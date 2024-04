One Piece, aggiornamenti sulla seconda stagione

One Piece seconda stagione, rumor ad ipotizzare la data di inizio delle riprese e, di conseguenza, quando saranno disponibili i nuovi episodi della serie Netflix

Dalla conferma della seconda stagione di One Piece sono passati ben sei mesi. Si tratta dell’adattamento Netflix del famosissimo manga di Eiichiro Oda. La serie Netflix di One Piece ha superato i precedenti primati di serie come Stranger Things e Mercoledì. Tuttavia, gli aggiornamenti sulla lavorazione della serie sono stati davvero pochissimi. Si sa soltanto che gli sceneggiatori si sono messi duramente al lavoro su nuovi episodi e lo stesso Oda ha anticipato che nella nuova stagione ci sarà anche l’arrivo di Tony Tony Chopper, la renna antropomorfa destinata a diventare il medico di bordo della ciurma dei pirati di Cappello di paglia. Ora ci sono ben due aggiornamenti che sembrano annunciare l’avvicinarsi della data delle riprese. Il primo si riferisce all’ingresso di Joe Tracz nel team, in sostituzione a Steven Maeda come co-showrunner, affiancando Matt Owens.

One Piece seconda stagione inizio delle riprese a giungo 2024

Tracz ha già lavorato a diverse serie Netflix come Dash & Lily e Una serie di sfortunati eventi, mentre più di recente abbiamo visto il suo operato nell’apprezzata serie Disney+ Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo. Tracz stesso ha dichiarato di essere veramente entusiasta di essere stato coinvolto in One Piece e di essere un vero fan di Oda. Intanto è in giro l’ipotesi che le riprese possano avere inizio in Sudafrica a giugno di quest’anno e proseguiranno per ben sette mesi taccando anche Spagna e Messico come location. Se dovessimo avere conferma delle date per l’uscita della seconda stagione dovremo aspettare la fine del 2025 o, addirittura l’inizio del 2026. Riguardo le new entry nel cast non è ancora trapelato nulla.

