Èufficiale: la seconda stagione di Prisma si farà. Lo ha annunciato Prime Video e le riprese sono già iniziate. Ecco cosa sappiamo

Come un fulmine a ciel sereno, l’annuncio di Prime Video ha stupito tutti, ma in modo positivo. La piattaforma streaming ha infatti dichiarato che la seconda stagione della tanto amata serie young adult, Prisma, è in lavorazione. Non stiamo parlando di un progetto ancora alle prime fasi di progettazione, perché le riprese sono già iniziate. Ecco cosa sappiamo a riguardo.

Dove eravamo rimasti | Prisma: al via le riprese della seconda stagione

Ricordate di cosa parlava la prima stagione di questa serie tv italiana? Se la risposta è no, allora vi rinfreschiamo la memoria. I protagonisti delle prime puntate sono i fratelli gemelli Marco e Andrea, due ragazzi di Latina, uguali esteriormente ma completamente diversi interiormente. Attraverso i due e il loro gruppo di amici, Prisma è in grado di raccontare uno spaccato reale della vita dei più giovani, fatta di amicizia, amore, ma anche incongruenze e difficoltà nel comprendere davvero chi siamo e cosa vorremmo diventare.

Prossimamente la seconda stagione

Sfortunatamente non abbiamo ancora una data d’uscita ufficiale, per quella dovremo aspettare ancora un po’, anche perché ci risulta che le riprese sono ad oggi tuttora in corso, ma non sappiamo quando finiranno. Una buona notizia però possiamo darvela: nella seconda stagione rivedremo tutti i protagonisti che hanno fatto di questo show un successo. Rivedremo quindi Mattia Carrano, interprete di entrambi i gemelli, Lorenzo Zurzolo, Caterina Forza, Chiara Bordi e LXX Blood. Al loro fianco Matteo Scattaretico, Zakaria Hamza, Flavia del Prete, Asia Patrignani, Riccardo Afan de Rivera Costaguti, Elena Falvella Capodaglio, Andrea Giannini e Nico Guerzoni.

Per ora sappiamo solo che i nuovi episodi ripartiranno proprio dove la prima stagione si era conclusa. Non vediamo l’ora di scoprire più nel dettaglio cosa ci riserverà di nuovo la serie, che al suo debutto è riuscita ad ottenere un ottimo successo, soprattutto tra i più giovani, imponendosi come degna erede di Skam Italia, con cui condivide gli ideatori, Ludovico Bessegato e Alice Urciuolo. Bessegato è anche sceneggiatore di Prisma, assieme a Francesca Scialanca. La nuova stagione sarà disponibile su Prime Video.

