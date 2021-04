The Green Knight: le immagini promozionali

Sono state diffuse le prime immagini promozionali di The Green Knight, il fantasy R-Rated con protagonista Dev Patel

Era il 2018 quando venne annunciato The Green Knight, film diretto da David Lowery e ispirato al poema cavalleresco Sir Galvano e il Cavaliere Verde, una pellicola che è stata attesa per anni e che è stata soggetta a importanti ritardi nella promozione e nella distribuzione.

I piani iniziali, infatti, prevedevano che il film con protagonista l’attore Dev Patel venisse presentata in anteprima al South by Southwest Film Festival a Marzo 2020, e che venisse rilasciato nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti il 29 Maggio dello stesso anno.

Purtroppo l’emergenza sanitaria ha fatto sì che ciò non accadesse. Tuttavia, la compagnia di distribuzione A24 ha rilasciato del materiale promozionale per ingannare l’attesa fino al 30 Luglio (giorno in cui vedremo The Green Knight proiettato sul grande schermo): si tratta delle prime immagini tratte dal film che ritraggono il protagonista Galvano a dorso del suo destriero.

The Green Knight: trama e dettagli del film con Dev Patel

The Green Knight è stato presentato come un film R-Rated, vietato quindi ai minori di diciassette anni se non accompagnati da un adulto. Come annunciato, infatti, la pellicola prevederà un gran numero di scene violente, sesso e nudità grafica.

Ma cosa aspettarci dal film di David Lowery?

Sappiamo che sarà un’epica avventura fantasy basata sull’intramontabile leggenda arturiana e che racconterà la storia di Sir Galvano (Dev Patel), lo spericolato e testardo nipote di Re Artù nonché uno dei leggendari cavalieri della tavola rotonda.

Il protagonista intraprenderà un’audace ricerca per affrontare Green Knight, un minaccioso gigante dalla pelle color smeraldo. Galvano dovrà lottare con fantasmi, giganti e ladri in quello che diventa un viaggio più profondo e intimo alla scoperta di se stesso, un’avventura volta a dimostrare il proprio valore agli occhi della sua famiglia e del regno.