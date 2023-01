Jeremy Renner: le prime dichiarazioni dell’attore dopo l’incidente

Dopo l’incidente che l’ha visto protagonista, l’attore Jeremy Renner aggiorna i suoi fan sul suo stato di salute, dal letto d’ospedale

Il brutto incidente che aveva coinvolto l’ attore , celebre per l’interpretazione di Occhio di Falco , era accaduto solo pochi giorni fa. L’uomo che si trovava nella sua casa, in Nevada, era stato travolto da uno spazzaneve che cercava di ripulire le strade invase da una spessa coltre di neve, che ha creato non pochi disagi negli Stati Uniti. Le notizie circolavano non erano così ottimiste, perchè descrivevano una situazione critica, anche se stabile. Fortunatamente, Jeremy Renner è riapparso sui social, proprio per rassicurare i fan sulle sue condizioni attuali. L’incidente ha avuto commosso amici e colleghi, i quali gli hanno prontamente augurato una buona guarigione.

Le dichiarazioni di Jeremy Renner

Dopo un delicato intervento chirurgico, che lo aveva costretto alla terapia intensiva, è stato quindi lo stesso attore a parlare, su Instagram, delle proprie condizioni di salute. Sono frasi molto concise, ma che esprimono l’affetto che Renner prova per i propri fan.

Grazie a tutti per le parole gentili. Sono conciato troppo male per scrivere, ma esprimo a tutti il ​​mio amore.

Altre notizie, trapelate sui giornali, hanno cercato di fare luce sulla vicenda. Sembrerebbe che l’attore stesso prestando soccorso a qualcuno intrappolato nella neve, proprio sotto casa, quando uno spazzaneve, solitamente utilizzato per rimuovere la neve nelle piste da sci, lo ha investito. L’incidente gli ha provocato diverse fratture e ferite, oltre ad un trauma toracico.

La famiglia, che aveva tenuto aggiornati i fan sulle condizioni di salute, ha poi voluto dedicare un pensiero a tutti coloro che hanno prestato soccorso a Renner e ai suoi fan.

La famiglia di Jeremy desidera esprimere la propria gratitudine agli incredibili medici e infermieri che si prendono cura di lui, al Truckee Meadows Fire and Rescue, allo sceriffo della contea di Washoe, al sindaco di Reno City Hillary Schieve e alle famiglie Carano e Murdock. Sono anche tremendamente sopraffatti e apprezzano le effusioni di amore e sostegno da parte dei suoi fan

Gli auguri dei colleghi

Appena saputo dell’accaduto, sono stati moltissimi i fan che hanno voluto restare vicini all’attore, con messaggi di affetto e solidarietà. Renner aveva fatto breccia nel cuore degli spettatori soprattutto grazie all’interpretazione di Clint Barton , alias Occhio di Falco. Con questo ruolo aveva preso parte a diverse pellicole Marvel Cinematic Universe . Recentemente il suo successo era aumentato ancora di più, grazie alla serie Hawkeye .

Anche molti colleghi hanno voluto mandargli un messaggio di pronta guarigione. Tra questi il ​​regista e sceneggiatore James Gunn, autore di Guardiani della galassia che esprime la propria vicinanza con un tweet, così come Zack Stentz , sceneggiatore di Thor. Anche l’amico e collega Mark Ruffalo ha espresso il suo affetto per il collega, attraverso un post Instagram dove invita tutti a pregare per lui.

