Sport in streaming: migliori dispositivi mobile per guardarlo

Quando si parla di stagione sportiva, solitamente il primo pensiero va al calcio. Non a caso stiamo parlando dello sport più amato dagli italiani, quello che porta centinaia di migliaia di persone ogni weekend nello stadio della propria squadra del cuore e per il quale si sottoscrivono gli abbonamenti alla pay tv. Ma i tifosi non si limitano a guardare i match, bensì li vivono, li commentano anche dopo i novanta minuti e provano a pronosticarne con anticipo il risultato attraverso le scommesse Serie A. Insomma, non è un semplice sport, ma quasi una liturgia sacra.

Ma non c’è solo il calcio, bensì anche altre discipline che vengono considerate importanti almeno tanto quanto il pallone: dal basket al volley, passando per il ciclismo e finendo con i motori, tra Formula 1 e MotoGP in primis. Ebbene, non c’è impedimento che tenga per l’italiano innamorato dello sport, specialmente nel 2023. Siamo nell’epoca di internet e del digitale, delle connessioni ultraveloci e dei dispositivi mobile. Tutto ciò ha consentito di creare, sviluppare e ottimizzare una particolare tecnologia: lo streaming live. Questo consente a chiunque sia in possesso di un dispositivo in grado di connettersi alla rete fissa o mobile di guardare in diretta qualsiasi tipologia di video, come nel caso dei vari canali presenti su piattaforme alla stregua di YouTube e Twitch.

Un discorso analogo si può fare sullo sport, dato che sono anni, ormai, che è possibile seguire tutti i maggiori eventi sportivi, tra cui la Serie A e il calcio in generale, tramite lo streaming in diretta, specialmente sulla piattaforma DAZN, che ha annunciato i nuovi prezzi per la stagione alle porte. Ma quali sono i migliori dispositivi mobile per poter vedere questo genere di video? Proviamo a rispondere a questa domanda partendo da alcuni dati preliminari su un ipotetico modello vincente e poi allargando il discorso a specifici modelli di smartphone e non solo.

Batteria a lunga durata per lo sport in streaming

Come noto, lo streaming via internet è sicuramente una salvezza per chi non possa guardare il proprio evento sportivo preferito attraverso la televisione di casa, il computer o, ancora meglio, dal vivo in loco. Ma, di contro, è una tecnologia piuttosto dispendiosa per le batterie dei dispositivi mobili. Soprattutto se ci si trova lontani da una connessione Wi-Fi stabile e potente, dovendosi affidare, invece, a quella dati.

Ormai con il 5G è possibile sopperire anche ai cali di velocità e stabilità delle vecchie reti 4G, ma quello che è certo è che una connessione mobile andrà a sovraccaricare e non poco lo sforzo di prestazione del nostro dispositivo, scaricando velocemente la sua batteria. Guardare un video in streaming collegati alla rete mobile, infatti, comporta una discesa della percentuale di carica della batteria di almeno il 50% più veloce rispetto a condizioni di utilizzo che potremmo definire normali. Quindi, quando si pensa ad acquistare un device mobile per potersi guardare le partite o i gran premi fuori casa, è sempre bene provare a sceglierne uno che abbia una batteria di capacità più grande della media, dai 4000 mAh in su se possibile.

Scheda di rete e processore performanti

Ma non basta di certo una buona batteria per vedere agevolmente un video in streaming live della durata di almeno 90 minuti. Bisognerà, invece, considerare almeno altre due caratteristiche del telefono da comprare: la scheda di rete e il processore. La prima dovrà essere di ultima generazione, in grado di connettersi alla rete 5G, non solo la 4G plus, e reggere una connessione Wi-Fi di ultima generazione, ossia di WiFi 6. Questo permetterà al nostro device di raggiungere velocità in download che sfioreranno anche l’1 Gbps, mentre in upload si toccheranno facilmente i 100 Mbps.

