, ed è stato in grado di affrontare nemici di una forza maggiore della sua, come Loki. La sua prima comparsa risale al primo film di Thor, nel quale si mostra essere già un personaggio interessante, anche se nella pellicola compare solamente per tifare per il Tonante. Inizialmente il personaggio non aveva sfruttato il suo pieno potenziale, almeno fino a Endgame, dove prende una svolta completamente diversa, diventando un samurai vendicativo e accecato dalla rabbia per la scomparsa della sua famiglia,

Nella serie che porta il suo nome, Clint raggiunge il suo pieno potenziale, centrando completamente l’essenza di Hawkeye. Dopo gli eventi di Endgame, infatti, l’arciere deve elaborare gli eventi a cui ha partecipato in Avengers Endgame, cercando di convivere col dolore per la scomparsa della sua migliore amica Natasha e rimediando agli errori commessi nei panni di Ronin. Nel farlo, deve aiutare una giovane ragazza, Kate Bishop, la fan numero uno di Hawkeye, ad affrontare una gang capitanata da Maya Lopez, in cerca di vendetta per la morte di suo padre, ucciso da Ronin, sotto ordine di Kingpin. Clint ha cominciato ad avere più sfaccettature negli ultimi anni, iniziando proprio con Ronin, ha ottenuto più carisma e con più storie da raccontare, storie che confidiamo verranno raccontate in futuro.

6. Steve Rogers | MCU: i migliori personaggi

Impossibile non nominare lui, il leader dei Vendicatori, il leggendario e iconico Captain America, ma noi preferiamo ricordarlo con affetto col suo vero nome, Steve Rogers. Il suo è un nome da non dimenticare, perché l’eroe non è la figura che l’America ha creato, non è il supersoldato creato da un esperimento per combattere i nazisti dell’Hydra, bensì Steve, lui è il vero eroe. Per citare un saggio “non un soldato perfetto, ma un brav’uomo”. Questa è la frase che rappresenta il personaggio interpretato da Chris Evans, Steve è l’essenza dell’eroismo, di cosa è giusto fare, ma anche lui ha commesso dei grossi errori, specialmente con Tony. Tuttavia, ha imparato dai suoi errori per diventare una persona migliore e ottenere il perdono dal collega Vendicatore.

L’ultima volta lo abbiamo visto in Avengers Endgame, pellicola che ha messo un punto alla storia di Steve. Per tutta la sua vita, ha vissuto per servire gli altri, non badando alla cura di sé stesso e al suo volere, motivo per cui ci è sembrato più che giusto che avesse un lieto fine, che tornasse dalla donna che non aveva mai smesso di amare dopo 80 anni dalla vittoria ottenuta contro l’Hydra nella seconda guerra mondiale, Peggy Carter. Il cerchio si è concluso in maniera coerente e corretta, dopo aver guidato gli Avengers contro Loki, Ultron e Thanos, in maniera impeccabile, Steve ha ottenuto la pace che tanto cercava, lasciando il testimone a Sam Wilson.

5. Thanos | MCU: i migliori personaggi

Non poteva mancare alla lista il più grande villain che la Marvel abbia mai creato nella sua storia, la più grande minaccia che gli Avengers avessero mai affrontato: Thanos. Josh Brolin ci ha regalato un’interpretazione magistrale del Titano Pazzo, che è stato l’unico avversario in grado di battere gli Avengers e raggiungere l’obbiettivo che si era posto con tanta fatica: cancellare mezzo universo. Una soluzione che, secondo la sua visione, era un gesto altruista, un modo per porre fine a molte sofferenze che l’universo stava vivendo, causate dalla sovrappopolazione. Un gesto estremo, ma che infine si è rivelato essere funzionante, la Terra ha infatti vissuto cinque anni di “serenità”, con molti meno problemi legati alla mancanza di risorse e all’inquinamento.

