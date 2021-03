Recensione The Falcon and The Winter Soldier 1x02: il nuovo Cap

Con un mix perfetto tra passato e futuro, scopriamo qualche dettaglio in più sulla storia. Ecco a voi la recensione di The Falcon and The Winter Soldier

TITOLO ORIGINALE: The Falcon and The Winter Soldier. GENERE: Supereroi. NAZIONE: Stati Uniti. REGISTA: Kari Skogland. CAST: Sebastian Stan, Anthony Mackie, Wyatt Russell, Emily VanCamp, Don Cheadle, Daniel Brühl. DURATA: 6 episodi, 45/55 min ca. DISTRIBUTORE: Disney+. USCITA: 19 marzo 2021

La seconda puntata di The Falcon and The Winter Soldier conferma sempre di più le ipotesi iniziali. Non parliamo solo di un episodio impeccabile dal punto di vista tecnico, con dinamiche spettacolari e scene d’azione di puro intrattenimento; ci troviamo davanti ad un prodotto che fa dell’introspezione psicologica dei protagonisti, della lotta per i diritti e della condanna al razzismo il perno principale, donando un ruolo di primo piano al tema politico. Tutto questo, naturalmente, senza snaturare affatto la storia e donando ai fan le stesse atmosfere dei film legati alla figura di Captain America.

Ad ora, si conferma una serie ben struttura e di maggior impatto rispetto a WandaVision. Bisogna ricordare, tuttavia, che gli stili di entrambe sono molto diversi e che i paragoni, di conseguenza, sono più che altro spinti da quella che è la prima impressione soggettiva dello spettatore.

Possiamo dire però, senza alcun dubbio, che The Falcon and The Winter Soldier è a tutti gli effetti pensata come un film a cui è stato dato il taglio di una serie, lasciando gli spettatori col fiato sospeso e curiosi di capire quale effettivamente sia il tema portante dell’intera trama.

Analizziamo insieme il secondo episodio.

Il nuovo Captain America | Recensione The Falcon and The Winter Soldier

Abbiamo detto come l’introspezione psicologia dei personaggi sia un elemento di grande rilevanza ai fini dello svolgimento della trama. Non solo, ritengo che l’approfondimento ben dettagliato che viene riservato alle personalità dei protagonisti serva proprio come biglietto da visita per lo spettatore.

Ed è anche il metodo utilizzato per presentare i nuovi personaggi, tra cui il più importante Captain America alias John Walker/U.S. Agent.

Per chi segue i film della Marvel dalle origini, avrà sicuramente dovuto fare a botte con le proprie emozioni quando ha visto lo scudo di Steve Rogers in mano al nuovo eroe; per i lettori dei fumetti, invece, niente di nuovo ( la storia, in questo caso, segue dinamiche un po’ differenti rispetto alle pellicole). Il Captain America di Chris Evans è uno dei personaggi più amati dell’intero MCU, ripartire da capo poteva essere una mossa rischiosa, se non addirittura letale per il franchise; a dirla tutta, credo che sia stata un’idea geniale.

Sapevamo tutti che la fase 4 dell’MCU avrebbe apportato moltissimi cambiamenti e dato il via ad un’era forgiata sulla nascita di nuovi eroi, dopo il degno addio dato agli Avengers originali con il film campione di incassi Avengers: Endgame. Il nuovo Captain America permette di guardare avanti, di creare una storia originale, legando il passato al presente grazie alla figura di Falcon e di Bucky.

Ed è così che la seconda puntata si apre, presentandoci un Capitano che è un uomo come tutti gli altri. Con le stesse emozioni di chiunque si trovi a dover caricare la propria vita di aspettatevi e missioni, con le stesse paure di chi sa che, d’ora in avanti, dovrà essere un modello migliore, se non pari, del precedente.

Androidi, Aliene e Maghi | Recensione The Falcon and The Winter Soldier

Il secondo episodio conferma ciò che già sapevamo: Sam e Bucky sono un’accoppiata vincente.

Ironici, spiritosi e profondamente uniti dall’amicizia verso Steve Rogers, reggono bene il ruolo di protagonisti della storia. Sia nelle scene d’azione sia in quelle più forti emotivamente, sono perfettamente in grado di rendere credibili i personaggi; entrambi con un passato da dimenticare e un presente pieno di insidie, sanno di aver bisogno l’uno dell’altro nonostante cerchino costantemente di allontanarsi. Nella seconda puntata, infatti, i due Avengers si incontrano e si scontrano, instaurando un rapporto di conflitto più che di alleanza, per la maggior parte causato proprio dallo scudo di Captain America, che si trova ingiustificatamente nelle mani di John Walker.

I nemici

Sam e Bucky si ritrovano per combattere nemici sconosciuti, facendo molta fatica a identificarli. Lo schema alieni, androidi e maghi viene nominato più volte nella puntata, e serve a cercare di inserire i nemici in una categoria e trovare un metodo efficacie per affrontarli.

Se viene solo marginalmente presentato l’antagonista, di cui viene messa in rilievo la forza (secondo il modello del SuperSoldato), lo schema alieni, androidi e maghi lascio spazio a una serie di gag comiche che calzano a pennello con le personalità dei due Avengers. Viene alleggerita la tensione e si permette allo spettatore di farsi carico di tutte le informazioni ricevute e recepirle nel migliore dei modi.

Ma chi sono i nemici? Si tratta dei Flag-Smasher (Spezzabandiera), il cui nome deriva dal classico nemico di Captain America nei fumetti; il terrorista che ha come obiettivo l’unificazione di tutto il popolo mondiale sotto un’unica bandiera, la sua.

Conclusioni

Con il nuovo episodio di The Falcon and the Winter Soldier, i Marvel Studios intrigano gli spettatori, preparandoli agli avvenimenti della prossima puntata nel migliore dei modi.

La situazione politica americana si ritrova in tutti i 49 minuti, registrando nella puntata gli stessi soprusi che le minoranze si ritrovano a vivere nella quotidianità. Così come la prepotenza del governo non può far altro che sfoggiare le proprie armi segrete senza realmente conoscere la portata delle proprie azioni. Specchio della società in cui viviamo, non possiamo far altro che aspettare i prossimi episodi per sapere fino a che punto realtà e finzione cammineranno sullo stesso binario.

Senza tralasciare il finale, decisamente inaspettato. Ritorna la figura di Zemo ma in una veste che, a quanto si percepiva dai trailer, non è quella che pensavo di vedere. Crescono le domande, aumentano le curiosità e prendono il via nuove interessanti versioni della storia.