Separation: ecco il nuovo film di William Brent Bell

Il regista horror William Brent Bell ritorna al cinema con il nuovo film dall’inquietante titolo Separation

Lo statunitense William Brent Bell, prima di Separation, era già noto al pubblico ed alla critica per film come Stay Alive, L’altra faccia del diavolo, La metamorfosi del male ed i due The Boy che hanno diviso le opinioni degli spettatori.

Separation: questa è la trama del nuovo film di William Brent Bell

Nel cast troviamo dunque la giovanissima Violet McGraw nei panni della protagonista Jenny del film assieme a Mamie Gummer (la madre), Rupert Friend (il padre artista), Brian Cox (il nonno) e Madeline Brewer (la babysitter).

Al cast si aggiungono poi degli inquietantissimi pupazzi, chiamati Grisly Kin, che rappresentano la fuga dalla realtà da parte della bambina. Per non parlare del fatto che questi pupazzi sono anche un modo per resistere alle ore di solitudine e tendono ad occupare sempre più spazio all’interno della sua cameretta. Detto questo, vediamo ora la trama ed il trailer di questo nuovo film horror.

La piccola Jenny è sempre in mezzo ai litigi dei due genitori e, per far fronte a questa situazione difficile, si rifugia nella sua cameretta attorniata da dei pupazzi e dalla sua fantasia. Purtroppo, la madre muore in un incidente stradale ed è il nonno a chiedere l’affidamento della nipote aiutato da una babysitter. Purtroppo i pupazzi della piccola Jenny prendono misteriosamente vita e, dopo le iniziali incredulità da parte di tutti gli adulti in scena, sarà ovvio che le vite di tutti sono in pericolo. Ce la faranno a sopravvivere?

Per scoprirlo bisognerà aspettare ancora un po', il film uscirà in America il 30 aprile