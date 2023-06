Bambi: in lavorazione il live-action Disney

Emergono nuovi dettagli sul possibile live-action del classico Disney, Bambi. A dirigere la pellicola la regista Sarah Polley

Secondo quanto riportato da fonti esterne la regista Sarah Polley è attualmente in trattativa per il live-action Disney, del classico film d’animazione Bambi. Già da diversi anni tra le produzioni Disney si era vociferato di un possibile live-action del classico del 1942; senza dare al momento nessun risultato. Dopo l’ultimo arrivo del live-action, La Sirenetta diretto da Rob Marshall; anche Bambi avrà modo di approdare sul grande schermo in versione moderna.

La pellicola dovrebbe essere un musical con canzoni di Kacey Musgraves e la sceneggiatura curata da Micah Fitzerman-Blue e Noah Harpster. Ecco di seguito un estratto in lingua originale del film originale Disney.

Bambi: dal classico al live-action Disney

Il film d’animazione Disney Bambi, diretto da David Hand; ha visto il suo debutto sul grande schermo nel 1942. Primo grande esperimento Disney; la trama si basa sul romanzo Bambi, la vita di un capriolo di Felix Salten, una storia commovente capace di toccare intere generazioni. Bambi, orfano di madre dopo una battuta di caccia, si ritrova da solo ad affrontare le grande insidie della foresta; toccando temi profondi come il trauma dell’abbondono e il peso della perdita. La pellicola da subito oggetto di profonde critiche e l’attenzione del pubblico; ha ottenuto ben tre nomination agli Academy Awards per la Migliore colonna sonora, la Miglior canzone e il Miglior sonoro.

La regista Sarah Polley interessata a portare avanti il progetto; è già nota al grande pubblico per il successo ottenuto con Women Talking – Il diritto di scegliere; candidato ai Premi Oscar come Miglior film e vincitore nella categoria Miglior sceneggiatura non originale. Il progetto live-action di Bambi è ancora alle prime fasi iniziali, pertanto non sono state rivelati ulteriori dettagli sulla distribuzione o la data d’uscita.

Come per altri live-action Disney recentemente distribuiti (Peter Pan & Wendy); il film Bambi potrebbe vedere il proprio debutto direttamente sulla piattaforma Disney+.

