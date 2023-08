Trieste Science+Fiction Festival: i primi titoli in concorso

Trieste Science+Fiction Festival svela i primi titoli in concorso in vista per il grande evento. In programma dal 27 ottobre al 1 novembre, ecco tutti i dettagli

La 23esima edizione (su carta) del Trieste Science+Fiction Festival, è pronta a ripartire in grande stile nel capoluogo giuliano. Per l’occasione, sono state rivelate in anteprima i primi 6 titoli in concorso. Con una varietà di film e visioni dal documentario al poliziesco; dalle tinte sci-fi, fino alla fantascienza più classica; i film più acclamati dalla critica in programma dal 27 ottobre al 1 novembre 2023.

Diretto dal famoso giornalista e saggista inglese Alan Jones, scopriamo di seguito tutti i dettagli.

Trieste Science+Fiction Festival: i titoli in concorso nella nuova edizione

La Trieste Science+Fiction Festival è pronta ad aprire le danze, con un grande omaggio per i primi 60 anni dallo storico Festival Internazionale del film di Fantascienza. Erede della prima manifestazione svoltasi Trieste dal 1963 al 1982; un imperdibile carrellata di 6 titoli in concorso per stupire gli appassionati più fedeli.

Tra le anteprime in concorso: il documentario You can call me Bill di Alexandre O. Philippe. Dedicato all’indimenticabile icona di Star Trek, il Capitano Kirk William Shatner assieme e del suo personale viaggio; un intenso ritratto attraverso novant’anni di una vita vissuta con coraggio. Si prosegue con il film, Restore point di Robert Holz, un poliziesco dalle tinte noir, vissuto in un mondo nel quale il progresso tecnologico ha sviluppato una sua immortalità prendendo il sopravvento.

Sarà la volta di Monolith diretto da Matt Vesely, un vero thriller psicologico australiano, con protagonista l’attrice Lily Sullivan- Nei panni di una giornalista in disgrazia; intenta a salvare la sua carriera con il podcast Beyond Believable orientato a risolvere misteri e scoprire verità nascoste.

Si cambia rotta con, Herd di Steven Pierce, uno zombie movie presentato al Frightfest di Londra. Protagonista il giovane Jamie Miller, ritrovata incastrata tra un’epidemia zombie e le milizie in guerra. Un salto nella fantascienza, con Ufo Sweden diretto da Victor Danell. Una storia fuori dagli schemi che vede catapultate persone comuni in un’avventura straordinaria ricca di azione.

Ultimo titolo in concorso svelato in occasione del Trieste Science+Fiction Festival; è A million days. Diretto da Mitch Jenkins, sviluppa la sua vicenda in un futuro non troppo lontano. La Terra ormai giunta al collasso ecologico; la sopravvivenza dell’umanità dipende dalla capacità di diventare una civiltà interplanetaria.

Per conoscere le modalità di accredito per l’edizione 2023 del Festival; potete seguire la pagina ufficiale del Trieste Science+Fiction Festival.

