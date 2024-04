Luce però velenosa, singolo di Dave Hans: un racconto ermetico

Si tratta quasi di un dialogo tra l’autore e la “forza che ci ha generato” , descritta come questa “Luce”, spesso associata alla figura femminile, sensuale e passionale. Nel corso della nostra esistenza tutti noi ci siamo persi e ritrovati, vivendo spesso una fase di stallo che ci ha costretto a fare i conti con noi stessi, ad interrogarci sul nostro cammino e a chiderci se davvero tutto ciò che era stato costruito fosse davvero adatto a noi, fosse davvero nostro. La luce un po’ velenosa che illumina la via, ma che spesso ci dà uno spunto di riflessione.

La passione è quella spinta che ci permette di vivere la vita in modo spesso sregolato, dando vita a desideri inespressi e sogni audaci. Proprio uno di questa racconta il nuovo singolo di Dave Hans , dal titolo Luce però velenosa . Nome d’arte di Davide Anselmo, ragazzo nato a Palermo il 19 Ottobre 1995, residente allo stato attuale in Trentino-Alto Adige, precisamente a Castello-Molina di Fiemme. La musica è stata un po’ la sua compagna di vita, portandolo a esprimersi, confidando a se stesso le sue emozioni, le sue paure e i suoi bisogni più nascosti. Dopo essersi messo alla prova con Autoimmune – disco nel 2021 – si è ripresentato con Aurora circa un mese fa e, da 24 ore , con Luce però velenosa.

Giovanni Spadavecchia

Laureato in Scienze Umanistiche con indirizzo in Lettere Moderne, grande appassionato di scrittura, in particolare di poesia. Oltre a scrivere articoli di diverso genere, si è dedicato alla pubblicazione di alcune raccolte contenenti le sue opere. Amante del calcio e sempre pronto a mettersi alla prova e conoscere cose nuove! Attualmente è iscritto alla Laurea Magistrale in Giornalismo e Cultura Editoriale presso l'Università degli studi di Parma.