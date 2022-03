Per Grey’s Anatomy – 18, come anche Station 19 stagione 5, saranno pubblicati i nuovi episodi su Disney+ a partire dal 23 Marzo 2022

“Grey’s Anatomy 18”, i nuovi episodi su Disney+! La Medical drama più famosa di sempre “Grey’s Anatomy” ha visto emergere la stagione 18 ed andare in onda da ottobre a gennaio con un’interruzione natalizia. “Grey’s Anatomy 18” e “Station 19″ stagione 5 hanno avuto una programmazione frammentata non facile da gestire per i fan. Entrambe, però, fortunatamente, ripartono dal nono episodio delle rispettive stagioni. Un suggerimento: l’ordine corretto di visione per seguire l’ ordine della trama è partire da Station 19 5×09, dal titolo “Partiti dal nulla” e proseguire con Grey’s Anatomy 18×09, “Non è il momento di morire”.

Da domani la programmazione dovrebbe proseguire allineata per le due serie, esattamente come avviene ogni giovedì su ABC negli Stati Uniti. Ecco un riepilogo fornito dall’account twitter Disney+.

La serie più popolare del nostro tempo

“Grey’s Anatomy” è ancora considerata una delle serie più popolari del nostro tempo, in particolar modo nella categoria Medical. Giunto alla diciottesima stagione, segue le vicende della dottoressa Meredith Grey, interpretata da Ellen Pompeo per tutti questi anni. Insieme a lei, il team di medici del Grey Sloan Memorial sempre pronto ad affrontare quotidianamente decisioni di vita o di morte. In Station 19 si seguono le vicende di alcuni vigili del fuoco della Seattle Fire Station 19, con protagonista la vigilessa Andy Herrera. Si tratta del secondo spin-off di “Grey’s Anatomy”, dopo “Private Practice”.

Vincitrice del Golden Globe Award nel 2007 per la migliore serie drammatica e nominata per diversi Emmy, Grey’s Anatomy torna con i nuovi episodi della stagione 18 a partire da domani, 23 Marzo 2022!

Vi lasciamo il promo del crossover tra “Grey’s Anatomy 18” e “Station 19 – 5”, che riparte dal finale dell’episodio 8 di “Grey’s Anatomy”. Il personaggio di Owen è in pericolo e i pompieri vengono chiamati ad intervenire per salvarlo.

Vuoi qualche dettaglio in più su questa Stagione 18 ? Clicca qui e leggi l’articolo dedicato!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.