Recensione Detective Pikachu: Il Ritorno... della qualità?

In quanto a titoli marginalmente legati al brand, Detective Pikachu: Il Ritorno è una “bestia strana” da inquadrare in una recensione. Normalmente, persino gli spinoff come Pokémon Ranger su DS anni fa o la serie Mystery Dungeon tendono ad integrare qualcosa della formula di base che ha fatto negli anni novanta la fortuna della saga. In questo caso, però? Ce lo ha insegnato anche il film live action del 2019: ci troviamo in un anfratto del mondo Pokémon in cui esiste solo convivenza tra gli umani e le bizzarre creature. Nessun combattimento; solo uno spaccato di come sarebbe, per certi versi, il nostro mondo se esistessero i mostriciattoli.

Ma per quanto il gioco faccia da satellite al resto dell’IP, è proprio il resto della grande famiglia a trarne maggior beneficio. Abbiamo valutato con un otto su dieci Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente nel contesto da debuttante di ILCA allo sviluppo dei titoli, mentre siamo stati un po’ meno clementi con Pokémon Scarlatto e Violetto per i quali tale voto non poteva che essere “politico” (non un 6, ma è come se lo fosse). Lì non c’è contesto che tenga. In questo caso, però? Con il fanservice imperante per i fan di lunga data e, cosa più importante, una formula di gioco spartana ma ben oliata, possiamo vedere questa nuova uscita sotto una luce maggiormente lusinghiera.

Il Cramorant dalle piume di cristallo | Recensione Detective Pikachu: Il Ritorno

La trama de Il Ritorno riprende esattamente da dove il primo Detective Pikachu su Nintendo 3DS si era interrotto, ed è un punto sul quale non ci tratterremo più di tanto in fase di recensione. Il giovane studente universitario Tim Goodman e l’eponimo Pokémon svolgono il loro lavoro di investigatori a tempo perso, assistendo la polizia di Ryme City nelle indagini ogniqualvolta si presenta un delitto commesso con l’ausilio delle creature. Il caso della sostanza psicotropa R è chiuso, ma in seguito a una cerimonia tenuta dal sindaco diviene ben presto chiaro che l’utilizzo criminale dei Pokémon non è ancora terminato.

Le chicche non mancano, da una deliziosa allusione al già citato adattamento su grande schermo al termine del prologo fino al sapiente utilizzo del filtro noir per implementare cutscene del capitolo precedente nell’incipit della trama. Tuttavia, preferiremmo limitare gli spoiler al minimo, vista la natura effettivamente (e moderatamente, sia chiaro) giallistica del gioco. Motivo per il quale anche le schermate che trovate qui sono state selezionate con un certo criterio. Possiamo anticipare però che, come Leggende Pokémon: Arceus prima di esso, questo titolo fa interessare il giocatore alle vite dei personaggi più di quanto la serie principale non abbia mai fatto.

4 Venonat di velluto grigio | Recensione Detective Pikachu: Il Ritorno

Sul gameplay non c’è molto da dire: è un’avventura grafica. Sebbene il genere abbia ricevuto le dovute agevolazioni su Nintendo Switch (si veda quanto detto su Return to Monkey Island), un minimo di struttura “legnosa” c’è per forza di cose. Nel gioco muoveremo principalmente il nostro personaggio, con l’opzione (puramente facoltativa) di accelerarne i movimenti che ne denuda la natura di cursore glorificato. Non abbiamo detto espressamente che prendiamo le redini di Tim Goodman nello specifico, per un motivo che sviscereremo a dovere tra poco. In generale, il nostro avatar è poco più di questo: un avatar (a malapena).

Non fraintendeteci: sarebbe bastato il solo fatto di avere dei dialoghi a rendere interessante Tim Goodman, ma è evidente che ci sia stato pure dell’impegno da parte degli sviluppatori. Lui e la sua famiglia nucleare (o meglio quel che ne rimane, per motivi ben lontani dalla dogmatica semplicità narrativa dei giochi Pokémon) contribuiscono a quello che è già di suo un cast coinvolgente nella maggior parte delle battute. Ma se parliamo ancora di trama anche nella sezione del gameplay è proprio per evidenziare quanto la prima abbia priorità sul secondo, lasciando poca libertà di esplorare al giocatore. Tutto sta alla nostra propensione a perderci nella narrazione.