Altrettanto veloce e performante dovrà essere il processore del dispositivo. Basti pensare agli ultimi rilasciati da Apple, come il chip A14 e il chip A15, che consentono di elaborare miliardi di informazioni al secondo, più di quanto non possa fare un buon computer addirittura. Se a questi processori, poi, si abbina una RAM da almeno 6 o 8 GB, il risultato sarà più che soddisfacente.

Schermo abbastanza grande e in alta risoluzione

Ormai, il tempo dei telefonini che si piegavano a portafoglio e con dimensioni più che tascabili è finito. Si è tornati leggermente indietro da questo punto di vista, preferendo dispositivi dagli schermi sempre più ampi e definiti. Ma uno schermo che sia almeno di 6-7 pollici è fondamentale se si pensa di utilizzare il proprio telefonino come un televisore per guardare le partite o gli altri eventi sportivi in streaming. Altrimenti il rischio è solamente quello di sforzare la vista e non vedere nulla o quasi. Anche la definizione è importante. Più essa sarà alta, magari UHD, più sarà facile guardare un evento sportivo in streaming anche su un telefono che ha uno schermo di medie dimensioni.

Migliori modelli per lo sport in streaming

Ma quali sono attualmente i telefoni che posseggono tutte queste caratteristiche insieme nel 2023? Si parte con due concorrenti ormai acerrimi: da una parte Samsung, dall’altra Apple. Dall’S10 plus al S23 Ultra, ogni modello di telefono della casa sudcoreana della linea Galaxy S è adatto allo scopo di cui sopra. Le prestazioni della batteria sono eccellenti, con quasi 48 ore di durata ad uso normale, i processori e il sistema operativo sono veloci e intuitivi, mentre lo schermo è tra i migliori sul mercato, mediamente tra i 5.8 e i 7 pollici con tecnologia AMOLEDe definizione in UHD.

Stesso discorso per i modelli concorrenti della casa di Cupertino. Ma la vera svolta è arrivata con la linea Pro, dall’iPhone 11 in poi, e con la serie 14 Plus. Le batterie non si scaricano prima di 24 ore con un uso intensivo, gli schermi, tutti rigorosamente UHD hanno una grandezza ottimale per guardare video, mentre i processori montati sono velocissimi e performanti come nessun altro al mondo.

Attenzione, poi, alla linea di Xiaomi, in particolare quella PRO, ma anche quella Lite, che si caratterizzano per una batteria di medio-lunga durata, il processore ultra veloce Snapdragon, una connessione in 5G e uno schermo UHD a 120 Hz di frequenza di aggiornamento, il che renderà l’esperienza di visione fluida come fosse dal vivo. Ricapitolando, quindi, risultano i top di gamma i migliori dispositivi per la visione di una partita o un evento sportivo in streaming, con riferimento alle ultime uscite, iPhone 14, specialmente nelle versioni Plus o Pro Max, Samsung Galaxy S23 Ultra e Xiaomi Red Mi 12 Pro.

Tablet, la soluzione alternativa allo smartphone

Per chi, infine, non si volesse accontentare di un telefonino, ma non volesse nemmeno discostarsi dal mondo dei dispositivi mobile, c’è sempre la soluzione del tablet, che sia iPad o qualsiasi modello Android. Un device di questo genere, solitamente, ha il vantaggio di avere una batteria altrettanto performante, dei processori simili a quelli di un vero e proprio PC e uno schermo in alta definizione grande almeno 1.5 volte in più rispetto a quello di uno smartphone. Certamente, un tablet avrà anche alcuni difetti, come la meno facile portabilità rispetto ad un telefonino, che è perfettamente tascabile anche se grande, o l’assenza su alcuni modelli di una connessione dati dedicata. In questi ultimi casi, sarà necessario o trovare una rete Wi-Fi alla quale connettersi, oppure farsi da hotspot con il proprio telefonino nel corso dell’intera partita.

