La vita bugiarda degli adulti: dal 4 gennaio in uscita su Netflix

La vita bugiarda degli adulti, la nuova serie in 6 episodi prodotta da Fandango e tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante, edito da Edizioni E/O, è in uscita su Netflix il 4 gennaio 2023 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo

La vita bugiarda degli adulti è una serie tv di sei episodi scritta da Elena Ferrante, Laura Paolucci, Francesco Piccolo ed Edoardo De Angelis e diretto da Edoardo De Angelis.

La serie è un ritratto del tutto singolare del passaggio di Giovanna dall’infanzia all’adolescenza negli anni Novanta. La ricerca di una nuova identità, dopo la spensieratezza dell’infanzia, oscilla tra due Napoli consanguinee che però si temono e si detestano: la Napoli di sopra, che s’è attribuita una maschera fine, e quella di sotto, che si finge smodata e triviale. Come con la città, Giovanna oscilla tra alto e basso, ora precipitando ora inerpicandosi, disorientata dalle incertezze e dalla inquietudine.

La vita bugiarda degli adulti: il cast della serie tv in uscita su Netflix il 4 gennaio 2023

Di seguito una breve carrellata dei protagonisti della serie.

Giovanna (Giordana Marengo) ha i capelli corti, occhi penetranti e un look aggressivo, grunge. “Sta facendo la faccia di Vittoria”, dice di lei la madre al padre all’inizio della storia. E forse è vero, se a quindici anni, cresciuta nel mondo di sopra della Napoli bene, sta diventando brutta e cattiva come l’innominabile zia con cui la famiglia non parla da anni. Giovanna legge molto, adora i romanzi, è sveglia, intelligente, capace, ma la sua vita non può dirsi perfetta: a scuola va male, le incomprensioni con i genitori Andrea (Alessandro Preziosi) e Nella (Pina Turco) sono all’ordine del giorno e l’idea di ribellione è sempre invitante.

L’incontro con Vittoria (Valeria Golino), che le somiglia tantissimo e nella quale non può fare a meno di rispecchiarsi, le apre gli occhi: scoprirà inconfessabili segreti sui suoi genitori e il loro passato, imparerà a mentire come gli adulti, a parlare come la zia, e come Vittoria ad aprirsi all’amore e al sesso. Vittoria è una tempesta, prosperosa e selvaggia, sboccata, sfacciata, tabagista insofferente e ironica, scostante ma a suo modo amorevole. In particolare, ama Giovanna, ma le due hanno un rapporto conflittuale. Sarà grazie a lei che scoprirà la vera natura degli adulti: sono tutti bugiardi… anche lei.

Le riprese della serie si sono svolte tra Napoli e Milano, interessando diversi quartieri tra il centro e la periferia, da Poggioreale ai Navigli.