Il Gengar dell’Opera | Recensione Detective Pikachu: Il Ritorno

Ad ulteriore testimonianza della simbiosi indissolubile tra gameplay e trama, il fatto che Pikachu e Tim si parlino detta legge sia sui dialoghi che sulle indagini. Esattamente come umani e Pokémon possono compiere un delitto allo stesso modo, è ugualmente possibile che facciano da testimoni Klefki… pardon, testimoni chiave. Così, mentre Tim si occupa delle indagini sul fronte umano, Pikachu fa da interprete ai vari mostriciattoli traducendo ciò che dicono, dando alla loro presenza un peso decisamente diverso rispetto a quanto il brand ci ha abituati. Il valore affettivo dei Pokémon ha fatto la fortuna di Pokémon HOME, ma mai come in questo spinoff le creature sono pari agli esseri umani.

Ben presto il gioco ci propone di giocare nei panni di Pikachu stesso. In questo tipo di fasi, il gameplay nelle fasi di esplorazione cambia radicalmente, e i dialoghi lo seguono a ruota. Improvvisamente, i Pokémon hanno battute perfettamente comprensibili, sebbene messe sempre tra parentesi. E il ruolo di equivalenti alla fauna del mondo reale da parte dei mostriciattoli, ormai messo in secondo se non terzo piano dalla serie principale, si dimostra subito fondamentale nell’esplorazione dell’ambiente circostante con annessa analisi degli indizi: Growlithe, da cagnolino qual è, può letteralmente fiutare una pista, ad esempio.

Il cartaio | Recensione Detective Pikachu: Il Ritorno

A metà strada tra inventario e promemoria, il taccuino raccoglie tutte le prove e gli eventuali indizi raccolti dal giocatore. Quest’ultimo torna utile per fare il punto della situazione, specie quando e se si riprende in mano il gioco dopo un periodo prolungato di inutilizzo. Tuttavia, in tal senso, torna anche utile (per chi vuole una spintarella nella giusta direzione, chiaramente) la possibilità di consultare Pikachu con la croce direzionale. Ogniqualvolta occorre portare avanti le indagini con le prove accumulate, sta al giocatore scegliere l’opzione corretta. Gli errori non vengono penalizzati, a ulteriore dimostrazione della verve narrativa unilaterale del gioco, ma fa piacere l’invito a ragionare.

Diverso, invece, è il ruolo del quaderno secondario per i cosiddetti “grattacapi”. È così che il gioco ribattezza le quest secondarie, ovvero situazioni da risolvere entro il termine del capitolo. Anche qui subentra la dualità tra umani e Pokémon: entrambi possono fornirci dei compiti da svolgere. Si tratta comunque di qualcosa di puramente facoltativo. Tuttavia, se i grattacapi vengono portati a termine è la longevità del gioco (che, trattandosi di un’avventura grafica, rimane quella che è) a beneficiarne maggiormente, sebbene l’unica ricompensa tangibile vera e propria sia il quotidiano locale, che riassume le nostre (eventuali) gesta tra un capitolo e l’altro.

Tre Unown diabolici | Recensione Detective Pikachu: Il Ritorno

Va da sé che le prove vanno prima raccolte. In tal senso, il titolo può fornircele durante i dialoghi quando un’affermazione viene evidenziata in giallo, ma di tanto in tanto occorre pure esaminare con attenzione una scena del crimine. O almeno, parlare di “crimine” può parere eccessivo viste le prime battute del gioco, ma volevamo solo rendere l’idea (e constatare quanto Ace Attorney avesse fatto scuola). Di nuovo: il touch screen resta il metodo migliore per approcciarsi al genere, ma anche con il controller alla mano (specie in caso di occasionali quick-time event) l’esperienza fa il suo lavoro.

A caso terminato, occorre tenere bene a mente le conclusioni tratte sui vari fronti dell’indagine, perché capita anche di dover formulare un’accusa vera e propria. In questo frangente torna utile, prima che il gioco stesso ci chieda a chiare lettere se siamo sicuri di voler proseguire, la funzione del tasto ZL. Abbiamo apprezzato enormemente come il gioco, seppur cancellando le battute meno recenti, tenga traccia di tutti gli ultimi dialoghi, compresi quelli delle cutscene doppiate (cosa che in parte loderemo più tardi). Un modo come un altro, questo, per ricordare le occasioni in cui un colpevole si è tradito prima ancora di rimettere mano al taccuino.

