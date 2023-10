“L”, La serie più iconica di JBL si aggiorna alla versione MKII

La cassa acustica L100, sin dalla sua introduzione avvenuta oltre 40 anni fa, è stata un prodotto iconico della marca JBL ed è stata una delle casse acustiche più vendute e diffuse nel mercato dell’Hi-Fi

Un autentico simbolo, che nel corso degli anni ha mantenuto inalterato il suo aspetto grazie alla riconoscibile griglia in schiuma Quadrex disponibile nei colori arancio, blu o nero.

Icona del suono: L100 di JBL

Una significativa trasformazione era già stata apportata nel 2019, ottenendo un notevole successo tra il pubblico.

Questa nuova versione MKII, che è persino offerta a un prezzo inferiore rispetto alla gamma precedente, riguarda i modelli L100 e L82 (mentre il modello L52 ha subito solo un aggiustamento di prezzo) e porta ulteriori miglioramenti alle già straordinarie prestazioni del design presentato quattro anni fa, introducendo diverse ottimizzazioni.

I nuovi altoparlanti, con un woofer da 30 cm per il modello L100 e da 20 cm per il L82, presentano una struttura aggiornata per migliorare la loro linearità e ridurre ulteriormente la distorsione.

Il tweeter con cupola in titanio da 25 mm, condiviso da entrambi i modelli, e il cono del midrange da 12,5 cm delle L100, sono stati sottoposti a ulteriori perfezionamenti per garantire prestazioni superiori.

Un’altra modifica significativa per gli appassionati di audio riguarda l’aggiornamento del crossover, che ora offre doppi ingressi e consente finalmente il bi-wiring o il bi-amping, grazie ai nuovi morsetti placcati in oro che possono accogliere un maggior numero di sezioni di cavo o terminali.

Il resto dell’estetica rimane invariato rispetto a quattro anni fa, con il suo iconico stile vintage e la finitura in noce, insieme alle inconfondibili griglie in schiuma Quadrex.

Le basi in metallo JS-80 per le L82 e JS-120 per le L100 rimangono immutate, necessarie per posizionare correttamente gli altoparlanti nell’ambiente e per regolare l’inclinazione in modo da indirizzare il suono verso l’ascoltatore.

Ecco i prezzi:

Coppia di L52: 1090 €

Coppia di L82 MKII: 2500 euro

Coppia di L100 MKII: 5000 euro

E voi? Cosa ne pensate?