L’importanza che ha avuto Thanos non è legata solo al successo che il villain ha avuto contro gli Avengers, ma alle riflessioni che la sua grande impresa ha fatto scaturire. Thanos è davvero un villain? Ha cancellato miliardi di vite, ma è da comprendere che la sua visione in qualche modo potesse essere giusta. Egocentrico prendere la decisione al posto di miliardi di persone, ma il suo gesto non aveva cattive intenzioni, voleva rendere l’universo un posto migliore in cui vivere. Thanos mette seriamente in dubbio cosa sia giusto o sbagliato, motivo per il quale egli rimane uno dei personaggi meglio riusciti del MCU, ha lasciato molte domande morali a cui noi fan stiamo cercando di rispondere dal 2018, tra cui la seguente: Thanos aveva davvero ragione?

4. I Guardiani della Galassia | MCU: i migliori personaggi

Citare solo uno di loro era inconcepibile, infatti il bello dei Guardiani della Galassia è che insieme funzionano così tanto bene che è difficile immaginarli separati. La squadra di antieroi formata da Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket, Groot, Mantis e Nebula è la migliore in tutto l’MCU, tutti i personaggi sono in totale simbiosi tra di loro, merito della mente folle e geniale di James Gunn, che non solo ha reso i Guardiani famosi al grande pubblico, ma ha anche creato quella che pensiamo sia la miglior trilogia dell’MCU.

Il tutto ha avuto inizio nel 2014, quando viene pubblicato il primo film della trilogia, in cui vediamo Peter Quill formare una squadra di criminali per diventare degli eroi e abbandonare le loro vite da avidi ed egoisti, unendo le forze per salvare la galassia da Ronan l’Accusatore. I guardiani sono uniti da un passato buio e doloroso che tutti hanno vissuto e che viene esplorato nel corso dei film, chi più e chi meno. Ognuno di loro viene esplorato sotto ogni punto di vista e le loro diversità riescono a unirsi tra di loro per formare una grande famiglia al servizio degli innocenti dell’universo. I Guardiani della Galassia sono da esempio sul come bisognerebbe aiutarsi a vicenda e ci insegnano che la vera famiglia è quella che scegli, non quella legata dal sangue. Applausi al gran maestro James Gunn.

3. Tony Stark | MCU: i migliori personaggi

Poteva forse mancare? Non inserire Tony Stark nella lista sarebbe stato un crimine di guerra (di cui il nostro eroe è stato più volte accusato in passato). Già, perché Tony non è un uomo perfetto, non lo è mai stato, tantomeno è sempre stato un brav’uomo, ma è questo il punto. La vera storia di Tony è iniziata nel 2008 nel primo film dell’MCU, Iron Man, in cui è iniziato il percorso di redenzione del genio miliardario playboy filantropo. Infatti la sua intera storia parla proprio di questo: di diventare un uomo migliore, rimediare ai propri errori e tirare fuori il buono che c’era in lui.

Robert Downey Jr è il volto dell’MCU, è da lui che tutto ha avuto inizio e anche per l’attore di Iron Man è stato un percorso di redenzione dalla sua vita da ex tossicodipendente. Sia attore che personaggio hanno affrontato un lungo percorso di rinascita per le loro vite, Tony ha iniziato a comprendere cosa significhi essere un eroe un film dopo l’altro e da un uomo egoista e avaro è diventato un eroe disposto al sacrificio per la salvezza dell’universo. Insieme a Steve, Tony ha provato l’esatto contrario di ciò di cui era stato accusato, infatti si è sacrificato per far sì che l’universo continuasse a vivere, dando così una degna conclusione alla Saga dell’Infinito e alla storia di Iron Man.

2. Loki | MCU: i migliori personaggi

Il Dio dell’Inganno è sempre stato un personaggio da molte sfaccettature, alcune volte visto come un villain, altre volte come un alleato. Insomma, Loki è un personaggio imprevedibile, è quasi impossibile prevedere le sue mosse o riuscire ad aggirarlo. Ma ciò che lo rende uno dei migliori personaggi dell’MCU è l’evoluzione che ha avuto dalla sua prima comparsa nel primo film di Thor alla serie a lui dedicata, ovviamente il tutto reso alla perfezione grazie al lavoro impeccabile di Tom Hiddleston.

