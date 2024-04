Tramite comunicato stampa, Eagle Pictures ha svelato tutte le novità in uscita home video di maggio 2024: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Incredibile vedere come sia passato ormai quasi metà anno, ci siamo lasciati alle spalle gli Oscar e ci avviciniamo ai calorosi mesi estivi. Eagle Pictures presenta un ricco ventaglio di eccitanti novità nel campo dell’Home Video per il mese di maggio, promettendo di soddisfare una vasta gamma di gusti e interessi, dai fan accaniti dei supereroi Marvel agli appassionati di storie avvincenti e toccanti.

The Warrior – The Iron Claw

Iniziamo con il 15 maggio, quando “The Warrior – The Iron Claw” di Sean Durkin fa il suo debutto sullo schermo, portando sul palcoscenico la vera storia dei fratelli Von Erich, protagonisti del mondo del wrestling negli anni ’80. Interpretati con maestria da Zac Efron e Jeremy Allen White, il film ci guida attraverso i traguardi e le tragedie che hanno segnato la loro carriera nel competitivo e spesso brutale panorama del wrestling professionistico. Un viaggio emozionante che rivela la forza del legame familiare e il prezzo della celebrità nel mondo dello spettacolo.

Madame Web | Eagle Pictures: le uscite in Home Video di Maggio 2024!

Poi, dal 22 maggio, gli appassionati di supereroi potranno immergersi nelle avventure di “Madame Web“, diretto da S.J. Clarkson e interpretato dall’affascinante Dakota Johnson nel ruolo di Cassandra Webb, una paramedico con straordinari poteri di chiaroveggenza. Tra scene mozzafiato e colpi di scena avvincenti, il film ci porta nel cuore di Manhattan, dove Cassandra deve affrontare il suo passato oscuro e stringere legami con tre giovani donne destinate a un futuro straordinario. Le edizioni in Blu-Ray e Steelbook 4K offrono un’esperienza ancora più coinvolgente, con scene eliminate, errori sul set e una serie di contenuti extra che delizieranno i fan più accaniti.

Mare Fuori 4 | Eagle Pictures: le uscite in Home Video di Maggio 2024!

Sempre dal 22 maggio, ritorna sul piccolo schermo la serie TV amata da milioni di spettatori giovani: “Mare Fuori” di Ivan Silvestrini. Ambientata in un penitenziario minorile di Napoli, questa serie ha saputo conquistare il pubblico grazie alla sua rappresentazione realistica e coinvolgente della vita dei giovani detenuti e degli adulti che cercano di aiutarli. Oltre alla quarta stagione completa, fra poco anche disponibile su Netflix, l’edizione DVD include tre photosticker, una cartolina e un foglio di adesivi, offrendo agli spettatori un’esperienza ancora più immersiva e coinvolgente.

Lady Oscar – Parte 1 | Eagle Pictures: le uscite in Home Video di Maggio 2024!

Infine, il 29 maggio, gli amanti dell’anime potranno godersi l’emozionante viaggio nel passato con “Lady Oscar – Parte 1”, basato sul celebre manga di Riyoko Ikeda. Ambientato nella Francia degli ultimi anni dell’ancien régime, questo anime ci trasporta nella sontuosa corte di Versailles, dove seguiamo le vicende di Lady Oscar François de Jarjayes, una donna forte e determinata che si trova al centro degli eventi tumultuosi che precedono la Rivoluzione Francese. Con una trama avvincente, personaggi indimenticabili e uno stile visivo mozzafiato, “Lady Oscar – Parte 1” è un must per tutti gli amanti dell’anime e della storia. Disponibile nei formati DVD e Blu-Ray, questa è un’opportunità da non perdere per rivivere o scoprire per la prima volta questa affascinante epopea. E abbiamo anche una puntata di Anime Breakfast dedicatale, cliccate qui!

Buona visione!

E questo è quanto per le uscite in Home Video di Eagle Pictures per il mese di Maggio 2024. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.