Non ho DRM | Recensione Detective Pikachu: Il Ritorno

Optando per il salvataggio manuale, richiamabile tramite un menù di pausa spartano tanto quanto la schermata del titolo, è possibile notare un secondo set di slot per i salvataggi. Quella della Selezione Capitolo viene trattata come una modalità separata a tutti gli effetti, che però è meglio toccare solo una volta conclusa la storia principale. In modo analogo a Sonic Adventure 2, infatti, è possibile selezionare il punto di partenza per ciascun capitolo (chi si ricorda di quel “Where do you wanna start from?” dal platformer di SEGA?) tra quelli completati fino ad ora. Ma è qui che le somiglianze con l’approccio del porcospino blu alla linearità a senso unico terminano, visto ciò che comporta la modalità.

Il gioco stesso, infatti, ci mette di fronte ad una colossale allerta spoiler una volta selezionata la voce interessata. Questo perché il gioco, se confermiamo di voler proseguire, ci consente anche di giocare (dall’inizio) ai capitoli non ancora iniziati. E converrete con noi, visto che il titolo stesso di uno dei capitoli parla espressamente della svolta che avviene all’inizio di esso (iniziali D.P., per chi ha giocato), che è preferibile non rovinare troppe palle curve della trama in questa recensione. Anche per questo abbiamo optato per schermate un po’ meno rivelatrici, sebbene la varietà in fatto di ambientazioni non manchi. Speriamo che capirete.

La sindrome di Rika (Artista)! | Recensione Detective Pikachu: Il Ritorno

Non ci resta che valutare il lato tecnico del titolo. Parlando dell’aspetto grafico, a malincuore ci tocca spendere un paio di parole sulle sbavature a cui purtroppo il brand ci sta abituando nel corso degli ultimi titoli. Chiariamoci: non siamo di fronte al colabrodo di Paldea, ma in alcuni primi piani è evidente la maggior cura in certi aspetti a discapito di altri. Il framerate è perlopiù stabile, ma le texture di alcuni elementi come i pavimenti o le montagne non sono ai livelli di cura riservati piuttosto ai personaggi. Per il resto, ciò che c’è fa la sua dignitosa figura e l’influenza occidentale si vede nello stile artistico, più modesto e maturo come nel predecessore.

Abbiamo ben poco da eccepire, piuttosto, sul sonoro. Le musiche sono buone e, contrariamente a quanto visto nelle recenti uscite del brand, non fanno da salvagente per le carenze degli altri aspetti. A lasciarci piacevolmente sorpresi è piuttosto il doppiaggio, di pregevolissima fattura nonostante le pause (talvolta distraenti a causa della loro lunghezza) tra una battuta e l’altra. Come spesso avviene in questi casi, è presente la possibilità di scegliere la lingua del testo scritto tra un’ampia rosa di opzioni, mentre per le battute doppiate la scelta è tra giapponese ed inglese. Ed entrambe riescono a rendere credibile un Pikachu caffeinomane con le guance sbiadite e una voce da baritono.

Considerazioni conclusive

La recensione non può che concludersi analizzando il rapporto qualità/prezzo di Detective Pikachu: Il Ritorno, per il quale onestamente siamo abbastanza combattuti. Si tratta di un costo inferiore di 10 euro rispetto al solito per i titoli delle prime parti, che ben rispecchia la sicurezza (o meglio, la consapevolezza) richiesta al giocatore al momento dell’acquisto. È un’avventura grafica: come tale, è composta da un cast quanto mai tangibile nel suo essere “vivo”, ma per quanto intrigante sia il mondo di gioco si tratta di un’esperienza abbastanza monouso. Siete disposti a rivivere gli stessi eventi, una volta raggiunti i titoli di coda, se per farlo dovrete sborsare 50 euro?

Non c’è una risposta esatta, ma d’altronde quando si tratta di recensire non c’è mai davvero. Se non altro, però, va detta una cosa: lo scopo e l’impegno del team di sviluppo (ovvero questo caso Creatures, che in passato diede i natali a MOTHER col nome di Ape) differiscono da quanto visto con un gioco della serie regolare. Le varie “versioni” di Pokémon ultimamente mirano al sette in pagella, che come già detto prima è più politico che altro. Qui, d’altro canto, non si parla di Allenatori, come il brand chiama i suoi fan nei comunicati ufficiali con fare quasi canzonatorio. Si tratta più semplicemente di appassionati di avventure grafiche. Che qui ne possono trovare un buon esponente, costellato qua e là di riferimenti al mondo Pokémon. Il caso è chiuso.

Questo era ciò che pensavamo noi. Voi però di che opinione siete? Ditecelo qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.