Loki non è mai stato un personaggio da odiare, bensì da capire. Non è mai stato un vero villain, solo incompreso da molti, un eroe spezzato dal dolore. Ha reagito in maniera violenta alla scoperta della verità riguardo il suo passato, a ciò che Odino ha fatto, accudendo il figlio di Laufey tra le sue braccia. Ha commesso molti sbagli, ma segretamente ha sempre amato la sua famiglia, Thor in particolare. Da Avengers Infinity War è finalmente iniziato il cambiamento di Loki, col suo sacrificio per salvare suo fratello da Thanos, ma è con la serie che vediamo il personaggio prendere una svolta del tutto diversa, prendendo la stessa strada di redenzione intrapresa da Tony e diventando un eroe a tutti gli effetti, nel tentativo di fermare Kang e salvare il multiverso. Ci riuscirà? Forse sì, magari riunendosi a Thor.

1. Thor | MCU: i migliori personaggi

A grande sorpresa, secondo il nostro personale parere, il miglior personaggio dell’MCU è proprio lui, Thor Odinson, il Dio del Tuono. Forse uno dei personaggi più sottovalutati dell’MCU, poiché il potenziale del personaggio è spaventoso e mastodontico. Comparso per la prima volta in Thor del 2011, il figlio di Odino inizia un percorso di cambiamento, molto simile a quello che ha avuto Tony Stark, ma con un messaggio ben diverso: l’accettazione di sé stessi. Thor, infatti, è un personaggio da molte sfaccettature, con tanti errori alle sue spalle e tanti dolori, dolori che lo rendono il personaggio più umano della storia raccontata dai Marvel Studios.

Quella di Thor è una storia che via via diventa sempre più ampia e intricata, la sua storia cambia totalmente la concezione che si può avere di un Dio. Diversamente da ciò che si pensa, infatti, Thor non è un essere perfetto, invulnerabile, intoccabile e buono. A Jotunheim ha combinato molti disastri, trascurando perfino suo fratello Loki, ma dall’incontro con Jane fino alla morte di tutti i suoi cari, l’Asgardiano subisce un cambiamento radicale. Ma è anche un uomo da prendere d’esempio: nonostante abbia perso tutta la sua famiglia e tutti i suoi amici, non si è mai arreso. Di cadute ne ha subite, molte, ma si è sempre rialzato per lottare per gli altri e per sé stesso, imparando ad accettare i propri fallimenti e ad accogliere la sua umanità. Questo ci fa pensare che il personaggio interpretato da Chris Hemsworth sia il migliore di tutto l’MCU.

We didn’t start the fire

Dopo questa lunga lista, possiamo concludere dicendo che i Marvel Studios hanno raccontato una storia con un inizio e una fine, che a fin dei conti possiamo dire che sia stata raccontata in maniera magistrale, con una cura talmente grande che dal primo Iron Man ad Avengers Endgame è stato tutto collegato anche nei minimi dettagli. Un’impresa non da poco, questa grande saga ha decisamente rivoluzionato il modo di fare cinema, creando un gigantesco fenomeno che ha fatto la storia. Ma se tutto ciò è esistito, se abbiamo visto tutto questo al cinema, c’è solo una persona che dobbiamo ringraziare. L’unico e il solo Stan Lee, il papà della Marvel, che ha dato vita a tutto, che ha dedicato tutta la vita e tutto il suo amore al suo lavoro.

Vi ringraziamo per averci seguito in questa top 10 MCU: i migliori personaggi, noi di tuttotek.it vi invitiamo a recuperare la saga dell’MCU nel caso non lo abbiate ancora fatto e vogliamo salutarvi come il buon vecchio Stan ha sempre fatto con i suoi amati fan: Excelsior!

